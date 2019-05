Astazi 9 mai incepand cu ora 10:30 in Piața Prefecturii din Targu Jiu vor avea loc o serie de manifestari dedicate Zilei Europei, Zilei Independenței de Stat a Romaniei, Zilei Victoriei Națiunilor Unite. Programul manifestarilor: 10:30 – Muzica de promenada cu fanfara “Armonia”; 11: 00 – Semnal de trompeti; Intampinarea persoanelor oficiale; Prezentarea onorului; 11: … Articolul Ce EVENIMENT va avea loc in aceasta DIMINEAȚA in Piața Prefecturii din Targu Jiu! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .