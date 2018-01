Stiri pe aceeasi tema

- Seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, a fost demis din functie. Solicitarea a fost adresata de ministrul de Interne, Carmen Dan, premierului interminar Mihai Fifor. Carmen Dan i-a facut aceasta solicitare si fostului prim-ministru Mihai Tudose, dar acesta a refuzat sa dea curs cererii. Ulterior…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, ca vizita premierului Japoniei Shinzo Abe in Romania este istorica, mentionand ca demisia prim-ministrului Mihai Tudose a facut imposibila, din punct de vedere protocolar, o intalnire la nivelul Guvernului. "Vizita premierului Japoniei este…

- Teodor Melescanu: intanirea la Guvern cu premierul Shinzo Abe imposibila Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarant ca vizita premierului Japoniei Shinzo Abe în România este istorica, mentionând ca demisia prim-ministrului Mihai Tudose a facut imposibila,…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, ca vizita premierului Japoniei Shinzo Abe in Romania este istorica, mentionand ca demisia prim-ministrului Mihai Tudose a facut imposibila, din punct de vedere protocolar, o intalnire la nivelul Guvernului. "Vizita premierului…

- Intalnirea are loc dupa ce Mihai Fifor a fost desemnat marti premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose. Miercuri, la ora 13,00, va avea loc prima sedinta de Guvern condusa de premierul interimar Fifor. Premierul interimar Mihai Fifor a…

- Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei lui Mihai Tudose. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. (...) Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat…

- Prima sedinta de Guvern condusa de prim-ministrul interimar Mihai Fifor va avea loc miercuri, de la ora 13,00, au declarat surse oficiale pentru AGERPRES. Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constitutie, „…presedintele Romaniei va desemna un alt…

- Ce se intampla cu Gica Popescu dupa demisia premierului Mihai Tudose, cel care l-a numit, saptamana trecuta, pe fostul mare internațional in funcția de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru. Avocatul Gheorghe Piperea, fost consilier onorific al prim-ministrului demisionar Mihai Tudose,…

- Premierul interimar Mihai Fifor a ajuns la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat în aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis în urma demisiei lui Mihai Tudose. "Premierul Tudose mi-a înaintat demisia si am acceptat-o. (...) Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat…

- Gabriel Andronache a fost numit în functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG), printr-o decizie a premierului Mihai Tudose, publicata marti în Monitorul Oficial. Pâna în prezent, Andronache a fost consilier de stat în…

- Leul a suferit pierderi importante dupa ce PSD a luat decis sa demita al doilea Guvern, la doar 6 luni de la schimbarea lui Sorin Grindeanu din functia de premier. Moneda europeana a crescut de la 4,6256 lei la 4,6599 lei. Si dolarul s-a intarit si a ajuns de la 3,7686 lei la 3,8182 lei.…

- Potrivit lui Ioan Dirzu, președintele PSD Alba, romanii o duc mai bine dar inca nu s-au prins: ”creștere economica peste cele mai optimiste așteptari”. Deși s-a plasat de partea lui Dragnea in razboiul acestuia cu premierul Mihai Tudose, liderul PSD Alba deputatul Ioan Dirzu se lauda cu performanțele…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. (...) Dupa demisia premierului…

- Președintele Klaus Iohannis muta în plina criza politica și îl desemneaza pe Mihai Fifor în funcția de premier-interimar al României, dupa demisia lui Mihai Tudose. Totodata, șeful statului a convocat pentru miercuri consultari cu partidele parlamentare. "Premierul…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constituţie, "...preşedintele României va desemna…

- Presedintele Klaus Iohannis va invita de miercuri partidele parlamentare la consultari pentru nominalizarea unui nou premier. Anuntul sefului statului vine dupa ce Mihai Tudose a demisionat de la conducerea Guvernului, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre PSD.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, in cadrul unei declaratii de presa, primul sau mesaj catre social democrati dupa scandalul care s-a lasat cu demisia premierului Mihai Tudose si a doua cadere a Guvernului."Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. Aceasta situatie in…

- Reprezentantii partidului alaturi de care PSD-ul formeaza Coalitia de la guvernare au transmis un prim punct de vedere, pe fondul anuntului privind plecarea lui Mihai Tudose din fruntea Executivului. Secretarul general Daniel Chitoiu este cel care a anuntat ca “ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose”…

- Demisia lui Mihai Tudose va ajunge astazi la Palatul Cotroceni, iar președintele Klaus Iohannis urmeaza sa ia act de aceasta demisie. Apoi, va emite decretul de vacantare a postului, precum și decretul de numire a unui alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar.

- Mihai Tudose va merge personal la Cotroceni pentru a duce demisia. Premierul și-a dat demisia înca de luni seara, dar documentele nu au plecat din sediul Guvernului. Liderii PSD s-au reunit pentru a cauta un nou premier. În aceeasi sedinta ar urma sa fie facuta si o…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului fiind prezent si vicepremierul Paul Stanescu. Tudose si-a dat demisia din functia de prim-ministru luni seara, dupa ce Comitetul Executiv National al PSD i-a retras sprijinul politic.…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului fiind prezent si vicepremierul Paul Stanescu. Tudose si-a dat demisia din functia de prim-ministru luni seara, dupa ce Comitetul Executiv National al PSD i-a retras sprijinul politic.…

- Mihai Tudose si-a inaintat demisia Mihai Tudose si-a înaintat demisia din functia de prim-ministru dupa ce Comitetul Executiv al PSD a decis luni sa îi retraga sprijinul politic. Hotarârea a fost adoptata cu 60 de voturi "pentru", 4 abtineri si 4 voturi "împotriva".…

- Liviu Dragnea a vorbit la finalul ședinței CEx a PSD despre demisia lui Mihai Tudose și reproșurile care i s-au adus. Liderul PSD afirma ca exista o stare de conflict intre partid și Executiv, și chiar mai mult, un conflict in interiorul Guvernului, situație care nu mai putea continua. Articolul Dragnea,…

- 'Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara (n.r. luni seara) demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare a Guvernului, sa fie transmisa Administratiei Prezidentiale, in cursul zilei de maine (n.r. astazi), o adresa oficiala in acest sens', se arata in comunicatul…

- Luni, in urma ședinței CExN al Partidului Social Democrat, Mihai Tudose a ales sa demisioneze din funcția de premier al Romaniei. Potrivit prim-ministrului demisionar, atribuțiile sale vor fi preluate de Paul Stanescu, actual vicepremier și ministru al Dezvoltarii.In cele ce urmeaza, Bugetul.ro…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a indicat conflictul dintre Guvern și partid ca unul dintre motivele principale pentru care Mihai Tudose a pierdut sprijinul partidului. „Exista o stare conflictuala intre partid și Guvern, cat și in interiorul Guvernului”, a spus Dragnea. El a spus ca membrii PSD au așteptat…

- Mihai Tudose si-a anuntat, luni seara, in sedinta CEx al PSD, demisia din functia de premier, potrivit unor surse citate de televiziunile de stiri. Tudose si-a anuntat demisia dupa ce Comitetul Executiv National al PSD a votat in favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier. Vicepremierul…

- Liderii PSD discuta la aceasta ora daca il mai pastreaza pe Mihai Tudose in fruntea guvernului. Se vorbește chiar de o scrisoare semnata de un numar insemnat de șefi de filiale județene, care ar cere schimbarea guvernului și a premierului, in timp ce alți lideri spun ca Mihai

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca nu ia in considerare sa demisioneze, desi „orice membru de Guvern este remaniabil”, transmite News.ro . Intrebat luni, la o conferinta de presa prilejuita delansarea presedintiei bulgare la Consiliul UE, daca considera ca postul sau…

- Teodor Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. "Orice membru din Guvern este remaniabil (...) din acest…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat luni ca nu intentioneaza sa îsi dea demisia din Executiv, iar situatia politica actuala nu afecteaza activitatea ministerului sau. Melescanu a fost întrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile…

- Desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, dupa precedentul CEx, ca urmatoarea sedinta va avea loc in perioada 29-31 ianuarie la Iasi, mai multi membri si lideri social-democrati au cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv. In sedinta de luni ar urma sa se discute daca i se retrage sprijinul…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan reacționeaza la scandalul public dintre Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, precizand ca „Romania are nevoie de un prim-ministru capabil sa conduca”. Altfel, discuțiile de genul „cred ca ii accept demisia daca iși da demisia dupa ce va fi lasata sa-și…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik solicita demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”, reamintește news.ro.

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik solicita demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”, reamintește...

- Bogdan Despescu a intrat in urma cu scurt timp in sediul Guvernului, relateaza Romania TV. Șeful Inspectoratului General de Poliție avea in mana o mapa cu documente despre care se crede ca ar fi raportul cerut de premierul Mihai Tudose, in privința polițistului pedofil care a agresat cei…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus, joi, ca va raspunde curând atacurilor pe care premierul Mihai Tudose le-a lansat la adresa sa, miercuri, la Antena 3. Întrebata daca este adevarat ca l-a mințit pe șeful Guvernului, așa cum a spus Tudose, șefa de la MAI a replicat: ”În…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a demisionat din functie. Ea i-a inaintat premierului Mihai Tudose demisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor „pe motiv de sanatate”, potrivit unui comunicat al Guvernului. In cererea de demisie, Doina Pana a precizat, totusi, ca va ramane parlamentar.…

- Circa 1.000 de persoane protestau vineri seara langa cladirea Guvernului, de Ziua Naționala, cerand blocarea modificarilor la legile justiției și demisia Executivului PSD-ALDE condus de Mihai Tudose. „Firea, nu uita, asta nu e piata ta!”, „Justitie, nu coruptie!”, „De sarbatori, fara dictatori” – au…

- Pentru prima oara, fostul președinte al Romaniei, Ion Iliescu, nu a fost prezent la parada de 1 Decembrie. An de an, la fiecare parada care a fost organizata in Capitala de Ziua Naționala a Romaniei , in tribuna oficiala și ex-președintele Ion Iliescu. Acest lucru, insa, nu s-a intamplat și anul acesta.…

- Motiunea de cenzura depusa saptamana trecuta de PNL si USR a fost citita, astazi, in plenul reunit al Parlamentului. Potrivit textului motiunii, opozitia considera ca este necesara retragerea increderii acordata Executivului condus de Mihai Tudose pentru ca astfel, spun initiatorii, sa fie oprite distrugerea…

- Președintele Iohannis are parerea sa despre reforma fiscala, iar Guvernul alta, aceasta fiind cea buna dupa cum considera atat sindicatele cat și patronatele, a declarat joi seara premierul Mihai Tudose. El a afirmat ca nu a mai discutat în ultima perioada cu șeful statului.…

- Viceminiștrii Educației Lilia Pogolșa și viceministrul Culturii Gheorghe Postica au demisionat din funcție, informeaza NOI.md. Cererile de demisie ale celor doi funcționari au fost aprobate la ședința de astazi a Guvernului. Demisiile survin ca urmare a implementarii reformei administrației publice…

- Peste 1.000 de medici de familie din toata tara participa, miercuri, la un protest de amploare in Piata Victoriei din Capitala. Incepand cu ora 12.00, acestia au fost invitati la discutii cu reprezentantii Guvernului.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni seara, ca nu crede ca exista membru din conducerea PSD care sa nu aiba dosar facut, el apreciind ca acest lucru este „ingrozitor”. „Eu nu cred ca exista vreun membru din conducerea PSD care sa nu aiba un dosar facut. Nu mai cred asta. Nu cred ca exista”,…

- Lovitura dura primita de presedintele PSD, Liviu Dragnea, chiar din interiorul Guvernului. Consilierul premierului Mihai Tudose, Gheorghe Piperea, ii cere demisia.Citeste si: OFICIAL DNA: Liviu Dragnea, urmarit penal pentru 5 infractiuni. Ce acuzatii i se aduc liderului PSD "Oare cat…

- Radu-Ionel Puchiu a fost eliberat din functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, printr-o decizie a prim-ministrului Mihai Tudose.Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial de joi. Citește și: Pe fondul agravarii starii de sanatate a Regelui Mihai,…