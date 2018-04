Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, spune ca Romania este preocupata ca acordul de ridicare a vizelor pentru Canada sa nu fie afectat de cersetorii romani care sunt tot mai prezenti in aceasta tara sau de retele infractionale. El a adaugat ca ca vor exista discutii intre ministerele de interne…

- Inspectia Judiciara a incheiat verificarile in cauza deschisa in urma solicitarii formulate de DNA la Curtea de Apel Ploiesti, in ultimul termen al procesului Kovesi vs. Antena 3. Raportul a fost transmis Plenului CSM pentru a dispune in conformitate cu dispozitiile art. 30 din Legea 317/2004. "Inspectorii…

- Zeci de drumuri inchise, soferi blocati in viscol si accidente in lant. E imaginea pe care am vazut-o cu totii in ultimele zile. Mai multe gravide au fost salvate cu senilatele pentru ca, pe sosele, ambulantele nu au mai putut inainta. Autostrada Soarelui a fost inchisa din cauza viscolului, iar pe…

- Desi timpul de afara nu este foarte incurajator, sambata spre duminica trecem la ora de vara, ceea ce inseamna ca ceasurile vor fi date inainte cu o ora. Schimbarea va afecta si programul anumitor mijloace de transport din Bucuresti, in timp ce altele iși vor pastra același plan.

- Se simte prizoniera in mainile sotului ei. O mama de 24 de ani spune ca a vazut cum moartea i-a trecut prin fata ochilor. Tocmai din cauza soțului ei, barbatul caruia i-a oferit trei copii si caruia i-a jurat iubire

- n preot beat a ajuns celebru pe Internet! Asta pentru ca imaginile cu el intins langa un sicriu, intr-o remorca trasa de tractor. Barbatul de origine sarba ar fi adormit, dupa ce a consumat o cantitate considerabila de alcool. To Pentru ca oamenii aveau nevoie de un parinte pentru a oficia slujba,…

- Consumul regulat de cafea a fost asociat cu numeroase beneficii pentru sanatate, insa un studiu restrans sugereaza ca acest obicei zilnic are un efect mult mai profund asupra metabolismului decat se credea anterior.

- RAJA S.A. a comunicat in data de 16.03.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu apa rece centrala termica nr. 47. In consecinta, in lipsa apei reci, s au oprit instalatiile noastre care asigura distributia energiei termice in zona : str. Tulcei.Pana la remedierea avariei de catre…

- O calatorie virtuala in minele de sare de la sfarsit de secol XVIII este posibila, incepand de joi, 15 martie, la Muzeul Sarii din orasul prahovean Slanic. Cu ajutorul unor echelari 3D VR, turistii coboara cateva sute de metri sub pamant si participa alaturi de vechii ocnasi la exploatarea aurului alb.

- Inchisoarea il asteapta pe autorul unui masacru printre caini. Trei catei au fost gasiti fara viata pe un camp de langa Piatra Neamt, torturati cumplit si impuscati. Altul, in agonie, a fost salvat de o tanara cu suflet bun. Furioasa de ce a vazut, ea a facut plangere la politie, iar oamenii legii cauta…

- Castelul Peles din statiunea Sinaia nu beneficiaza, de peste o luna, de incalzire din cauza unei defectiuni a centralei termice, reprezentantii muzeului spunand ca patrimoniul acestuia risca sa fie afectat de temperaturile scazute.Reprezentantul Muzeului National Peles, Daniela Voitescu, a declarat,…

- PSG - Real Madrid, meciul-vedeta al saptamanii in Liga Campionilor. Ultrașii parizieni au detonat mai multe petarde in fața hotelului unde este cazata delegația lui Real Madrid pentru a nu-i lasa pe fotbaliștii lui Zinedine Zidane sa se odihneasca inaintea marelui meci de marți seara. TELEKOMSPORT…

- Papa Francisc a povestit, recent, una dintre cele mai emotionante intamplari din viata sa. Suveranul Pontif a primit o scrisoare din partea unui copil roman care l-a marcat si l-a lasat cu ochii in lacrimi.

- Fundasul italian Davide Astori, capitanul echipei Fiorentina, a fost gasit decedat, ieri, in camera sa de hotel, la varsta de 31 de ani. „Profund indurerata, Fiorentina este nevoita sa anunte ca Davide Astori, capitanul sau, a incetat din viata”, acesta a fost primul anunt al clubului din Florenta pe…

- Dupa o saptamana de frig, drumuri necurațate de zapada și bulgareli pe cinste, vine vremea sa ne lasam manușile și fularul acasa. Pentru ca vremea se va incalzi ușor și vom simți, in sfarșit, ca a venit primavara. Nu va grabiți, pentru ca și aceste variații de temperatura sunt inșelatoare. Așa ca mare…

- Potrivit presei italiene, Astori, care avea 31 de ani, a murit in somn. "Profund indurerata, Fiorentina este nevoita sa anunte ca Davide Astori, capitanul sau, a incetat din viata", a notat clubul din Florenta pe Twitter. Meciul Udinese – Fiorentina, contand pentru etapa a XXVII-a a campionatului Italiei,…

- UEFA a anuntat care sunt schimbarile pregatite din sezonul 2018-2019 in Liga Campionilor si Liga Europa si a publicat si lista de acces pentru urmatoarea stagiune, realizat pe baza coeficientilor din perioada 2012-2017.

- Doi elevi de la Colegiul National Militar din Alba Iulia au urcat pe primele locuri la etapa judeteana a Concursului National “Istorie in dimensiune virtuala”. Faza judeteana Alba a concursului s-a desfasurat, marti, 27 februarie, la Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia Colegiul…

- Romancierul si jurnalistul turc Ahmet Altan, deja condamnat la inchisoare pe viata pentru presupuse legaturi cu tentativa de puci din iulie 2016, a primit miercuri o noua pedeapsa de aproape sase ani de...

- PROGNOZA METEO 2018. Potrivit estimarilor facute de meteorologi, primavara acestui an se anunța a fi una ploioasa. Directoarea ANM, Elena Mateescu, a facut mai multe declarații in legatura cu ceea ce ne așteapta in urmatoarele trei luni și, in special, despre prognoza la inceputul lunii martie. Citește…

- Tudorel Toader a lansat un atca foarte dur la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. El acuza ca prin afirmațiile facute, de-a lungul timpului, in presa straina, Kovesi a ”afectat iremediabil imaginea Romaniei”.”Procurorul șef al DNA a invinovatit practic CCR punand pe seama deciziilor Curtii…

- Joi, 22 februarie, de la ora 17:00, Editura Polirom va invita in Sala „B.P. Hasdeu” a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iasi la o intilnire cu istoricul Andrei Muraru, urmata de o discutie pornind de la cel mai recent volum al sau, Visinescu, tortionarul uitat. Inchisoarea, crimele,…

- Templul Jokhang din Lhassa, unul dintre locurile cele mai sfinte ale budismului tibetan, a fost afectat sambata de un incendiu care a fost izolat rapid, informeaza media de stat chineze, precizand ca nu s-a inregistrat niciun ranit dar ca amploarea pagubelor ramane necunoscuta, relateaza AFP.Incendiul…

- Bursa de diamante și pietre prețioase din Israel, unde s-au derulat tranzacții in valoare de 23 de miliarde de dolari in 2017 intre traderii locali și cei straini, iși va lansa o moneda virtuala, scrie libertatea.ro.

- ”Din punctul meu e vedere, cred ca am ajuns intr-un moment foarte grav in care, practic, DNA ar trebui refacuta din temelii. Acolo sunt oameni valorosi, exista procurori capabili, dar cred ca in acest oment institutia este una profund corupta, una profund afectata de o boala foarte, foarte grava,…

- Angel Di Maria, fotbalistul argentinian al lui Paris Saint-Germain, a marturisit vineri ca a consultat un psiholog care sa-l ajute sa treaca peste criticile ce i-au fost aduse in tara sa din cauza...

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale-Compartimentul Urmariri Salaj au pus in executare, in anul 2017, 89 de mandate (mandate de arestare preventiva, de executare a pedepsei cu inchisoarea și mandate europene de arestare). De asemenea, in perioada de referința au fost puse in aplicare și…

- Nutritionistul Cornelia Marin vine la Adevarul Live pentru a ne invata ce trucuri trebuie sa utilizam pentru a slabi rapid si sanatos. De la ora 11.00 ne va spune ce sfaturi le ofera concurentilor emisiunii si care sunt cele mai intalnite greseli care ne fac sa pierdem lupta cu kilogramele in plus.

- Somnul insuficient este una dintre cele mai frecvente probleme in randul adulților și poate fi cauzat de mai mulți factori. A dormi putin nu are doar implicatii grave asupra sanatatii, ci si asupra functionarii genelor si poate reduce speranta de viata. Este ceea ce avertizeaza cercetatori in tulburarile…

- Diminețile nu sunt la fel de liniștite pentru toți gherlenii. Cei care au ghinionul sa locuiasca la ieșirea din oraș spre Fizeșu Gherlii, in blocul de la capatul strazii Liviu Rebreanu, peste drum de fosta stație de asfalt, au parte de un program artistic zgomotos, cand le este somnul mai dulce. Ce…

- Petruța-Cristina Boșoanca a fost ținuta in inchisoare mai bine de un an pentru ca anchetatorii din Marea Britanie nu au fost in stare sa vada ca tanara care o acuzase mințea cu nerușinare. „Nimeni nu imi va da inapoi 13 luni din viața”, a spus Boșoanca, la BBC. Femeia a nascut un baiețel dupa gratii.

- Publicitatea pentru monede virtuale, oferte initiale de monede virtuale si optiuni binare a fost interzisa pe platformele Facebook. Directorul pentru managementul de produse al Facebook, Rob Leathern, a scris intr-o postare pe blog ca Facebook considera ca publicitatea trebuie sa fie sigura si ca ”reclamele…

- Conducerea unui autovehicul fara permis de conducere constituie infracțiune și se pedepsește cu inchisoarea de la 1 la 5 ani La data de 25 ianuarie a.c., in cadrul acțiunilor preventive și de monitorizare a traficului rutier, polițiștii din cadrul Poliției orașului Seini au oprit pentru control un…

- Estonia, lider mondial al inovațiilor in domeniul e-services, printre care Skype și Transferwise, se gandește acum la o noua premiera: "estcoin", o moneda virtuala, care sa plaseze euro in sistemul blockchain, scrie jurnalul.ro.

- Incendiul care a avut loc, marti dupa-amiaza, intr-un apartament de la parterul unui bloc de pe Aleea Noua din municipiul Botosani a fost provocat de un scurtcircuit la un prelungitor electric, a anuntat, miercuri, intr-o sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, seful…

- Preparatele fitoterapeutice din flori de tei, in general ceiurile, sunt recomandate nu doar in raceli si stari gripale, ci si in insomnii, tensiune psihica si in tulburarile cardiace, pe fond nervos.

- Deputatl PSD Oana Florea, sefa Comisiei „Alegeri 2009“ a anuntat ca va depune un proiect de lege prin care persoanele care nu se prezinte la audierile comisiilor speciale din Parlament risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni si pedeapsa complementare de a nu mai putea ocupa o functie publica…

- Profund detoxifiante si regeneratoare cu aminoacizi, minerale, saruri, enzime si vitamine, cu conditia sa fie proaspete, crude si fara conservanti, sucurile de legume sunt o solutie pentru cresterea rezistentei la boli si curatarea organismului de reziduuri.

- Cam așa-i de la o varsta incolo: iți pierzi somnul. Pierzi somnul, dar caștigi o echipa. Una in ton cu varsta din buletin: de old boys. Over 38, ca sa fim mai exacți. Bacaul va fi reprezentat la viitoarea ediție a Campionatul Național de minifotbal peste 38 de ani de Insomnia Old Boys, echipa inființata…

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase.

- Medicii de la un spital din judetul Botosani azu avut parte la urgente de un caz mai putin obisnuit. O femeie in varsta de 40 de ani s-a prezentat la camera de garda cu putin dupa miezul noptii si a spus ca are dureri foarte mari in zona abdominala, dar si in zona rinichilor.

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a caștigat admirația președintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa ultimul act al confruntarilor strategice intre Phenian și Statele Unite, respectiv, Coreea de Sud. Liderul de la Kremlin este de parere ca statul comunist și-a atins obiectivul de securitate.

- In timpul avalansei de anunturi de la CES 2018, Facebook a decis sa prezinte noi detalii despre noul sau headset de realitate virtuala, Oculus Go. Acesta a fost anuntat in toamna anului trecut insa nu cunosteam prea multe detalii despre el in afara de faptul ca va fi de sine statator, putand functiona…

- Procurorii DNA au cerut pedepse cu inchisoarea orientate spre maxim pentru fostul ministru de Finante, Darius Valcov, precum si pentru ceilalti patru inculpati in dosarul tablourilor fostului demnitar, pe care procurorii il acuza ca le-ar fi procurat in scopul spalarii banilor obtinuti prin trafic de…

- Temperaturile glaciale au doborat recordurile de frig, duminica, in nord-estul Statelor Unite, insa meteorologii prognozeaza o atenuare a acestui fenomen si prevad temperaturi mai blande pentru aceasta saptamana, informeaza AFP. Potrivit presei americane, temperaturile glaciale sunt vinovate…

- Vremea geroasa si ninsorile abundente au provocat haos in Spania, sambata si duminica, mii de persoane fiind nevoite sa-si petreaca noaptea in autovehicule, conform presei spaniole si a serviciilor de urgenta, citate de Xinhua. Pe autostrazile A-6 si AP-6, care se indreapta catre nord-vest…

- Creșterea Dogecoin și a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine comparativ cu bitcoin sau etherum, a explicat Dave Chapman, analist la compania de trading Octagon Strategy din Hong Kong, potrivit News.ro . Unul dintre fondatorii Dogecoin a declarat pentru…

- In perioada 25 ndash; 29 decembrie a.c., politistii Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul I.G.P.R. au adus in tara, sub escorta, 14persoane care sunt cercetate sau condamnate la pedepse cu inchisoarea de instante din Romania, insa se sustrageau de la cercetari sau de la executare.…