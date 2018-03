Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca Guvernul va aproba un ajutor de urgenta de 225.000 de lei pentru sprijinirea familiilor cetatenilor romani afectati de explozia de la uzina chimica din Kralupy nad Vltavou, Republica Ceha. "Din nefericire, saptamana trecuta, cinci cetateni romani…

- In privința liberalizarii pieței de electricitate, trebuie menționat ca toți consumatorii casnici de electricitate din Romania beneficiaza de mai mulți ani de dreptul de eligibilitate, ceea ce inseamna ca pot alege un contract pe piața concurențiala, negociat cu furnizorul de electricitate, fara…

- Totodata, potrivit acestui studiu, 53% dintre pasagerii care au probleme cu zborurile lor considera ca au dreptul sa primeasca o compensatie de pana la 600 euro, iar 44% dintre pasagerii afectati de zborurile intarziate sau anulate nu depun o plangere. In acelasi timp, 66% dintre pasagerii…

- Cei mai multi dintre cetatenii tarilor membre UE nu știu ce drepturi au ca pasageri ai companiilor aeriene, iar anual acestia pierd aproximativ 5 miliarde de euro pentru ca nu obtin despagubiri. Cifrele au fost facute publice de AirHelp, pe baza unui studiu incheiat recent. Potrivit datelor, 85% dintre…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au luat ieri o decizie foarte importanta pentru cei care au vandut sau vor sa vanda o masina. Mai mult decat atat, hotararea ii vizeaza si pe cei care au achizitionat o masina second hand. Pe scurt, in cazul transmiterii dreptului de proprietate…

- Compania aeriana Austrian Airlines, divizie a grupului german Lufthansa, a decis sa anuleze un numar de 140 din cele 570 de zboruri programate pentru zilele de marti si miercuri, a declarat luni pentru agentia APA purtatorul de cuvant de la Austrian Airlines, Peter Thier, informeaza...

- O femeie, pasagera intr-o masina de taxi, a furat automobilul in timp ce taximetristul se afla intr-un market. Oamenii legii au observat vehiculul, care se deplasa neadecvat spre satul Peresecina, Orhei, si l-a stopat.

- Un echipaj de descarcerare al Detașamentului de pompieri Suceava a intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 0.00, pe strada Gheorghe Doja din municipiul Suceava, unde un autoturism s-a izbit violent intr-un stalp, iar tanarul de la volan a ramas prins intre fiarele ...

- Copiii din noua generatie se joaca, mananca si isi fac prieteni in fata calculatorului. Stau prea putin afara, iar un ultim studiu scoate la iveala ceea ce specialistii numesc "boala intunericului". Adica, lipsa luminii naturale duce la probleme grave de vedere. De la varste fragede, elevii stau in…

- Politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Sarat, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza localitatii, au depistat la volanul unui autoturism, un tanar in varsta de 23 de ani, din Podgoria.

- Un roman in varsta de 24 de ani a fost ucis in Franța. Potrivit martorilor, tanarul a avut o neințelegere cu un șofer, iar acesta l-a lovit intenționat cu mașina. Un tanar de 24 de ani din județul Satu Mare a decedat in Franța in urma unui incident rutier care a avut loc in localitatea Bondy, din apropierea…

- Fenomen rar pe cerul din Sankt Peterbursg, unde locuitorii orașului s-au bucurat de o priveliște rara. De altfel, surprinși de fenomen, oamenii au publicat mai multe fotografii pe rețelele de socializare cu razele multicolore. „Stalpi de lumina” au colorat cerul orașului Sankt Peterbursg. Așa este numit…

- „La data de 27 februarie, politistii Serviciului Rutier au oprit pentru control un autoturism condus pe DJ 248 de catre un barbat de 34 de ani, din comuna Scanteia. In urma verificarilor efectuate de catre politisti s-a constatat ca placutele de inmatriculare ale autoturismului sunt atribuite altui…

- Apar din ce in ce mai multe zvonuri cu privire la interzicerea in marile orase a masinilor cu motor diesel. Din pacate, in Germania deja a fost aprobata aceasta lege, 15 milioane de soferi fiind afectati

- Porneste caldura si iesi din masina cat timp se incalzeste. Este mult mai eficient. Deschide putin si geamul la sofer, pentru ca aerul sa fie proaspat cand te urci in masina. Poti incerca un lichid special pentru parbriz inghetat. Insa NU utiliza niciodata apa fiarta! Risti sa iti cumperi…

- I.D. VIZZION demonstreaza eforturile Volkswagen de a asigura mobilitatea optima conditiilor viitorului. Masina nu polueaza in trafic datorita sistemului electric de propulsie, fiind totodata mai sigura si mult mai confortabila, gratie deplasarii autonome.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, un incendiu a cuprins in aceasta dimineata un autoturism in trafic, pe bulevradul 1 Mai din municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, la fata locului a intervenit o autospeciala de stingere de la Detasamentul…

- Un accident mortal de circulație a avut loc, ieri, pe un drum din vestul țarii. Un barbat in varsta de 42 de ani din comuna Varadia, județul Caraș-Severin, a fost gasit mort la marginea drumului. Potrivit polițiștilor, barbatul a fost accidentat de un șofer care mai apoi a fugit de la locul accidentului.…

- Incidentul a avut loc in jurul pranzului in sectorul 2 al Bucurestiului. Șoferul mașinii a reușit sa iasa la timp din autoturism fara sa fie ranit și a sunat de la 112. Pompierii s-au mobilizat de urgența și in scurt timp au stins mașina, iar mai apoi autoturismul a fost indepartat de pe carosabil.…

- O masina a lovit o bariera de securitate din apropiere de Casa Alba, vineri dupa-amiaza, iar femeia aflata la volanul acesteia a fost arestata, a informat Secret Service, agentie insarcinata in special cu protectia presedintelui, relateaza AFP. 'O persoana care conducea un autovehicul a lovit…

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat joi ca, dupa aprobarea Fondului de Mediu, va fi finantat vechiul „Rabla Clasic”, iar programul „Rabla Plus” va avea ecobonus de 10.000 de euro. „Vom finanta in continuare, dupa aprobarea Fondului de Mediu, programul…

- Cea de-a doua mașina a unei familii este de cele mai multe ori utilizata doar pentru a transporta copiii la activitațile din timpul liber, iar șoferul adesea are mai puțina experienta la volan sau este chiar incepator. In plus, deoarece de multe ori cea de-a doua mașina a familiei este un model mai…

- Bihoreanul care marți (20 februarie) dupa-amiaza s-a dat cu mașina peste cap s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Polițiștii spun ca acesta a pierdut controlul volanului dupa ce a apasat prea tare pedala de accelerație. Iata ce reiese din ancheta polițiștilor: „Din cercetarile…

- O duba plina cu mascați a lovit un barbat in varsta de 57 de ani, din comuna Malureni, judetul Arges! Accidentul s-a produs in aceasta dimineata, cand autospeciala Serviciului de Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Arges se intorcea dintr-o misiune."Autovehiculul…

- Un echipaj al Detasamentului de Pompieri 2 Craiova din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dolj a intervenit marti la amiaza pentru degajarea unui copac cazut pe plafonul unui autoturism parcat pe strada Henri Coanda din Craiova.

- Accident grav luni seara pe drumul național 1B in județul Buzau. Un jandarm a murit dupa ce mașina pe care o conducea a fost strivita intre un TIR și o cisterna. De vina pentru producerea accidentul ar fi chiar jandarmul care și-a pierdut viața.

- Dragi parinti, v a trecut vreodata prin cap gandul sa va lasati copilul singur in masina Masina oprita, se ntelege, eventual parcata. Poate doar cat sa luati cumparaturile din portbagaj, sa nu tineti minunea mica in frig Ei bine, mai ganditi va Caci iata ce poate face minunea micuta cu un pix in cele…

- Sâmbt 17 februarie la miezul nopii a avut loc un eveniment rutier pe raza mun Brila. Un conductor auto în vârst de 31 ani în timp ce conducea auto pe str. Ion Ghica nu adapteaz viteza la condiiile de drum pierde controlul volanului i tamponeaz un auto parcat provocând avarii...

- Un medic sibian a murit in aceasta dimineața, dupa ce s-a izbit de un stalp cu mașina pe care o conducea. Laurențiu Beli (37 de ani) era chirurg la Spitalul Clinic Județean Sibiu și, in aceasta dimineața, se intorcea din localitatea Paltiniș. Accidentul a avut loc in fața Gradinii Zoologice din oraș.

- Echipa de Formula 1 Williams Martini Racing a organizat la Londra prezentarea monopostului pe care il va folosi in sezonul competițional actual. Masina se numeste FW41 si este o evolutie a modelului FW40.

- O mașina în care se aflau doi barbați a ieșit, miercuri seara, în afara parții carosabile și a alunecat pe o parte într-o râpa adânca de aproximativ 6 metri, în comuna Frumosu, Suceava.

- Pe drumurile din Capitala se circula in conditii de iarna, iar in sectorul Ciocana, la intersectia strazilor Mircea cel Batran si Ion Dumeniuc, a fost inregistrat un accident. Un troleibuz s-a lovit violent cu un automobile.

- Polițiștii orașului Curtici au identificat un tanar, banuit de comiterea unui furt dintr-o locuința. In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit ca in perioada ianuarie- februarie a.c., tanarul de 19 ani din Macea, a patruns prin efracție intr-un imobil de pe raza localitații Sinmartin, de unde a furat…

- SpaceX a reușit sa lanseze cu succes racheta Falcon Heavy, considerata cea mai puternica racheta din lume, la bordul careia se afla și o mașina Tesla Roadster creata de Elon Musk. Un telescop robotizat de la Observatorul Tenagra, Arizona, a surprins imagini cu uimitoarea mașina Tesla…

- Pentru ca hainele albe sa-și mențina cit mai mult timp posibil nuanța, a fost descoperit un truc pe cit se poate de simplu, dar eficient. Tot ce trebuie sa faci este sa bagi in mașina de spalat citeva bile din folie de aluminiu. Aluminiu reduce electricitatea statica și, respectiv, imbunatațește acțiunea…

- Cand ne asezam in masina si pornim motorul, pornim si aerul conditionat, fara sa ne gandim la pericolul la care ne expunem (si la care expunem si pasagerii). Atunci cand ne lasam masina afara, o lasam desigur cu geamurile inchise, ceea ce duce la acumularea benzenului in interior. Astfel,…

- Imagini spectaculoase cu mașina lui Elon Musk, lansata in spațiu cu cea mai puternica racheta din lume. Tesla Roadster, mașina care a aparținut miliardarului Elon Musk, a fost depistata in spațiu de un telescop robotizat de la Observatorul Tenagra, scrie space.com . Gianluca Masi din cadrul Virtual…

- Accident rutier mortal la ieșirea din Sighișoara spre Brașov, intre localitațile Vanatori și Mureni. Trei barbați au murit, iar altul e grav ranit, dupa ce o mașina a intrat intr-un TIR, in județul Mureș. Trei barbați au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineața,…

- La data de 08 februarie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Calnic l-au identificat pe un barbat de 33 de ani, din localitatea Poiana Sibiului, jud. Sibiu, ca persoana banuita de comiterea unui furt de la o societate comerciala. Se are ca, in data de 16.06.2017, ora 04.10, M.G. a alimentat…

- O soferita de 32 de ani este anchetata pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a lovit in plin un minor de 7 ani cu masina pe care o conducea. Copilul a aparut brusc in fata autovehiculului, iar femeia nu a mai putut evita impactul.

- Doi barbați din Turceni sunt cercetați pentru braconaj piscicol, in urma unui banal control in trafic. Mașina condusa de unul dintre ei a fost trasa pe dreapta de polițiști, marți. In autoutilitara aveau 15 kilograme de caras, pentru care nu au avut documente de proveniența. „Polițiștii au…

- Politistii brașoveni fac cercetari, pentru a identifica un conducator auto care a lovit cu masina o fetita de 9 ani si pe bunica acesteia, in timp ce traversau regulamentar Bulevardul Grivitei. Incidentul a avut loc duminica, in jurul orelor 9.15, cand cele doua victime au fost lovite de o mașina in…

- Nimeni nu-si doreste sa-si gaseasca autoturismul spart, cu incuietorile distruse sau cu bunuri lipsa din acesta. Pentru a preveni astfel de situații neplacute, luați niște masuri de precautie! Eliminati pe cat posibil tentatia! Nu lasati in autoturism bunuri de valoare (genti, serviete, portofele, telefoane…

- Un barbat din Faget a provocat vineri dimineata un accident pe drumul dintre Lugoj si Deva, la Cosava. Fageteanul se afla la volanul unui Audi Q7 iar pe fondul vitezei, intr-o curba, a lovit un autotren care circula regulamentar. In urma impactului violent, masinile au fost avariate iar soferul autoturismului…

- Nu-i prima data, si nu va fi nici ultima, cand CFR anunta sec ca va scoate din Mersul Trenurilor mai multe curse, de-a lungul si de-a latul patriei. Nu-s rentabile, circula cu doua-trei vagoane, si acelea goale. In 20 de ani, societatea de transport pe sine a fost pusa pe chituci, sparta in bucati,…

- Un eveniment astronomic rar se va produce pe 31 ianuarie, cand o eclipsa lunara totala va coincide cu Luna „albastra”. In acea noapte, satelitul natural al Pamantului se va afla pe orbita sa la cea mai mica distanta fata de Terra si va determina aparitia unui fenomen denumit de astronomi „Super Luna…

- Anumite tipuri de ulei, precum cel de pin, pot distruge microbii din rufe.Uleiul pe baza de pin are efecte antibacteriene și poate dezinfecta hainele, daca acestea nu pot fi spalate la temperaturi foarte ridicate, scrie realitatea.ro.

- Doi oameni au scapat teferi, dupa ce autovehiculul in care se aflau a luat foc vineri, pe autostrada A1, la kilometrul 254, potrivit Politiei Sibiu."Incendiul a pornit in mers, de la motor, fara victime.

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, Raluca Brezeanu, accidentul a avut loc in zona de vest a municipiului Ploiesti, pe o bretea rutiera care face legatura intre drumul national 1 si drumul national 72 Ploiesti – Targoviste. Soferul unui autoturism…