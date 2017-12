Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile sud-coreene au confiscat o a doua nava suspecta ca furniza petrol Coreei de Nord, incalcand sancțiunile internaționale, spun oficialii citați de BBC News. Vasul Koti sub pavilion panamez este ținut intr-un port langa orașul Pyeongtaek. Acesta este a doua nava interceptata de suc-coreeni…

- Un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva coruptiei si a conditiilor de trai. Mai multe grupuri au continuat demonstratiile in Teheran si in alte orase din tara. Autoritatile iraniene dau vina pe anti-revolutionari si pe agentii puterilor straine pentru izbucnirea acestor…

- Politia din Teheran va deveni mai indulgenta cu cei care incalca legile islamice, inclusiv femeile care nu poarta haine lungi si nu-si acopera parul.Dar aceste schimbari sunt valabile doar in capitala iraniana.

- Turistii care vor vizita Dubaiul anul viitor vor fi pusi intr-o rama de aur. Este vorba despre un zgarie nori care va fi inaugurat de Revelion si care seamana foarte bine cu o rama de tablou.Citeste si: Lovitura GREA pentru fratele unui primar PSD, in prag de An Nou: Omul de afaceri, trimis…

- Comentariile anonime pe Internet au fost interzise în Kazahstan. Legea în cauza a fost semnata de președintele Nursultan Nazarbaev. De acum încolo, utilizatorii de Internet vor fi obligați sa se înregistreze pe portalul de e-guvernare din Kazahstan sau prin SMS, scrie paginaderusia.ro…

- Autoritatile publice locale, regiile autonome si societatile aflate in subordinea unitatilor administrativ-teritoriale vor fi obligate sa achizitioneze mijloace de transport de calatori ecologice....

- Banca Naționala Romana (BNR) va pune in circulatie, incepand cu 1 ianuarie 2018, bancnote si monede cu noua stema a tarii, informeaza institutia. Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de ,,1 ianuarie 2018”. Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua stema,…

- Autoritațile de la Kiev și rebelii vor face schimb de ostatici in 27 decembrie. Anunțul a fost facut de liderul separatist Alexandr Zaharcenko, in urma unei intrevederi cu alți rebeli și cu patriarhul Kiril al Moscovei și al intregii Rusii.

- Autoritațile vor lansa un nou tip de pașaport. Anunțul a fost facut de directorul Agentiei Servicii Publice, Sergiu Raileanu, in cadrul unui interviu oferit in exclusivitate pentru PRIME. Potrivit lui, noile acte vor intra in vigoare in luna februarie a anului viitor, cand se vor termina stocurile pașapoartelor…

- In ultima saptamana, peste 700 de persoane si aproape 100 de autovehicule semnalate prin Sistemul Informatic Schengen au fost depistate de politistii romani si de autoritatile de pe teritoriul celorlalte state membre. Totodata, 330 de persoane cautate de autoritatile romane au fost identificate de autoritatile…

- "Cel mai important este ca au votat multi oameni, cred ca peste 81 la suta. Acum restul Spaniei trebuie sa incerce sa inteleaga faptul ca ieri Catalonia si-a exprimat dorinta. Au fost alegeri legale si prin acest vot catalanii si-au afirmat identitatea. Sper ca oamenii care sunt in continuare incarcerati…

- Autoritațile americane au pus în același rând Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerând totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale,…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Organizatiile de presa din Orientul Mijlociu au anuntat in urma cu doua saptamani posibilitatea ca Beijingul sa trimita in Siria doua unitati de trupe speciale, iar zilele acestea presa apropiata de Teheran a confirmat sosirea in baza din Tartous a unitatii de elita „Tigrii Noptii”.

- Autorul atentatului de luni dintr-un tunel al metroului new-yorkez, Akayed Ullah, a postat luni pe Facebook, înaintea atacului, un mesaj în care îi transmitea presedintelui american Donald Trump ca a 'esuat în a-si proteja tara', transmit dpa si AFP, citând din…

- Uniunea Europeana va introduce un nou set de reglementari – simplificate și armonizate – care va permite creșterea mai rapida a agriculturii ecologice. Consiliul UE a aprobat un acord la nivelul principalelor instituții europene care prevede o revizuire radicala a reglementarilor existente in privința…

- Autoritatile din Arabia Saudita au ridicat, luni, dupa mai bine de trei decenii, interdictia de functionare a cinematografelor, ca parte a unei serii de reforme sociale ce vizeaza regatul ultra conservator, informeaza AFP.Ministrul saudit al Culturii a transmis intr-un comunicat: "Cinematografele…

- Aproximativ 20 de barbati mascati au atacat sambata seara, cu cocktailuri Molotov, o sinagoga din Gothenburg, in care avea loc un eveniment pentru tineri, anunta Sunday Express, citand presa suedeza, scrie news.ro.Politia a sosit la fata locului, unde studentii evrei aflati in cladire se refugiasera…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sosit sambata la Teheran intr-un efort de a obține eliberarea din inchisoare a unei femei cu dubla cetațenie britanica și iraniana, reținuta in Iran din 2016, cu ocazia unei vizite marcate de asemenea de discuții privind dosarul nuclear iranian, relateaza…

- Liderii gruparii Hamas au cerut palestinienilor sa inceapa o revolta populara, ca raspuns la decizia lui Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului. Liderii gruparii islamiste Hamas au cerut palestinienilor sa abandoneze eforturile de pace și sa inceapa o revolta populara impotriva…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a criticat decizia pe care urmeaza sa o ia miercuri omologul sau american Donald Trump, privind o posibila recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, si a atentionat ca tara sa nu va tolera aceasta, informeaza AFP si dpa.Iranul 'nu va tolera…

- Autoritatile au incercat sa il aresteze marti pe Saakasvili, la Kiev, insa acesta a evadat din furgoneta politiei cu ajutorul sustinatorilor care nu au lasat vehiculul sa plece. Eliberat, Saakasvili si suporterii sai au plecat spre Parlament, de unde au cerut demisia presedintelui Ucrainei,…

- Comisia Europeana a prezentat noi instrumente pentru a face mai puțin vulnerabil la fraude sistemul privind taxa pe valoarea adaugata (TVA) al UE și pentru a elimina lacunele care ar permite o frauda pe scara larga în domeniul TVA, anunța un comunicat al Comisiei. Noile norme au scopul…

- Noile norme au scopul de a stimula cooperarea intre autoritatile fiscale nationale si autoritatile de aplicare a legii. Frauda in domeniul TVA poate duce la o pierdere de venituri de peste 50 miliarde de euro pe an pentru statele membre ale UE . ”Paradise Papers au aratat din nou modul in…

- Comisia Europeana a prezentat joi noi instrumente pentru a face mai puțin vulnerabil la fraude sistemul privind taxa pe valoarea adaugata (TVA) al UE și pentru a elimina lacunele care pot conduce la frauda pe scara larga in domeniul TVA, se arata intr-un comunicat al forului comunitar. Noile…

- Mohammed bin Salman, printul mostenitor al Arabiei Saudite, a declarat, vineri, ca Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, este ”noul Hitler din Orientul Mijlociu”, in contextul in care tensiunile dinte Riyad si Teheran s-au intensificat in ultimele saptamani, relateaza New York Times. Arabia Saudita…

- Grecia se asteapta sa inregistreze un surplus bugetar peste asteptari in 2018, acesta urmand sa fie al treilea an consecutiv de depasire a tintei de surplus bugetar, o evolutie care ar putea ajuta la relaxarea masurilor de austeritate impuse populatiei, a declarat luni, pentru Reuters, un oficial guvernamental.…

- Autoritatile iraniene nu mai au sperante de a gasi supravietuitori ai cutremurului cu magnitudinea 7,3 din aceasta saptamana si au pus capat vineri operatiunilor de salvare. Bilantul seismului este sumbru: mii de raniti sau de sinistrati si zeci de mii de cladiri avariate sau distruse, relateaza…

- Un cutremur resimțit duminica seara pe o mare parte din teritoriul Irakului, inclusiv la Bagdad, s-a soldat cu peste 130 de morți in Kurdistanul irakian și in Iran, informeaza agențiile internaționale de presa. Serviciul de monitorizare geologica din Statele Unite (USGS) a estimat magnitudinea seismului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron spune ca l-a atentionat pe omologul sau american Donald Trump asupra pericolelor denuntarii acordului nuclear cu Iranul, apreciind ca aceasta tara ar putea deveni „o noua Coree de Nord“ si ar fi „o nebunie“ un eventual razboi cu iranienii. Aflat in vizita in Statele…

- Șeful poliției newyorkeze a confirmat ca suspectul a strigat un indemn in limba araba, ceea ce ar sugera legaturi cu organizația terorista ISIS. „In orasul New York se pare ca a avut loc un alt atac comis de catre o persoana foarte bolnava si dementa. Autoritatile urmaresc situatia foarte…

- New York a fost tinta unui nou atac terorist, nu departe de locul fostelor Turnuri Gemene. Opt oameni au murit si cel putin 11 sunt grav raniti dupa ce o camioneta a intrat în multime. Soferul a patruns pe o pista de biciclete si i-a doborât pe toti cei ce i-au iesit în cale.…

- Iranul nu are nevoie sa mareasca raza de acțiune a rachetelor sale balistice, pentru ca deja ele ar putea atinge forțele SUA staționate în regiune, a declarat, marți, șeful Gardienilor Revoluției, informeaza Reuters citata de Agerpres. În contextul în care președintele american…

- Intra in vigoare masuri mai stricte de securitate pentru zborurile catre Statele Unite, reaminteste Reuters.Liniile aeriene precizeaza ca pasagerii vor fi controlati mai strict, conform noilor cerinte ale autoritatilor americane. In unele cazuri, vor avea loc scurte interogatorii legate de securitate,…

- Premierul Haider al-Abadi a afirmat joi ca va accepta "doar anularea referendumului privind independenta" regiunii Kurdistan din nordul Irakului, respingand propunerea liderilor regionali kurzi de a "ingheta rezultatele" acestei consultari controversate, relateaza France Presse, conform agerpres.ro.…

- Joi intra în vigoare masuri mai stricte de securitate pentru zborurile catre Statele Unite, informeaza Reuters citata de Agerpres. Liniile aeriene precizeaza ca pasagerii vor fi controlați mai strict, conform noilor cerințe ale autoritaților americane. În unele cazuri, vor avea…

- Ambasadele Elvetiei la Riad si Teheran au semnat acorduri pentru a reprezenta interesele iraniene in Arabia Saudita si interesele saudite in Iran, a anuntat miercuri guvernul elvetian, relateaza Reuters. In urma ruperii relatiilor dintre cele doua state rivale din Orientul Mijlociu, la inceputul…

- Iranul a condamnat la moarte o persoana care a fost gasita vinovata ca a furnizat Israelului informatii ce au dus la asasinarea mai multor cercetatori proeminenti din domeniul nuclear, a anuntat marti procuratura din Teheran, citata de Reuters. "Persoana in cauza a avut mai multe intalniri cu (agentia…

- Autoritatile autoproclamate din estul Libiei vor pune in circulatie pentru prima oara propriile monede, pe fondul lipsei de bani, a anuntat vineri un oficial al bancii centrale locale, o masura care arata un alt semn de dezbinare in tara ce are doua guverne rivale in est si vest, relateaza Reuters.Noile…

- "Americanii sunt prea mici pentru a putea face rau Gardienilor Revolutiei", a afirmat Ali Akbar Velayati, citat de agentia ISNA. "Avem toate optiunile. Orice vor face, vom adopta masuri de reciprocitate", a spus consilierul ayatollahului Ali Khamenei. Luni, Iranul a amenintat Statele…

- La inceputul anului, intr-un text intitulat 'Califatul virtual', generalul american Joseph Votel, comandantul US Central Command (a carui zona de intervenție acopera Orientul Mijlociu și restul Asiei), atragea atenția: "Nu este suficient sa invingem Statul Islamic pe campul fizic de lupta"."Insa…

- Iranul si Turcia vor colabora impreuna pentru a preveni dezintegrarea Irakului si a Siriei si pentru a diminua tensiunile in regiune, a declarat miercuri la Teheran presedintele iranian Hassan Rouhani dupa intrevederea cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters. 'Dorim securitate…

- Zeci de accidente rutiere și ambuteiaje interminabile. Este situația de pe strazile din orașul rus Celiabinsk, unde zapada cazuta in ultimele zile a ingreunat semnificativ traficul.Autoritațile locale au fost prinse nepregatite de ninsoare la inceputul lunii octombrie.