- ”Nu este o infrangere a frontului PSD, oricat s-ar fi dat peste cap frontul PSD de a-i face contra imagine doamnei Kovesi, nu ar fi reușit sa faca nimic, intrucat zarurile au fost aruncate de la Beriln cu o mana foarte ferma. Este o victorie a frontului anti PSD, pentru ca și daca ar fi stat total…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat 'o resurgenta a antisemitismului fara precedent de la Al Doilea Razboi Mondial' in Franta si in Europa, si a anuntat ca tara sa va adopta o definitie a antisemitismului extinsa la antisionism, dupa o serie de incidente cu caracter antisemit in…

- Proiectul Nord Stream 2 are tot mai multi oponenti. Franta se va pronunta impotriva, se pare, la votul din UE impotriva conductei care sa transporte gaz din Rusia in Germania. De asemenea, ambasadorii SUA in Europa critica proiectul.

- Dacia a inceput anul 2019 cu o scadere de peste 5% pe piața din Franța, insa in același timp a inregistrat performanțe excelente pe alte doua piețe majore din Europa de Vest, Spania și Italia. Astfel, Dacia a comercializat 4.927 de unitați in Spania in luna ianuarie, in creștere puternica cu 27.1%,…

- Noile (vechi) propuneri de miniștri Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut marți, 22 ianuarie a.c., la Aachen (Germania), declarații de presa la finalul ceremoniei de semnare a Tratatului de cooperare și integrare franco-german. Subiectele - cele uzuale... Președintele Romaniei, Klaus Iohannis:…

- Uniunea Europeana a blocat activele Serviciului iranian de informatii si a doi agenti, in contextul in care Olanda a acuzat Iranul de asasinarea a doi disidenti, iar Franta si Danemarca au denuntat o serie de comploturi iraniene in Europa, in timp ce Teheranul a acuzat UE ca protejeaza "teroristi",…

- O Franta desconsiderata pentru incapacitatea sa de a-si reduce cheltuielile publice, o Germanie slabita de sfarsitul domniei Merkel: cele doua motoare principale ale Europei sunt la ralenti. Alte tari, cum ar fi Olanda sau Irlanda, ar putea prelua stafeta, potrivit Le Echos , citat de Rador.

