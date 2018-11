Stiri pe aceeasi tema

- Situatia a fost tensionata sambata dupa-amiaza in cartierul Palatului Elysee din Paris, unde fortele de ordine au recurs la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestatii miscarii 'vestelor galbene', care protesteaza fata de cresterea taxelor la carburant, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Parlamentul European le cere statelor membre ale Uniunii Europene sa instituie un control mai strict al exporturilor de arme, aratand ca esecul sistematic de a pune in aplicare regulile UE ar trebui sa declanseze un mecanism de sanctiuni si indicand Bulgaria si Romania drept tari care nu au reusit…

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa raspunda intrebarilor eurodeputatului roman Gabriela Zoana „Doamna Angela Merkel a prezentat ieri in plenul Parlamentului de la Strasbourg viziunea Germaniei despre viitorul Europei. Ca o prima observație, sala nu a fost goala, ca acum trei saptamani…

- Doar 21% dintre bateriile vandute in Romania au fost reciclate in anul 2016, ceea ce plaseaza tara noastra pe ultimul loc in Uniunea Europeana la acest indicator, arata datele publicate luni de Eurostat, informeaza Agerpres.La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 44% dintre bateriile si acumulatorii…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a depus un amendament privind bugetul multianual al UE post-2020, prin care solicita cresterea la doua miliarde de euro pentru proiecte si actiuni privind consolidarea si apararea statului de drept in UE. Bugetul initial era de 565 milioane euro. …

- România a fost în septembrie, pentru a opta luna consecutiv, țara cu cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre toate statele membre ale Uniunii Europene.Astfel, România a avut în septembrie, pentru a opta luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei…

- Parlamentul European s-a declarat joi favorabil ridicarii vizelor pentru locuitorii din Kosovo, a carui independenta nu este recunoscuta de cinci state membre ale Uniunii Europene (Spania, Romania, Grecia, Cipru si Slovacia), informeaza agentia de presa AFP preluata de Agerpres. Decizia, care…

- In tarile membre Uniunii Europene, care nu fac parte din zona euro, exista 29 de banci centrale si 6.160 de institutii de credit, se arata in datele de pe luna iulie centralizate de Banca Central Europeana (BCE).