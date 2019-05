Stiri pe aceeasi tema

- Facelift-ul adus modelului Seria 7 se vede acum si pe modelul Alpina B7 2019. Masina este oferita acum cu o motorizare pe benzina V8 de 4.4 litri care ofera o putere maxima de 600 CP. Acest propulsor ofera si un cuplu de 780 Nm incepand cu o turatie de 2.000…

- Intervenția de marire a sanilor - pe care a recunoscut-o, deși schimbarea era evidenta, abia dupa un an - a deschis robinetul operațiilor estetice pentru Mihaela Radulescu. Prezentatoarea de la „Ferma” n-a pus niciodata pe hartie numarul exact al intervențiilor, insa n-a ratat nici o ocazie sa spuna…

- Aurel Gubandru, directorul RAM cere interventia statului dupp ce s-a sistat caldura. „Vor fi batrani și copii lasați fara caldura in calorifere in aceasta seara, dar și elevi maine la școala. Plus cei mici de la creșe și gradinițe. Consider ca e un caz de siguranța naționala in care autoritațile statului…

- Mihai Tudose a povestit in interviul acordat Romania TV cum a fost experienta mortii, el spunand ca pur si simplu si-a pierdut cunostinta, iar primele sunete pe care le-a auzit cand si-a revenit au fost sirenele salvarii in care se afla. "Am trecut pe langa moarte cumva, asa este. Am avut si noroc,…

- Mercedes-Benz a expus in premiera noul Clasa A Sedan in vara anului trecut. Modelul este disponibil și pe piața din Romania, iar cea mai potenta versiune ofera 224 de cai putere (A250 4Matic). Fanii versiunilor de performanța mai au puțin de așteptat, intrucat producatorul german a publicat primul teaser…

- Interventia elicopterului SMURD a fost solicitata la un accident petrecut marti dupa-amiaza pe DN 6 Alexandria-Bucuresti, dupa ce soferul unui autoturism, un barbat in varsta de 71 de ani, a suferit multiple traumatisme in urma coliziunii cu un alt autovehicul.

- Accident grav in raionul Rașcani, in apropiere de satul Recea. Un microbuz s-a lovit cu o masina, model Opel Astra.In urma impactului, microbuzul a fost aruncat de pe carosabil, iar doua persoane au fost ranite grav.

- Actrița Rona Hartner a trecut printr-o operație grea. Vedeta a transmis un mesaj pentru toți cei care i-au fost alaturi. Rona Hartner a ajuns pe mana medicilor in urma cu cateva zile. Artista a fost operata dupa ce medicii i-au descoperit o tumora la colon. Rona Hartner, in varsta de 45 de ani, a ținut…