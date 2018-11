Stiri pe aceeasi tema

- Mancarea inseamna viata. Mergem la nutritionist cand avem kilograme in plus, insa acest lucru s-a intamplat nu pentru ca am mancat nesanatos ci pentru ca am mancat prea mult. Zaharul ar trebui sa fie un condiment, ca sarea, insa il gasim peste tot din pacate. Daca vrem sa slabim conteaza cat mancam,…

- Dieta inseamna in limba greaca stil de viața și aici, cred, ca avem noi nevoie sa ințelegem ca un stil de viața sanatos trebuie integrat ca mod de viața permanent. Trebuie sa pastram o stare buna a sanatații, sa slabim corect pentru a asigura echilibrul ponderal pentru o perioada lunga de timp. Nutriția…

- Schimbarile reale, inclusiv „bombardamentul" senzorial la care suntem supuși, modul in care lucram și faptul ca interacționam 'mult mai mult cu creierul, ne „incinge" circuitele cerebrale, mai ales in contextual lipsei de mișcare. „Sanatatea nu e un sport de masa, iar pana la urma, salvarea…

- Mâncam bombe alimentare în fiecare zi, conștient sau nu. Suntem peste șapte miliarde de oameni pe glob și anual ne înmulțim considerabil, iar industria alimentara cauta tot felul de soluții pentru a acoperi nevoia de hrana.

- Vicepremierul Paul Stanescu s-a aratat "miscat" de felul in care s-au desfasurat, duminica, Serbarile de la Tebea, dedicate implinirii a 146 de ani de la moartea lui Avram Iancu, el apreciind ca mesajul transmis de eroul national catre romani este unul de unitate, scrie Agerpres. "Sincer sa…

- Vicepremierul Paul Stanescu s-a aratat "miscat" de felul in care s-au desfasurat, duminica, Serbarile de la Tebea, dedicate implinirii a 146 de ani de la moartea lui Avram Iancu, el apreciind ca mesajul transmis de eroul national catre romani este unul de unitate. "Sincer sa fiu, chiar am fost miscat,…

- Nutriționistul Mihaela Bilic îi critica pe cei care sunt prea comozi pentru a-și prepara singuri mâncarea sau aleg semipreparate. ”Comoditate pentru sanatate?! Nu mâncam suficient de multe legume pentru ca ne este greu/lene sa le cumparam/spalam/curațam/gatim.…