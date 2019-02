Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PDM Vladimir Cebotari sustine ca nimic neobisnuit nu se intampla prin faptul ca pe mai multe drumuri din R.Moldova au aparut o multime de gropi, dupa s-a topit zapada. Democratul afirma ca acest fenomen poate fi vazut in fiecare an in perioada respectiva, iar problema apare din cauza…

- Emiliano Sala (28 de ani), fotbalistul argentinian aflat in aeronava care a disparut de pe radar deasupra Canalului Manecii și nu a mai ajuns la destinație, a transmis un mesaj halucinant chiar in timpul zborului. Fostul coleg al lui Ciprian Tatarusanu la FC Nantes i-a spus unui prieten ca are un presentiment…

- Avionul in care se afla Emiliano Sala a disparut deasupra Canalului Manecii luni seara. Dupa 15 ore de cautari au fost gasite mai multe obiecte in apa, care ar apartine fotbalistului recent transferat de la Nantes la Cardiff City si ale pilotului, dar din cauza intunericului au fost...

- Panica la mii de metri altitudine. Un avion militar F-18 a fost lovit de fulger in timpul unui zbor de antrenament.Avionul aparținand Forțelor Aeriene ale Kuweitului a vut grav avariat.Din fericire, pilotul a scapat cu viața, dar a suferit un șoc, scrie b1.ro

- Ce se intampla seara in cartierul nostru? Seara se intampla ce vor locuitorii. Cel puțin teoretic, fiecare iși organizeaza timpul dupa pofta inimii. Cele mai importante activitați sunt: 1. cumparaturile. Pentru ca suntem departe de marile magazine, prietenii fac cu randul și cumpara și ce e pe lista…

- Cand suna alarma in Baza Aeriana 90, pilotii avioanelor militare de transport SPARTAN stiu ca o multime de suflete sunt in pericol si depind de ei. Avionul militar de transport C-27 SPARTAN are doua motoare de 4.700 de cai putere fiecare si poate sa zboare cu 583 de kilometri pe ora la 9.100 de metri…

- Franarea cu stangul ia timp de acomodare si de invatare a masinii, insa odata ce intelegi avantajele, nu te mai intorci la dreptul pe frana. Iata avantajele franarii cu stingul, conform Jalopnik. Castigi timp (avantaj daca alergi la raliuri). Timpul in care muti piciorul drept de pe acceleratie pe frana…

- Somnul cu șosete produce caldura la picioare, lucru echivalent cu dilatarea vaselor de sange, efect ce relaxeaza corpul și transmite creierului ca e timpul de somn. Cum sa adormi in 60 de secunde. Metoda sigura care functioneaza daca ai probleme cu somnul "Incalzirea picioarelor reci…