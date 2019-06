Ce face dragostea din om: IPJ Constanta oficial despre tentativa de suicid de la Mihail Kogalniceanu

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10 iunie a.c., in jurul orei 08.30, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 36 de ani, din Constanta, despre producerea unui conflict la domiciliul sau.Potrivit IPJ Constanta, ajunsi la fata locului, politistii au identificat un barbat, in varsta…

- Un autoturism a ars ca o torta in cursul noptii intr o parcare din Medgidia. Potrivit IPJ Constanta, la data de 26 mai a.c., in jurul orei 23.40, politisti din cadrul Politiei municipiului Medgidia au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 39 de ani, cu privire la faptul ca in parcarea unui bloc…

- Politisti din cadrul Sectiei 3 au identificat un barbat, in varsta de 31 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de tentativa de furt calificat. Astfel, in urma cercetarilor, in noaptea de 9 10 mai a.c., barbatul in cauza ar fi incercat sa intre prin efractie intr un apartament din municipiul Constanta,…

- Doi soferi fara permis au fost depistati in trafic de politistii IPJ Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 7 mai a.c., in jurul orei 12.30, politisti din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un tanar, in varsta de 20 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe strada 1 Decembrie din…

- Politistii constanteni au emis un ordin de protectie provizoriu unui barbat care si ar fi agresat fizic fosta concubina.Astfel, potrivit IPJ Constanta, la data de 21 aprilie a.c., in jurul orei 19.00, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 44 de ani,…

- Politistii rutieri au actionat pe raza judetului Constanta, pentru a depista ilegalitatile din trafic. Astfel, oamenii legii au depistat doi barbati, unul care a condus un autoturism cu numerele expirate si un altul care se afla la volan fara sa aiba permis de conducere.La data de 2 aprilie a.c., politistii…

- Aseara, politistii din cadrul Sectiei 5 au fost sesizati de catre un barbat, in varsta de 42 de ani, din municipiul Constanta, despre producerea unui scandal la domiciliu. Deplasati la fata locului, politistii au identificat o femeie, in varsta de 38 de ani, care, pe fondul unei discutii in contradictoriu,…

- Azi-noapte, in jurul orei 00:40, polițiștii din Baia Mare s-au deplasat pe malul raului Sasar, dupa ce au fost sesizați ca o femeie se afla in rau și cere ajutor. A fost identificata o tanara de 26 de ani, care a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Polițiștii continua…