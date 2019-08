Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, ca majoritatea parlamentara PSD-ALDE este pregatita pentru motiunea de cenzura pe care intentioneaza sa o depuna in iunie partidele din opozitie, el adaugand ca majoritatea este asigurata chiar daca UDMR va vota in favoarea…

- Deoarece in ultima perioada s-au inmulțit cazul de inșelaciuni, polițiștii le recomanda aradenilor ce sa faca pentru a nu mai deveni victimele escrocilor. „Anunțați imediat poliția in cazul in care primiți telefoane sau mesaje prin care vi se solicita sa trimiteți bani pentru a ajuta o ruda implicata…

- Majoritatea analistilor membri ai CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului in viitor, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de sase luni fiind de 4,7859, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,8481. Indicatorul de Incredere Macroeconomica…

- Disparitiile de minori reprezinta un fenomen complex, care imbraca multiple forme, de la o simpla alarmare ce poate fi produsa de eventuale neintelegeri asupra destinatiilor de zi cu zi ale minorului, la plecarile deliberate ale minorilor de la domiciliul familial sau din centrele de ocrotire, avand…

- Preotul Dmitri Smirnov, seful Comisiei Patriarhiei ruse pentru problemele legate de protectia familiei, mamei si copilului, a chemat la o revizuire drastica a intregului sistem de educatie a baietilor in Rusia si a propus o serie de masuri in acest sens, informeaza Interfax-Relighia potrivit Agerpres.…

- Chiar daca parcul auto din Romania este unul invechit, cu o varsta medie de 12 ani, sunt in circulatie si destule automobile mai noi de 3 ani. Numarul masinilor second-hand importate de afara si fabricate dupa 2016 a crescut in ultimul an cu 45%, conform datelor oferite de DRPCIV.…

- Petre Daea, ministrul agriculturii, a explicat azi de ce a explodat prețul cartofilor. Dintre toate produsele alimentare, cel mai tare s-au scumpit cartofii, cu 32,33 la suta. Ministrul a spus ca aceste creșteri se datoreaza faptului ca legumele au fost ținute in depozite peste iarna și e normal sa…

- "Papa Francisc le-a oferit un impuls considerabil femeilor de la Vatican, initiativa fiind o prelungire a acestor eforturi", a declarat Danilo Zennaro, reprezentant al Sport in Vaticano, o asociatie care organizeaza activitati dedicate acestui sport la Vatican, pentru The Guardian. "De 48 de ani avem…