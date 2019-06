Stiri pe aceeasi tema

- Datele preliminare arata o crestere a prezentei la vot in tarile est-europene in alegerile pentru Parlamentul European desfasurate duminica in comparatie cu scrutinul din 2014, relateaza dpa. Astfel, in Ungaria, pana la ora locala 13:00 (11:00 GMT) votasera 17,2% dintre alegatori, comparativ cu 11,5%…

- Sociologul Darie Cristea este de parere ca Romania se numara printre țarile in care dezbaterile politice sunt printre cele mai dure. "Suntem printre țarile in care am avut cele mai dure dezbateri politice, ma rog in nota pe care o cunoaștem, de multe ori dezbaterile fiind extrem de personalizate.…

- Huawei spune ca are incredere in statele europene ca acestea nu vor urma exemplul SUA și ca nu vor pune compania pe lista neagra, spune un director al companiei, citat de presa italiana și de Reuters. Europa are o dilema ...

- Ministrul Valer-Daniel Breaz a declarat marti, dupa reuniunea informala de la Bucuresti a ministrilor Culturii din Uniunea Europeana, ca o actiune exacta in vederea restaurarii catedralei Notre-Dame nu a fost stabilita, insa UE va furniza idei si va ajuta autoritatile franceze cu voluntari, relateaza…

- Companiile care vand produse cu o calitate diferita in țarile europene vor plati amenzi de pana la 4% din cifra de afaceri. Sunt reguli noi impuse comercianților de autoritațile europene pentru a descuraja practici de dublu-standard.

- Acordul este o victorie a guvernelor din Europa de Est care au descoperit ca produsele vandute in țarile lor au o alta compoziție fața de produsul similar vandut in Occident și au cerut sancționarea acestei practici. CONTINUAREA ARTICOLULUI PE DC BUSINESS.

- In goana dupa competiție, performanța și succes, uitam probabil de ce este mai important, sanatatea. Zeci de romani sufera de sindromul „burnout”, iar printre ei sunt zeci de botoșaneni de toate varstele.