- Un cuplu a fost salvat dintr-o mlaștina in nordul Australiei dupa ce a scris "Ajutor" in noroi pentru a atrage atenția. Shantelle Johnson și partenerul ei, Colen Nulgit, erau la pescuit in Parcul Național Keep River cand mașina lor a ramas impotmolita și nu au mai putut inainta. Cuplul și cațelul lor,…

- Benjamin Laister Crowson, un britanic in varsta de 28 de ani, insurat cu thailandeza Monthita, in varsta de 23 de ani, și-a injurat socrii, chiar cand se serba Anul Nou thailandez. Dupa ce au petrecut pana la 6 dimineața, cei doi s-au dus la apartamentul lor din Pattaya. Acolo, Benjamin a avut proasta…

- Directorul Hidroelectrica a subliniat importanța sistemului energetic național printr-o declarație plastica, care arata dependența omului modern de electricitate. „Stingeti toate luminile pentru o ora si veti vedea ca viata nu mai are sens” a declarat Bogdan Badea la o dezbatere pe tema „ordonanței…

- Fostul președinte al Peru, Alan Garcia, s-a impușcat in gat atunci cand poliția a venit sa-l aresteze intr-un dosar in care este acuzat ca a primit mita de la o companie braziliana. Fostul președinte este internat in stare grava. Alan Garcia a fost internat intr-un spital din capitala, Lima, și este…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca știrea potrivit careia Iordania și-ar retrage ambasadorul din Romania se bazeaza pe informații false. "Cu privire la stirea aparuta in mass-media conform careia Iordania si-ar retrage ambasadorul din Romania, precizam ca Excelenta Sa domnul Saker Malkawi, ambasadorul…

- Un incident s-a petrecut azi in centrul orașului Ploiești. O femeie, care parea sa aiba probleme psihice, s-a luat dupa o batrana care ținea de mana o fetița - probabil nepoata ei. Cea care a filmat imaginile și le-a trimis celor de la ziarulincomod.ro susține ca statea pe o banca in centrul orașului…

- Un barladean a ținut sa-i puna pe deget baiatului de 8 luni un ghiul la momentul botezului. Ghiulul are 3 grame, 1,2 centimetri, este din aur alb și galben și are incrustata inițiala numelui. Bijutierul care a primit comanda și a realizat ghiului a explicat cum au stat lucrurile. "Nu am mai realizat…