Stiri pe aceeasi tema

- Desi juristii Prefecturii inca nu s-au pronuntat pe marginea proiectului prin care alesii locali au votat demiterea lui Marian Rotaru din fruntea Directiei de Patrimoniu, scandalurile sunt in floare. Primarul liberal Marcel Romanescu sust...

- Gabriela Firea ar putea sa piarda sprijinul politic al partidului sau chiar sa fie exclusa din partid, daca PSD va tine cont de propunerile deputatului Cristian Radulescu, care vrea o masura "cat mai drastica".

- Senatorul PSD de Dambovița Titus Corlațean s-a aratat ingrijorat dupa excluderea din partid a președintelui PSD Dambovița Adrian Țuțuianu. Corlațean afirma ca decizia Comitetului Executiv al PSD de a sancționa doi lideri ai partidului, Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu, nu ii creeaza deloc senzația…

- Marian Oprisan a cerut, luni, in sedinta Comitetului Executiv al PSD, excluderea din PSD a lui Adrian Țuțuianu și a lui Marian Neacșu, potrivit Antena 3.Liviu Dragnea susținea, inainte de sedinta, ca partidul va incheia socotelile cu cei care au uneltit impotriva guvernului PSD.

- Europarlamentarul Catalin Ivan a atacat azi dur PSD in prezența premierului Viorica Dancila in dezbaterea despre starea democrației din Romania din Grupul Socialiștilor (S&D) din Parlamentul European. Acesta a aratat ca PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea incalca democrația și statul de drept…

- „Am ajuns la executii publice, la linsaj, pentru ca avem curajul sa vedem altfel lucrurile si sa si argumentam. Nu vrem sa dam o lovitura armata de palat, sa preluam puterea dupa o baie de sange. Eu cred ca suntem persoane pasnice, nu suntem inarmati, am si niste pistoale de jucarie. Nu ne permitem…

- Prezent la Antena 3, Codrin Ștefanescu a declarat ca știe cine e autorul scrisorii impotriva lui Dragnea. El a precizat ca este doar o singura persoana iar in CEx va propune excluderea persoanei respective. „Cine a facut acest text nu are ce cauta in PSD”, spune Codrin Ștefanescu care s-a…

- Un elev de liceu din Ramnicu Valcea, care in timpul cursurilor ar fi amenintat cu violente o profesoara, a fost audiat vineri de politisti intr-un dosar in care se fac cercetari pentru savarsirea...