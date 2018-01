Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a facut un anunț cu totul șocant. Vedeta a afirmat ca vrea sa vorbeasca cu spiritul mamei sale moarte. Vedeta tv nu a avut o relație deloc buna cu mama sa, Marioara Zavoranu, cea care a incetat din viața in luna aprilie a anului 2015. Un specialist insa a avertizat-o despre riscurile pe…

- O celebra cantareata s-a stins din viata marti dimineata, dupa ce s-a luptat cu cancerul. Potrivit declaratiilor mamei sale, vedeta de 52 de ani a murit in jur de ora patru dimineata, iar alaturi i-a fost sotul ei, compozitorul Chuck Cannon, dar si cei trei copii ai ei.

- La inceputul lui 2018, Shakira a primit o veste proasta! Celebra cantareata este acuzata de frauda fiscala si risca sa ajunga dupa gratii. Potrivit fiscului spaniol, vedeta ar fi fraudat statul cu peste 30 de milioane de euro. Parchetul din Spania va decide daca vedeta va raspunde penal pentru presupusa…

- Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, sunt in mijlocul unui scandal urias. Artistii sustin ca au fost la un pas fie batuti de patronul unui club unde au fost invitati sa sustina un concert. Artista face noi dezvaluiri despre cele intamplate! Invitati sa cante pe 12 ianuarie in clubul Million…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , continua seria dezvaluirilor tulburatoare despre povestea de dragoste dintre Andi, fostul sot al Irinei Rimes, si rusoaica din Chisinau, Nica. Apropiatii femeii il acuza pe Andi ca a parasit-o, dupa ce a ”stors-o” de bani si dupa ce Nica a pierdut doi copii, ajungand…

- Artista de muzica populara, Silvana Riciu, la un pas de divorț. Vedeta a recunoscut ca sta cu soțul ei doar de dragul copiilor și ca de ceva timp, fiecare are viața lui, pe plan personal. Silvana Riciu nu mai poarta nici verigheta și marturisește sincer ca anul 2018 ar putea sa o aștepte cu un divorț.…

- Bucurie mare in familia Laurei Cosoi! Vedeta este insarcinata in patru luni. Ca timpul sa treaca mai ușor, a decis sa plece intr-o vacanța exotica cu soțul sau, Cosmin Curticapean, și cu prietena sa, Andreea Raicu. Mai exact, inainte de cel mai fericit moment din viața lor, Laura și soțul ei se relaxeaza…

- Bianca Sarbu s-a casatorit civil, dupa ce a ramas vaduva la 34 de ani. Actrița și prezentatoarea emisiunii „Angenția Vip” i-a spus da! lui Bogdan, un barbat in varsta de 28 de ani. Bianca Sarbu este mama a doi copii și dupa ce a trait drama vieții ei, soțul acesteia murind pe scena, in urma cu ceva…

- Bianca Rus este in culmea fericirii si este pregatita sa faca pasul cel mare, alaturi de iubitul ei, care a cerut-o de sotie in urma cu cateva luni. Vedeta vrea ca pana la nunta sa slabeasca mai multe kilograme, insa daca nu va reusi, nu va fi o piedica in organizarea marelui eveniment "Nu…

- Andreea Banica a avut probleme serioase cu podoaba capilara. Vedeta a marturisit de la ce a pornit, din cauza faptului ca s-a coafat intens multa vreme si a purtat mese, parul ei a inceput sa se degradeze considerabil.

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut un anunt neasteptat. Vedeta tocmai s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul, se pare, este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie.

- La multi ani, Laura Cosoi! Astazi vedeta implineste frumoasa varsta de 35 ani. Cu aceasta ocazie speciala, Laura Cosoi a confirmat ca este gravida. Vedeta și soțul ei vor avea o fetița. Aflata in vacanța de sarbatori cu soțul ei, Cosmin Curticapean, Laura Cosoi a confirmat ca este gravida și ca anul…

- Laura Cosoi este insarcinata in 12 saptamani și va deveni mama pentru prima data in anul 2018. Vedeta a plecat cu Cosmin, soțul ei, in vacanța pentru a sarbatori, probabil, acest eveniment fericit din viața lor.

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut un anunt neasteptat. Vedeta tocmai s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul, se pare, este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie. In urma cu multi ani, vedeta a mai trecut printr-o experienta de acest gen, cu Lucian…

- Laurette divorțeaza de Ciprian Nistor, dar cu toate acestea continua sa primeasca daruri de la cel care i-a fost partener de viața pentru scurt timp. Laurette,ste mamica unei fetițe, Serena , este in plin proces de divorț Vedeta s-a casatorit in februarie anul acesta cu Ciprian Nistor, care se afla…

- In urma cu mai bine de doua saptamani, omul de afaceri Ciprian Nistor si-a mandatat avocatul sa depuna la Judecatoria Sectorului 1 cererea prin care solicita desfacerea casatoriei din culpa exclusiva a sotiei sale, Laurette, pe care o acuza de infidelitate. Vedeta a trecut, intre timp, peste socul provocat…

- Incredibil, dar adevarat! Invitat in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, Catalin, sotul Dianei Bisinicu, a dezvaluit cum reuseste vedeta sa il tina departe de alte femei. Metoda aleasa de artista nu ii va supara rau de tot pe barbati.

- Maryl Streep a vorbit despe o experienta tragica din viata ei. Vedeta a dezvaluit ca a fost batuta, iar pentru a scapa de lovituri s-a prefacut moarta. Legendara actrita a suferit crunt din cauza agresiunii fizice pe care le-a suferit. A

- Oana Roman a avut parte de o surpriza foarte frumoasa din partea lui Marius Elisei. Vedeta a primit in dar de la partenerul de viața un telefon pe care și-l dorea foarte mult. Oana Zavoranu, JIGNIRI GRAVE la adresa la Oanei Roman. Este SCANDALOS Oana Roman a apreciat gestul facut de…

- Oana Roman a aratat ce cadou a primit de la partenerul ei de viața, Marius Elisei. Oana Roman este casatorita de 3 ani cu Marius Elisei , cu care are o fetița foarte reușita, Maria Izabela. In pragul sarbatorilor de iarna, Oana Roman a avut parte de o surpriza foarte frumoasa din partea lui Marius Elisei,…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor, Paul Ryan, a semnat scrisoarea de invitatie adresata lui Trump, precizand ca "noul an va aduce ocazia de a face bilantul privind progresele realizate, dar si de a prezenta eforturile ce raman de facut pentru poporul american". Starea Uniunii este un…

- "Nu te concentra asupra mea, concentreaza-te asupra terorismului islamic radical si distructiv care se desfasoara in Marea Britanie. Noi suntem bine aici!", a postat presedintele Statelor Unite pe contul @TheresaMay care de fapt apartine unei femei pe nume Theresa Scrivener si care are doar sase…

- Accidentul rutier s-a produs joi seara, pe drumul national 79, intre localitatea Simand si intersectia cu Santana, din judetul Arad. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Arad, Claudia Iuga, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca o masina in care se aflau patru…

- Potrivit ISU Sibiu, explozia s-a produs din cauza acumularilor de gaze, fara sa fie urmata de incendiu. Doua persoane, sot si sotie, au fost ranite. Barbatul a fost transportat la spital inainte de a ajunge pompierii, avand arsuri, iar femeia a fost preluata de catre SMURD si transportata…

- Autoritatile sunt de parere ca barbatul, care a murit in urma detonarii grenadelor, este tatal unuia dintre victimele aflate in centrul procesului. Printre persoanele ranite in urma incidentului s-au numarat trei acuzati si patru angajati ai tribunalului. Un alt raport sugereaza ca in total…

- Incidentele au avut loc vineri in apropierea satului palestinian Qusra, situat in Cisiordania. Palestinieni au atacat cu pietre turisti si militari israelieni. In contextul violentelor, un colonist israelian a tras focuri de arma, omorandu-l pe un protestatar palestinian. Un israelian…

- Daca nu ar fi fost jucatoare profesionista de tenis, Sorana Cirstea (27 de ani) ar fi putut face cariera in sporturile de contact! "Sori" a dezvaluit secretul loviturilor extrem de spectaculoase, specifice kickboxingului, pe care le face la antrenamente. Sorana Cirstea se diferentiaza de…

- Camerele de luat vederi i-au surprins pe doi coechipieri ai lui Real Sociedad, Juanmi si Canales, in timpul unei discutii extrem de "apasatoare", cel putin pentru unul dintre ei. In timpul meciului din Cupa Regelui, Real Sociedad - Lleida, la scorul 2-3, atacantul spaniol, Juanmi (24 de…

- Danut Lupu a identificat marea problema a lui Sergiu Hanca din acest sezon, unul mult mai slab decat precedentul, atunci cand fotbalistul a fost "varf de lance" in mandatele lui Ioan Andone si Cosmin Contra. In 20 de meciuri in acest sezon, Hanca a reusit sa inscrie doar de trei ori…

- Sanda Ladoși și partenerul ei de viața, Ștefan Tache, au fost ridicați de DIICOT. Cei doi sunt acuzați de o frauda de un milon de euro. Veste bomba. Celebra cantareața Sanda Ladoși și soțul ei , impreuna cu care are doi copii au ajuns pe mana DIICOT. Cei doi se afla la sediul DIICOT din Capitala. Artista…

- Raluca Moianu a oferit informații despre fiica sa, Mara, pe care o adora. Fosta prezentatoarea a emisiunii “Iarta-ma”, Raluca Moianu a fost, in urma cu cațiva ani, protagonista unui episod amoros demn de o telenovela. Vedeta a fost surprinsa de paparazzi, in padure, in timp ce se saruta cu un cameraman,…

- Una dintre cele mai apreciate actrițe din showbiz-ul romanesc a fost surprinsa intr-o ipostaza mai puțin obișnuita. Focoasa bruneta se comporta mai ceva decat o pitipoanca atunci cand crede ca nimeni nu o vede.

- Casatorita de o viata cu Viorel Croitoru, Elena Merisoreanu a facut o dezvaluire incendiara! Invitata de Maria Simion si de Nicolai Tand in cadrul emisiunii „Star Chef”, difuzata, astazi, incepand cu ora 17:30, la Antena Stars, artista a marturisit ca a fost tradata de sotul sau.

- Despartirea dintre Madalina Ghenea si Matei Stratan este pe buzele tuturor, iar Oana Roman a comentat despre acest subiect. Vedeta il invinovateste pe milionar ca a inselat-o pe frumoasa romanca.

- In urma cu 20 de ani, Kate Winslet și Leonardo DiCaprio formau unul dintre cele mai indragite cupluri de pe marile ecrane in filmul „Titanic”. Deși fanii și-au dorit foarte multca cei doi sa fie un cuplu și in viața reala, acest lucru nu s-a intamplat…pana acum. Celebra actrița și partenrul ei din filmul…

- De cand au devenit parinti, Tavi Clonda si Gabriela Cristea nu isi mai incap in piele de fericire. Vedeta nu rateaza nicio ocazie sa arate acest lucru prietenilor din mediul virtual. In urma cu putin timp, fosta prezentatoare Tv a postat un mesaj emotionant pentru sotul si fiica ei.

- „Modelul de ciocolata” a simtit nevoia sa petreaca asa cum se cuvine impacarea cu sotul puscarias. Asa ca, fara sa stea prea mult pe ganduri, vedeta a facut-o lata alaturi de cateva prietene, intr-un club de fite din Capitala.

- Socrul Celiei a murit in urma unor complicatii renale aparute subit. Barbatul avea 58 de ani. Vedeta și socrul ei aveau o relație foarte apropiata. "Da, este adevarat. Am pierdut un om minunat! Mereu am spus ca am niște socri extraordinari, tata socru era un om cu o inima mare, un om așa bun…

- Sute de oameni sunt in doliu si au suferit un soc, dupa ce au aflat ca una dintre artistele lor preferate a incetat din viata. Vedeta era una dintre cele mai apreciate vloggerite datorita vocii sale incredibile, a murit. Ea a murit in New York cu doua saptamani inainte de-a implini 17 ani.

- Alina Pușcaș a implinit 32 de ani, iar soțul ei a surprins-o primul. Cei doi au mers intr-un loc romantic, iar vedeta a fost copleșita de emoții. Spre deosebire de alți ani, anul acesta vedeta și-a petrecut ziua de naștere cu soțul ei și nu cu prietenii, așa cum planuise Alina Pușcaș a implinit 32 de…