- Fostul fotbalist Cosmin Pașcovici le-a transmis jucatorilor echipei naționale a Romaniei un mesaj emoționant in care i-a rugat pe „tricolori” sa caștige meciul cu Lituania pentru fiul sau, un fan mare al echipei naționale. „Am sa va spun pe scurt: baiețelul meu, Denis, a facut sambata un atac cerebral,…

- Chiar daca a fost convocat de selecționerul Cosmin Contra pentru meciurile Romaniei din Liga Națiunilor cu Lituania (11 octombrie, 21:45, ProTV și liveTEXT pe GSP.RO) și Serbia (14 noiembrie, ProTV și liveTEXT pe GSP.RO), Constantin Budescu nu va fi apt de joc. Mijlocașul de 29 de ani de la Al Shabab…

- Constantin Budescu (29 de ani/Al Shabab) a revenit in Romania pentru a se alatura lotului condus de Cosmin Contra pentru partidele cu Muntenegru și Serbia din Liga Națiunilor. Mijlocașul spune ca a urmarit returul celor de la FCSB cu Rapid Viena și nu ii vine sa creada ca fosta sa echipa a fost eliminata…

- RAPID VIENA - FCSB ONLINE. "Da, cred ca Roman va intra titular joi in Europa League. Dica știe cum arata echipa, dar eu așa cred. Nu imi e teama cu un om credincios, nu poate greși. Cu Balașa imi era teama, ca nu se ducea duminica la Biserica. Nici Roman nu voia sa vina la noi, dar s-a dus…

- Mijlocasul sud-african May Mahlangu a fost transferat de Dinamo la campioana Bulgariei, Ludogoret Razgrad.Transferat la clubul din Stefan cel Mare in urma cu doi ani, May Mahlangu a adunat 72 de meciuri si a inscris trei goluri pentru Dinamo in toate competitiile (62/3 in Liga 1, 4/- in Cupa…

- Mijlocasul a fost printre cei mai buni jucatori ai "cainilor" in acest inceput de campionat, iar acest lucru le-a atras atentia chiar si rivalilor de la FCSB. Patronul ros-albastrilor i-ar fi facut deja o oferta jucatorului, cu 15.000 de euro pe luna si o prima de instalare substantiala, scrie Digisport,…

- Gabriel Torje are cumpana vieții in privința carierei. Mijlocașul e intr-o continua vacanța dupa ultima aventura in Ștefan cel Mare. Sosit ca boom-ul iernii la Dinamo in tentativa de a-și revitaliza viața fotbalistica, banațeanul de 28 de ani a jucat foarte puțin in startul sezonului, dupa care a trecut…