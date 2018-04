Stiri pe aceeasi tema

- Sporurile salariale pentru angajatii din sistemul medical În sedinta de guvern de mâine va fi aprobat regulamentul sporurilor salariale pentru angajatii din sistemul medical. Anuntul a fost facut astazi de ministrul sanatatii, Sorina Pintea, care a dat si câteva explicatii…

- Situație de tot rasul intr-unul dintre cele mai mari spitaluri din Romania. Angajații de la Spitalul Județean Alexandria nu pot introduce datele medicale in Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate fiindca internetul nu a fost achitat....

- Zeci de salariati ai companiei Grup Feroviar Roman (GFR), opreator privat de transport feroviar, au refuzat sa munceasca, luni dimineata, si s-au adunat la portile unor rafinarii din Ploiesti pe platformele carora lucreaza, ei protestand fata de salariile mici pe care primesc.Citeste si: Val…

- Bancile din Romania sunt bine capitalizate iar rata creditelor neperformante (NPL) a scazut la 6,4% din totalul imprumuturilor in decembrie 2017, aproape de media UE, se arata in raportul elaborat de Fondul...

- Romania are cea mai ridicata rata a persoanelor angajate aflate in risc de saracie din UE, cu un procent de 18,9-, urmata de Grecia, cu 14,1- rata de risc, Spania, cu 13,1-, si Luxemburg, cu 12-, potrivit unei statistici Eurostat. Urmatoarele state din UE cu risc de saracie in randul persoanelor ocupate…

- Peste 99% dintre angajatii romani sunt stresati, se arata intr-un studiu lansat de Dynamic HR, o initiativa prin care a fost masurat stresul in randul angajatilor din Romania. 0 0 0 0 0 0

- Bancile trebuie sa se ocupe de educatia financiara a propriilor clienti, iar asociatiile financiar-bancare trebuie sa promoveze principii de creditare corecta inclusiv prin sanctionarea membrilor care nu le respecta, inclusiv cu excluderea din asociatie, a spus Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul…

- Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR 1, facand trimitere la cazul deputatului fugar Sebastian Ghita, ca atunci cand nu se putea pune in aplicare o hotarare judecatoreasca considera ca statul roman este umilit, afirmand ca in locul lui Klaus Iohannis ar fi discutat cu Vucic.Bancile…

- Digitalizarea si aparitia robotilor bancari modifica strategiile de dezvoltare ale bancilor comerciale. BRD are deja o strategie care prevede restructurarea a 700 de salariati in urmatoarea perioada, dupa cum ne-a declarat Constantin Paraschiv, presedintele Federatiei Sindicatelor din Asigurari si Banci…

- Salariile din administratie, aparare, sanatate si invatamant au crescut de doua ori mai repede in Romania decat salariile platite tuturor angajatilor din tara. Ca pondere in totalul masei salariale, ele sunt cu doar cateva puncte procentuale sub nivelul celor din statele din nordul Europei, recunoscute…

- In spațiul virtual a fost lansata recent opinia ca Banca Naționala a Romaniei și unele banci importante din Romania sunt entitați comuniste din cauza regulilor specifice care se aplica acestora din urma in cazul in care se confrunta cu o deteriorare grava a situației lor financiare. O astfel de afirmație…

- Romania se afla pe penultimul loc in Uniunea Europeana ca procent al angajatilor care urmeaza cursuri de perfectionare, conform celor mai recente date disponibile, emise luni de Biroul european de statistica Eurostat.

- Plafonarea dobanzilor la credite va duce la compromiterea creditarii in Romania, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, la o conferinta de specialitate, precizand ca ar putea fi afectati atat potentialii clienti cu venituri mici, cat si cei cu venituri…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca de la 1 martie toti medici si asistentele vor primi majorari salariale, salariile acestora fiind aferente grilei realizate pentru anul 2022, afirmand ca un medic primar care castiga un salariu de 4.000 de lei va primi 15.000 de lei, informeaza…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in prezent.Citește…

- Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult de 2,5 ori dobanda de referinta a Bancii Nationale. Propunerea legislativa,…

- Comisia Europeana, dupa solicitarea de revocare a sefei DNA: Monitorizam evolutia procedurilor Comisia Europeana a precizat ca monitorizeaza evolutia procedurilor initiate impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, adaugand ca ar putea fi facuta o reevaluare a rapoartelor MCV in privinta…

- In lupta sa cu abuzurile facute de anumite banci și instituțiile financiare nebancare (IFN), a vorbit cu 30.000 de oameni ale caror vieți au fost distruse de credite. "La legea darii in plata am intrat in contact peste 30.000 de oameni care mi-au spus cazurile lor, dramele lor, m-au incarcat…

- Conducerea companiei ArcelorMittal Galati sustine in cererea de chemare in judecata ca participarea unor angajati la protestele spontane legate de negocierile salariale s-a facut prin intreruperea ilegala a lucrului in cateva sectoare-cheie, ceea ce a produs prejudicii materiale importante.

- CryptoCoin Pro este a doua platforma de tranzactionare criptomonede pe piata din Romania care nu mai poate opera conturi in bancile romanesti dupa ce Banca Nationala a transmis pozitia oficiala a institutiei fata de monedele virtuale in urma cu doua saptamani, catalogandu-le drept „ active speculative,…

- Alba Iulia este un centru regional important in ceea ce privește Justiția și instituțiile ei. In contextul recent creat de protestele grefierilor din Romania, Asociația ”Justiția Pro Cetațean” a realizat o discuție ampla cu Adrian Mircea Dondoș – grefier la Curtea de Apel Alba Iulia și președinte al…

- Salarii la extreme in Romania. Datele de la INS pentru anul trecut arata ca majorarile cele mai mari au revenit angajaților din industria petrolului. In acest domeniu, caștigul mediu net a urcat la finalul anului trecut la 9.200 de lei.

- O cafenea din capitala japoneza Tokyo risca sa nu faca fața fluxului de clienți. Asta deoarece oaspetii localului vor fi deserviți de roboți. Este vorba de un experiment care va dura 17 zile, in perioada Anului Nou Chinezesc.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat ca miercuri au avut loc la minister discuții cu reprezentanții CES referitoare la ordonanța de urgența privind salariile. Ludovic Orban: Incepand de astazi orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul Astfel, Angajatii part-time,…

- Amprenta pe care simțim ca ne-o lasam asupra lumii e unul dintre cele mai importante lucruri care ne fac sa ne simțim bine la un loc de munca. Mai mult, ne face sa ne simțim fericiți. O spun cercetatorii și studiile lor. Dar cum se explica asta și cui se aplica? Ei bine, veți fi surprinși. Nu conteaza…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a declara, miercuri, la Parlament, ca angajatorii din mediul privat care au scazut salariile de fapt au vrut sa isi creasca profitul, deci ”l-au furat” pe angajat, pentru ca in urma transferului contributiilor angajatorul are, cu salariile, aceeasi cheltuiala…

- Romania este cea mai expusa tara din Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste numarul de joburi care risca sa fie in viitor inlocuite cu roboti. Peste 60% din locurile de munca sunt amenintate, de departe cea mai mare pondere din blocul european.

- Revolutia fiscala povoaca haos printre salariati. O ingrijitoare cu sfert de norma la o scoala din judetul Gorj a aflat ca va trebui sa vina cu bani de-acasa pentru a merge la serviciu! Si nu e...

- Grupul CEZ in Romania a lansat colecția de vestimentație profesionala made-to-measure, pentru angajații din Centrele de Relații cu Clienții, in contextul unui proces mai amplu de modernizare și reorganizare a acestora, arata angajatorulmeu.ro. CEZ a dezvoltat acest proiect impreuna cu…

- Doar 48% dintre angajatorii din Romania au modificat contractele de munca modificate in programul REVISAL, iar peste 2 milioane de oameni vor avea salariile scazute in mediul privat, a declarat Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical (BNS). Pentru ca salariații sa nu aiba lefurile reduse…

- Vreti sa va cumparati o casa sau un apartament eficient energetic ori sa vi-l transformati pe cel vechi intr-o locuinta verde? Acum exista si la noi credite speciale, cu dobanzi mai mici, daca protejati mediul. Trei bănci au lansat astfel de ipoteci verzi, iar una dintre ele oferă şi…

- O cunoscuta banca ce activeaza pe piata din Romania se reinventeaza. Aceasta a hotarat sa elimine ghiseele pentru operatiunile bancare. ING Bank a decis sa desfiinteze ghiseele bancare unde se procesa cash-ul, depuneri si retrageri de numerar din 33 de sucursale.

- Bogdan Chiri­toiu, presedintele Consiliului Concurentei, a declarat ca toate co­mi­sioanele si dobanzile per­ce­pute atat la depozite si la cre­dite sunt mai mari decat in majoritatea tarilor din UE. Asta in condițiile in care, mai spune Bogdan Chirițoiu, la alte sec­toare din economie nu e asa.…

- Consiliului Concurenței a inceput ofensiva impotriva comisioanelor și dobanzilor practicate de bancile din Romania. Presedintele Bogdan Chiritoiu a anunțat ca instituția pe care o conduce a demarat o investigație pentru a afla de ce bancile din țara noastra ofera servicii bancare mai scumpe pe plan…

- Reprimarea unui stranut prin strangerea narilor si tinerea gurii inchise poate cauza serioase probleme de sanatate, au avertizat medicii in cadrul unui studiu publicat recent, citat marti de BBC. O echipa de medici din orasul Leicester din Marea Britanie a tratat un barbat in varsta de 34 de ani…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a anuntat, vineri, prin intermediul site-ului personal ca 182 de membri afiliati ai FRF au trimis deja la Federatie mesaje de propunere de candidatura pentru acutalul sef al fotbalului. ”Vreau sa va multumesc tuturor, dragi coechipieri care de vineri, 12…

- Modelul EcoSport a fost lansat anul trecut in luna noiembrie la Craiova si este cel mai complex automobil produs in Romania. Compania americana a investit in fabrica din Banie suma de 200 de milioane de euro pentru productia acestui autoturism.

- In Uniunea Europeana, un angajat cu norma intreaga a lucrat in medie anul trecut 40,3 ore intr-o saptamana obișnuita de lucru, barbații muncind in medie 41 de ore, fața de 39,3 ore in cazul femeilor, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai multe ore pe saptamana…

- Potrivit Codului Muncii, toti romanii vor beneficia de o zi libera in data de 24 ianuarie. Ziua de 24 ianuarie simbolizeaza sarbatorirea Unirii Principatelor Romane, ea fiind specificata ca zi libera in reglementarile din 2016 ale Codului Muncii din Romania. Exceptie de la prevederile Codului Muncii…

- Senatorul Alina Gorghiu, fost presedinte al Partidului National Liberal (PNL), este convinsa ca presedintele Klaus Iohannis va tine cont de majoritatea parlamentara si ca va numi un nou premier din partea Partidului Social Democrat (PSD) si a Aliantei Democratilor si Liberalilor (ALDE).Gorghiu…

- Comitetul Executiv National al PSD (CEXN) a decis sa o propuna pe Viorica Dancila pentru functia de premier dupa ce Mihai Tudose a fost mazilit. Reactia din Parlamentul European e una extrem de vehementa. Chiar europarlamentarul PSD, Catalin Ivan a 'distrus-o' pur si simplu pe Dancila.Citește…

- Televiziunea publica japoneza NHK a transmis din greseala o alerta prin care anunta lansarea unei rachete de catre Coreea de Nord, recomandand locuitorilor sa se adaposteasca. Dupa cateva minute, NHK a recunoscut ca anuntul a fost gresit si a transmis scuze.Pe site-ul televiziunii NHK a aparut…

- Noul proprietar al Oltchim, Chimcomplex, a anuntat ca va pastra angajatii si salariile celor care lucrau pana acum la instalatiile de pe platforma din Ramnicu Valcea si ca vrea sa relanseze productia de PVC, material care nu se mai fabrica in Romania.

- Prin Legea 258/2017, publicata deja in Monitorul Oficial, clienții bancilor nu vor mai trebui sa plateasca o serie de comisioane bancare, incepand din data 27 ianuarie 2017. Vor disparea, astfel, comisioanele percepute pentru deschiderea și inchiderea unui cont bancar de plati cu servicii de baza,…

- In plin scandal al companiilor de taxi si al aplicatiilor online interzise de Primaria Capitalei, taximetristii au format un ”sindicat” obscur. Nu, nu e vorba de o structura paralela, ci mai degraba de o intelegere intre principalele companii din Bucuresti, in dauna clientilor. Surse DAS (Departamentul…

- Un gigant tech coreean a anuntat realizarea unor noi roboti care ar urma sa inlocuiasca multi angajati din industria serviciilor la nivel mondial, scrie CNBC. Predictii potrivit carora progresele din domeniul inteligentei artificiale si automatizarii...

- A murit in inchisoare in Romania, dupa ce a fost extradat din Anglia. Este cazul unui tanar de 33 de ani condamnat pentru furt. Avea probleme grave de sanatate. "El era bolnav psihic, suferea de schizofrenie. A fost condamnat in Anglia pentru furt. A fost extradat in Romania pentru o alta…