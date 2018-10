Stiri pe aceeasi tema

- Luminația, serbata in satele și orașele din Transilvania la 1 noiembrie, și Halloween-ul, sarbatorit in seara de 31 octombrie, sunt doua fețe ale aceleiași sarbatori. Avandu-și radacina in sarbatoarea celtica a tuturor sfinților, aceasta zi a fost asociata pe parcursul timpului, in cultul religios,…

- Mai sunt doar cateva zile pana la Luminatie iar baimarenii au inceput sa curete mormintele, celor trecuti la cele vesnice, pentru Ziua Mortilor. Incepand cu data de 1 noiembrie credinciosii merg la cimitire si infrumuseteaza mormintele cu flori si lumanari aprinse, in amintirea celor care i-au insotit…

- Crestinii ortodocsi care vor sa se inchine la moastele Sfintei Parascheva au venit si ieri in pelerinaj in numar mare inca de la primele ore ale diminetii, coada spre baldachinul pe care este asezata Sfanta intinzandu-se in permanenta peste un kilometru in lungime, iar in partea a doua de zile mergand…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc in fiecare an, pe 14 septembrie, Inaltarea Sfintei Cruci pe care a fost rastignit Mantuitorul. In credinta populara se spune ca cine tine cont astazi de cateva lucruri va avea belsug si spor in casa. In popor, aceasta sarbatoare se mai numeste si Ziua Crucii si este…

- Dumitru Dragomir a comentat in stil propriu accidentarea suferita de Mihai Pintilii in timpul partidei cu Muntenegru, de la Ploiesti, in urma careia mijlocasul FCSB va lipsi de pe teren pana la finalul lui 2018.

- Dumitru Farcas a murit n noaptea de luni spre marti, la varsta de 80 de ani, intr-un spital din Cluj-Napca, in urma unui infarct. Sicriul cu trupul neinsufletit al taragotistului Dumitru Farcas a fost depus miercuri la Casa de Cultura a Studenților, in Sala Dumitru Farcaș, iar toti cei care…

- Potrivit istoricului de arta Alexandra Sârbu, înainte de 1978 a existat în Muzeul de Arta Cluj-Napoca un atelier de restaurare, însa în urma unei reorganizari mai ample acesta a fost închis, iar de atunci, ori de câte ori a fost nevoie de asemenea interventii,…