- Etapa a 26 din liga a IIIa serica C2 sa soldat cu o victorie acas a Fureiului cu Progresul Spartac cu scorul de 21 i cu o înfrângere tot acas a Sportului Chicani cu 36 cu Popeti Leordeni. Dup aceste rezultate Fureiul este pe 9 cu 29 de puncte iar Chicaniul pe 13 cu 22 de puncte.Pe 8 mai Fu...

- De ceva timp, cel mai mare constructor auto din Europa, Volkswagen, cauta sa-și mute producția în Estul continentului, unde costurile cu forța de munca sunt infinit mai mici fața de Germania.

- PROBLEME… Necaz mare pentru secretara comunei Lunca Banului! Anisoara Silitra, cea care este la conducerea comunei de ani de zile, din postura de paznic al legalitatii, tocmai ce a fost gasita de ANI in stare de incompatibilitate. Inspectorii Agentiei de Integritate sustin ca secretara de la Primaria…

- Pe 26 mai 2019, peste exact doua luni, romanii sunt chemati la urne pentru a-si alege reprezentantii in Parlamentul European pentru urmatorii 5 ani. Dincolo de sondaje si sperante, cateva elemente pot contribui decisiv la inclinarea balantei intr-o parte sau alta. 1. Structurile de partid.…

- Coalitia guvernamentala a premierului Mark Rutte a pierdut miercuri majoritatea in Camera Superioara a Parlamentului dupa alegerile provinciale care au inregistrat o crestere puternica a populistilor eurosceptici, potrivit rezultatelor sondajului realizat la iesirea de la sectiile de votare, date publicitatii…

- Chindia Targoviște s-a impus cu 1-0 in deplasarea de pe terenul lui FC Argeș și urca provizoriu pe primul loc in liga secunda. Jucatorii argeșeni nu au reușit sa ii faca lui Emil Sandoi, 54 de ani astazi, cadou cele 3 puncte, deși au beneficiat de o lovitura de la 11 metri in minutele de prelungire…

- BC SCM Timișoara a ratat la limita o noua victorie surprinzatoare in campionat. Echipa s-a deplasat la BCM U Pitești și doar cateva secunde ar mai fi fost necesare pentru un nou succes, luni seara. Timișorenii au pornit bine, dar gazdele au fost mereu aproape, cele doua formații reușind sa…

- Cotidianul conservator german Die Welt vede in proiectul gazoductului Nord Stream 2 un mijloc pentru Rusia de a-si intari puterea in Europa printr-un mai mare control asupra alimentarii cu energie, scrie cotidianul „Die Welt“, citat de agentia germana DPA.