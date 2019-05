Stiri pe aceeasi tema

- O eleva de 17 ani a fost accidentata azi dimineața de o mașina chiar in curtea liceului din Curtea de Argeș unde invața. Șoferul vinovat e un elev de lam același liceu, in varsta de 20 de ani. Acesta a intrat cu mașina in curtea unitații de invațamant și a scapat controlul volanului. A lovit-o pe fata,…

- ANM anunța o vreme instabila și joi, 30 mai. Chiar daca nu scapam de ploi, temperaturile raman in continuare ridicate, in Capitala și in mai multe zone din țara. Județele din vest și centru vor fi cele mai afectate de ploile care vor fi insemnate cantitativ. Șansele de ploaie sunt ceva mai scazute…

- Este cea de-a doua prezenta a unui Suveran Pontif in Romania, implinindu-se doua decenii de la prima vizita a unui papa intr-o tara majoritar ortodoxa. Atunci, in mai 1999, Papa Ioan Paul al II-lea, poate cel mai iubit conducator pe care l-a avut Biserica Catolica, s-a aflat pentru trei zile in Romania,…

- ”Exista cateva momente sacre de-a lungul unui an care ne indeamna sa lasam de-o parte și munca, dar și grijile de zi cu zi. Sunt momentele in care incercam sa regasim bucuria din noi și cu deosebire bucuria de a fi cu cei dragi. In aceste zile de sarbatoare uitam de greutați, de apasari și departari,…

- Papa Francisc a reușit sa scandalizeze oameni din toate colțurile lumii dupa ce a fost surprins in timp ce se ferea de credincioșii care voiau sa-i sarute inelul. Acum, insa, reprezentanții de la Vatican au explicat de ce a facut acest gest.

- Papa Francisc se va plimba cu o Dacie, in timpul vizitei sale in Romania, din perioada 31 mai - 2 iunie. Informatia a fost confirmata pentru Publika TV de parintele Wilhelm Danca, responsabil cu mass-media pentru vizita Suveranului Pontif in tara vecina.