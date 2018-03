Stiri pe aceeasi tema

- Ce fac delegații de la Congresul PSD, in timpul discursului lui Liviu Dragnea. Mai mulți social-democrați s-au plictisit, sambata, in timp ce președintele PSD prezenta viziunea partidului pentru perioada urmatoare și au inceput sa butoneze telefoanele. Bancurile și coperta unei reviste, in care apare…

- Social democratii prezenti sambata la Congresul extraordinar al PSD au votat in unanimitate in favoarea inceperii dezbaterilor pentru cinci conventii nationale, informeaza Agerpres.ro Propunerea a venit din partea liderul PSD, Liviu Dragnea. El a precizat ca la aceste dezbateri vor fi invitate sa participe:…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut sambata delegatilor participanti la Congresul extraordinar al partidului, o confirmare verbala pentru functia pe care o ocupa. La finalul unui discurs de peste o ora, Dragnea i-a intrebat pe delegatii PSD: "Vreti sa continuam? Aveti curaj? Aveti curaj…

- Victor Ponta a postat sambata, pe Facebook, un discurs pe care l-ar fi tinut daca ar fi participat la Congresul PSD de la Sala Palatului. "Discursul lui Victor Ponta la Congresul PSD din 10 Martie 2018. Titlul de mai sus reprezinta, din pacate, doar o dorinta. De la formarea oficiala a PSD…

- Momente bizare in timpul discursului președintelui PSD, Liviu Dragnea, la congresul partidului desfașurat la Sala Palatului din București. In timp ce vorbea, in spatele acestuia, pe ecranul uriaș au fost proiectate o serie de imagini cu cateva cuvinte extrem de tari: "Violența, suspiciune, ura, conflict".…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si "il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata legii". Victor Ponta…

- Iata postarea fostului premier: “Discursul lui Victor Ponta la Congresul PSD din 10 Martie 2018” Titlul de mai sus reprezinta, din pacate, doar o dorinta / de la formarea oficiala a PSD in 2001 (prin fuziunea PSDR cu PDSR) am participat la toate Congresele Partidului - si am si luat…

- Atmosfera agitata in jurul Salii Palatului unde urmeaza sa inceapa Congresul extraordinar al PSD. Intreaga zona a fost inconjurata de echipe ale Jandarmeriei și Poliției pregatite in orice moment sa intervina. Peste drum de Sala Palatului, un grup de prtestatari scandeaza: ”Comuniștii!”, ”Nu scapați!”.…

- PSD se reuneste sambata in Congresul extraordinar care a fost convocat in urma cu mai putin de o luna. Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti,…

- In sedinta Comitetului Executiv National al PSD de vineri, in care s-au validat candidaturile din Congresul de sambata, Liviu Dragnea si-ar fi acuzat unii colegi ca dau informatii "pe surse" la presa si chiar fotografii. Ca sa se apere, cei acuzati de liderul PSD, și-au pus telefoanele pe…

- Toti cei care si-au exprimat dorinta sa candideze la Congresul PSD vor fi trecuti pe buletinele de vot, a anuntat vineri presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Avem 24 de candidati, aprobati. Toti cei...

- Au fost scene de-a dreptul incredibile in sedinta Comitetului Executiv National al PSD de vineri, 9 martie, in care s-au validat candidaturile din Congresul de sambata.In timpul sedintei, Liviu Dragnea si-a acuzat unii colegi ca dau informatii "pe surse" la presa si chiar fotografii. De la…

- UPDATE ora 13:25 – Toti cei care si-au exprimat dorinta sa candideze la Congresul PSD vor fi trecuti pe buletinele de vot, a anuntat vineri presedintele PSD, Liviu Dragnea. ‘Avem 24 de candidati, aprobati. Toti cei care si-au exprimat dorinta sa candideze vor fi trecuti pe buletinele de vot’, a declarat…

- "Am citit acest editorial al domnului Oprea și nu credeam ca poate sa faca o asemenea greșeala. Dupa Congres, o sa povestesc cum a fost atunci. Chiar nu pot sa ințeleg ce l-a apucat. Eu nu doream sa-mi aduc aminte despre acel episod. E cam urat pentru dumnealui și pentru SRI," a spus Liviu Dragnea.…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste vineri in sedinta, pentru a lua in discutie dosarele de candidatura la functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti.Sedinta are loc de la ora 11,00, la Palatul Parlamentului.Joi, presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste vineri in sedinta, pentru a lua in discutie dosarele de candidatura la functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti. Sedinta are loc de la ora 11,00, la Palatul Parlamentului. Joi, presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti - Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila - presedinte executiv, Marian Neacsu - secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita - vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti – Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila – presedinte executiv, Marian Neacsu – secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita – vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- Se anunța primele candidaturi la Congresul PSD din data de 10 martie. Presedintele Organizatiei Judetene PSD Sibiu, Bogdan Trif, candideaza pentru functia de vicepresedinte al Partidului Social Democrat din Romania. Citește și: SONDAJ - PSD se PRABUȘEȘTE: increderea in Liviu Dragnea, la cote…

- PSD a luat decizia, la propunerea surprinzatoare a lui Liviu Dragnea, de a organiza un Congres! Pe 10 martie, presedintele executiv al Partidului Social Democrat si secretarul general al formatiunii vor fi alesi prin vot la Congresul PSD, a anuntat Dragnea. El s-a razgandit și nu va cere un vot de…

- * Presedintele executiv al Partidului Social Democrat si secretarul general vor fi alesi prin vot la Congresul PSD din 10 martie, a anuntat presedintele formatiunii, Liviu Dragnea, la finalul sedintei Comitetului Executiv National. El a declarat ca, probabil, nu va cere un vot de incredere la congres,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca, probabil, nu va cere un vot de incredere la Congresul partidului din 10 martie, avand in vedere ca toate organizatiile si-au exprimat sustinerea. "I-am intrebat pe colegii mei si a fost parerea generala ca nu este nevoie de asta (de…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat si secretarul general vor fi alesi prin vot la Congresul PSD din 10 martie, a anuntat luni presedintele formatiunii, Liviu Dragnea, la finalul sedintei Comitetului Executiv National. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni ca va lua o decizie in ceea ce priveste o eventuala candidatura la Congresul din 10 martie dupa sedinta Comitetului Executiv National. ''Dupa sedinta CExN voi decide daca voi candida'', a spus Oprisan, la Palatul Parlamentului. Raspunzand…

- Mai-marii PSD analizeaza luni, 5 martie 2018, daca deschid cursa interna pentru funcțiile de conducere din partid la Congresul extraordinar din 10 martie, dar si daca peste 5 zile se va acorda un vot de incredere pentru Liviu Dragnea, presedintele social-democratilor.

- Conferința Extraordinara a Organizației Județene PSD Bacau a votat in unanimitate susținerea lui Liviu Dragnea pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat și a lui Marian Neacșu pentru funcția de Președinte Executiv. Conferința Extraordinara a Organizației Județene PSD Bacau desfașurata…

- PSD Prahova și-a desemnat delegații pentru Congresul extraordinar al PSD Organizația județeana PSD Prahova a aprobat propunerile de modificare a statutului PSD și cei 118 delegați la Congresul PSD care va avea loc pe 10 martie la București. Totodata, PSD Prahova iși reafirma increderea și sprijinul…

- "Organizatia judeteana Hunedoara a Partidului Social Democrat il sustine neconditionat pe domnul Liviu Dragnea in functia de presedinte al PSD", se arata in textul rezolutiei ce a fost votata de membrii PSD prezenti la Conferinta judeteana.In rezolutie se mentioneaza sustinerea pe care…

- Presedintele PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, a declarat la finalul Conferintei extraordinare a organizatiei judetene, care a avut loc sambata, ca cei 140 de delegati care vor participa la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie isi vor exprima sustinerea fata de Guvern, programul de…

- Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii a lui Liviu Dragnea, iar pentru functia de presedinte executiv propun si sustin candidatura lui Marian Neacsu, actual secretar general al Partidului…

- Astazi, in sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor, Partidul Social Democrat s a reunit in cadrul Conferintei Judetene Extraordinare pentru desemnarea celor 123 de delegati ce vor reprezenta PSD Constanta la Congresul Extraordinar din 10 martie de la Bucuresti.Potrivit PSD Constanta, in cadrul evenimentului…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir are o reacție virulenta, dupa ce parlamentarii PNL au luat decizia de a nu susține proiectul sau de lege cu plafonarea dobanzilor. Orban susține ca Ludovic Orban și Florin Cițu au imbrațișat interesele bancilor și ale bancherilor, in dauna intereselor romanilor. Citește…

- Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, a anuntat luni directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena…

- „Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la cei care vor raul Partidului Social Democrat, simt nevoia sa reamintesc tuturor ca anul acesta se celebreaza 125 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania si ca formatiunea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat luni, pe pagina sa de Facebook, ca Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. "Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la…

- Partidul Social Democrat trebuie sa vina cu o propunere de candidat la Presedintie, considera vicepresedintele formatiunii, Ecaterina Andronescu.Intrebata miercuri, la Parlament, daca exista un prezidentiabil care va fi desemnat la Congresul PSD din 10 martie, Ecaterina Andronescu a spus:…

- Marian Oprișan va fi unul dintre contracandidații lui Liviu Dragnea la șefia partidului, la Congresul extraordinar de luna viitoare. "Sa vedem ce stabilim in organele statutare ale Partidului Social Democrat, in Biroul Permanent. Nu am candidat in anul 2015 la congres pentru ca am spus foarte clar…

- Congresul PSD din luna martie se anunța unul extrem de involburat, pentru ca doi dintre greii PSD care au avut conflicte recente cu Liviu Dragnea, Marian Oprișan și Codrin Ștefanescu, și-au anunțat candidaturile la funcții de conducere in PSD, la acest Congres.„Nu am candidat in anul 2015…

- PSD se pregatește de Congresul extraordinar din luna martie, cand liderul Liviu Dragnea dorește un vot de reconfirmare in funcție, din partea colegilor din partid. Deputatul PSD Oana Florea a comentat, la Intervirurile Libertatea, afirmațiile unor membri ai conducerii PSD privind nevoia anunțarii, in…

- Fostul premier Victor Ponta, deputat independent, a anuntat joi ca a primit dovada scrisa ca a fost chemat doar martor la DNA si, in aceste conditii, presedintele PSD, Liviu Dragnea, ar trebui sa-si ceara scuze imediat pentru „minciunile” spuse la adresa lui. „Am primit dovada scrisa:…

- Pana sa ajunga la sedinta Comitetului Executiv, Liviu Dragnea a anuntat ca va propune in cadrul sedintei din aceasta dupa-amiaza convocarea, luna viitoare, a unui Congres Extraordinar. Seful PSD a precizat, de asemenea, ca va cere un vot de reconfirmare a sa in postura de presedinte al Partidului Social…

- UDMR e in doliu, dupa plecarea dintre cei vii a politicianului Verestoy Attila. Printre primii actanti ai scenei politice care au reactionat public la greaua lovitura suferita de UDMR si, totodata, de intreaga sfera politica din Romania a fost presedintele Camerei Deputatilor si, totodata, seful Partidului…

- Daca in Parlamentul Romaniei sunt tolerate proteste, discursuri la portavoce, intreruperea unor dezbateri in comisii și alte forme de manifestare mai mult sau mai puțin creative, in Parlamentul Israelului incidentele de acest fel nu sunt tolerate.Luni, 22 ianuarie, in timpul discursului susținut…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului, Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui…

- Vasilica Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, are 54 de ani si este europarlamentar PSD din anul 2009. Dancila detine, din anul 2015, si functia de presedinte al Organizatiei Femeilor Social-Democrate. Viorica Dancila s-a nascut la 16 decembrie 1963 in Rosiorii de Vede si a devenit…

- Liviu Dragnea a avut luni seara primele reactii dupa demisia lui Mihai Tudose, premierul ramanand dupa sedinta CEx fara sprijin politic. Printre concluziile ce merita retinute dupa interventia liderului PSD sunt cele legate de lasarea nominalizarii noului premier in grija membrilor CEx, din acest punct…

- Vicepremierul Paul Stanescu a dezmintit, vineri, la Bacau, informatiile potrivit carora el ar putea prelua functia de prim-ministru al Romaniei. Stanescu a declarat, intr-o conferinta de presa, citat de Agerpres , ca nu a avut discutii cu presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, pe aceasta…

- Pentru prima oara in mandatul sau de președinte al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea a intampinat, luni, in cadrul ședinței largite a conducerii PSD, o opoziție concertata a mai multor oameni importanți ai formațiunii, in contextul razboiului purtat la baioneta cu premierul Mihai Tudose, care,…

- PSD ar trebui sa organizeze un congres in luna martie, este de parere secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu. Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu…

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, oficiali palestinieni argumentand ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat pentru explicatii.Articolul…