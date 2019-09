Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale, efectueaza percheziții pe mai multe adrese, pe faptul evaziunii fiscale a unei intreprinderi implicate in schema de spalare a banilor

- Doi inspectori fiscali ai Directiei Generale Administrare Nord au fost retinuti de ofiterii DGT ,,Nord" a CNA si procurorii anticoruptie, dupa ce au fost denunati de un barbat la linia nationala anticoruptie. Potrivit denuntatorului, inspectorii fiscali ar fi pretins si primit…

- Procurorii PCCOCS (Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale), oficiul Nord, si ofițerii Serviciului Vamal au reținut in flagrant membrii unei grupari criminale specializate in contrabanda cu marfuri de larg consum, de la care, in urma perchezițiilor, a fost ridicata…

- Schimbarea guvernarii pare sa readuca în activitate mai multe persoane certate anterior cu legea. Este și cazul fostului director al companiei imobiliare „Pro-Imobil”, Vlad Musteața, cu dosar penal în Republica Moldova, reținut în Italia și care, potrivit unor surse…

- Sase membri ai unei grupari criminale au fost retinuti pentru trafic de droguri si spalare de bani in proportii deosebit de mari. Oamenii legii au documentat activitatea gruparii pe parcursul a zece, timp in care suspectii au reusit sa introduca prin contrabanda droguri in suma de peste 9 milioane de…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale, in comun cu politistii, au retinut o grupare criminala, care este invinuita de contrabanda a drogurilor in suma de aproximativ 9 milioane de lei, dar si de comercializarea lor, precum și spalarea banilor

- Procuratura municipiului Chisinau anunta ca efectueaza o serie de actiuni de urmarire penala in dosarul pornit pe faptul trecerii ilegale, in perioada 14 – 17 iunie 2019, a frontierei de stat de catre deputatul Ilan Sor, acuzat intr-un dosar penal de escrocherie si spalare de bani.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PPCOCS) vine cu previzari in cazul retinerii si eliberarii lui Renato Usatii, Procurorii sustin ca avocatii politicianului au inaintat un demers prin care au cerut revocarea masurii preventive, motivand ca Usatii s-a prezentat…