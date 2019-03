Ce este Trollingul. Avertizare din partea polițiștilor Trollingul este un comportament ce presupune disimularea in mediile sociale virtuale, bazata pe o comunicare ce are consecinte distructive in mediul online. Cu alte cuvinte, trolul este un personaj intalnit in mediul online care intretine discutii denigratoare, frustrante, susțin polițiștii. Trollingul este deseori asociat cu cyberbulling-ul, cu diferenta ca trolul este un personaj care isi provoaca victimele, incercand sa obtina de la acestea raspunsuri emotionale, creand panica si discordie. Cel mai adesea, acest tip de comportament se intalneste in randul adolescentilor, motivele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

