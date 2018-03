Stiri pe aceeasi tema

- La 18 martie s-au implinit 4 ani de la anexarea Crimeei si declansarea agresiunii militare ruse din Estul Ucrainei. O sarbatoare trista, salutata de Moscova prin Victoria asteptata a lui Vladimir Putin intr-un nou mandat prezidential.

- Postul te ajuta sa te echilibrezi sufleteste si sa îti gasesti pacea interioara si, în plus, te poate scapa de surplusul de kilograme acumulate în cursul anului. În afara de purificarea sufletului, multe dintre noi ne gândim la perioada postului ca la…

- EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. Razboinicii au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Din pacate, sportivii sunt nevoiți sa mai elimine inca un concurent, cei nominalizați fiind Lupu, Roxana și Alina. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE 13 MARTIE. FAIMOȘII - RAZBOINICII, lupta pentru IMUNITATE, nou TRASEU ”Faimoșii” și ”Razboinicii” se lupta, de la ora 19:45, pentru a-și menține echipa unita. In momentul in care o echipa pierde proba pentru imunitate, in respectiva echipa apar tensiuni și conflicte,…

- Alex Velea este un adevarat sex-simbol și este de departe unul dintre cei mai invidiați barbați din Romania, iar motivele sunt pe cat se poate de evidente. Pe langa faptul ca arata impecabil și are un fizic absolut sculptat, se bucura de iubirea uneia dintre cele mai frumoase femei din lume, amintindu-ne…

- Statele membre trebuiau sa transpuna in legislatiile lor nationale normele UE privind calcularea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera generate de carburanti pana la 21 aprilie 2017. Comisia a trimis deja acestor state membre o scrisoare de punere in intarziere in mai 2017. Daca…

- Ieri, 7 martie 2018, la sediul Instituției Prefectului Județului Teleorman a avut loc o conferința de presa organizata de instituțiile cu rol in gestionarea situațiilor de urgența la nivelul județului, Prefectura județului Teleorman, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”A.D. Ghica” Teleorman, Inspectoratul…

- Detoxifierea a devenit o moda in zilele noastre. Toata lumea vrea sa tina o astfel de cura, mai ales ca in ultimul timp s-au inmulțit și produsele și terapiile care promit ca ne curata ficatul, sangele sau colonul, scrie digi24.ro.

- Un taximetrist s-a pomenit agresat și deposedat de maxina de pasagerul sau. Incidentul a avut loc pe 02.03.2018, in jurul orelor 02.50. Potrivit taximetristului, in timp ce se afla in preajma unui centru comercial din municipiul Chișinau, a fost rugat de o persoana sa-l transporte in satul Sireți, raionul…

- Irina Begu, locul 36 WTA si cap de serie numarul 5, a fost invinsa cu scorul de 7-6 (3), 6-1, de catre Veronica Cepde Royg, sportiva din Paraguay si locul 82 in clasamentul mondial, in partida din optimile de finala ale turneului de categorie WTA

- Aquatim reaminteste abonatilor sai ca trebuie sa ia o serie de masuri care sa asigure protectia instalatiilor de apa in sezonul rece. ”Neplacerile produse de conducte de apa sparte, in sezonul rece, nu sunt mici si duc la intreruperi in furnizarea continua a apei. Acestea pot fi evitate, insa, prin…

- "In urma unor defectiuni tehnice aparute la statia de predare masurare gestionata de catre operatorul national de transport al gazelor naturale, TRANSGAZ, a fost sistata alimentarea cu gaze naturale pentru clientii casnici si non-casnici din localitatile Dragomiresti-Deal, Dragomiresti-Vale, Zurbaua…

- Aventura de aseara a concurentilor Asia Express a inceput in tinuturile de munte ale Vietnamului. Daca pentru fratii Morosanu ziua avea sa fie relaxanta, ca urmare a imunitatii castigate, ceilalti concurenti s-au intrecut aprig pentru a obtine si ei permisul de trecere catre Laos, urmatoarea tara din…

- Nexus Electronics se pregateste cu acelasi entuziasm si in acest an de participarea la prestigiosul eveniment World Congress 2018, care va avea loc in perioada 26 februarie – 1 martie. Produsele principale pe care le vom prezenta sunt sistemul Zimplu CRM si noua platforma in care vom fuziona…

- Aliat neasteptat pentru Uber si alte companii cu aplicatii care ne ajuta sa chemam masini cand avem nevoie sa ajungem rapid undeva. Consiliul Concurentei spune ca programele ajuta clientii si avertizeaza Primaria Bucurestiului ca nu le poate scoate in afara legii, potrivit Digi24. Patronatul taximetristilor…

- Gala Naționala a Excelenței in Asistența Sociala ii va desemna pe cei mai implicați profesioniști in acest domeniu. Dupa un an 2017 plin de activitați destinate bolnavilor de scleroza multipla, Anca Man, asistent social in cadrul Asociației SM Speromax Alba, reprezinta județul Alba la doua din categoriile…

- Grupul de Lucru Comun al reprezentantilor Agricultorilor (GLAC) Giurgiu-Ruse s-a reunit din nou, vineri, de aceasta data la Giurgiu. Sala de sedinte a Consiliului Judetean a gazduit intalnirea la care au participat cei din conducerea CJ Giurgiu, a Prefecturii Ruse, oameni de afaceri din cele doua regiuni,…

- Elena Udrea a recunoscut ca unul dintre principalele motive pentru care a calatorit Costa Rica a fost revederea cu prietena sa, Alina Bica. Udrea a dezvaluit ca fosta șefa a DIICOT se afla intr-o stare precara, dupa ce s-a mutat in țara aflata in America Centrala.Citește și: Elena Udrea se…

- Elena Udrea dezvaluie ca este insarcinata cu gemeni Fostul ministru Elena Udrea a declarat, sambata, ca este in Costa Rica si ca a vizitat-o pe Alina Bica, precizand ca va reveni in Romania dupa ce va finaliza mai multe proceduri medicale, avand o sarcina gemelara. Fostul ministru sustine ca a…

- Revolutia tehnologica la nivel mondial va permite aparitia politelor CASCO sau chiar RCA platite ”cu ora”. O simpla modificare a Normei RCA ar permite vanzarea unei polite RCA cu pretul reglabil in functie de numarul orelor de utilizare a masinii folosind sisteme telematice. ASF a propus deja societatilor…

- "Il nominalizez pe Ionut Oncescu", a spus Giani Kirita. "E important sa tragem toti la aceeasi caruta si sa aducem puncte pentru echipa, asa ca o sa scurtez si o sa spun: Ionut Oncescu", a spus Diana Belbita Citeste si EXATLON. Cine este castigatorul surpriza al concursului de pana…

- Duminica, la Exatlon, Faimoșii au pierdut la un punct diferența, la proba de baraj ștafeta mixt, cand franghia la capatul careia era atașata o placa de surf l-a pus in incurcatura pe Vladimir Draghia.

- Mijlocasul croat Antun Palic, revenit in aceasta pauza competitionala la Dinamo, a declarat, sambata, in conferinta de presa in care a fost prezentat oficial, ca s-a intors deoarece se simte ca acasa la gruparea din Soseaua Stefan cel Mare. "Fizic sunt bine, am inceput pas cu pas antrenamentele cu echipa.…

- Sorensen respinge acuzatiile fostei sotii. Femeia nu il acuza doar violenta, ci si de abuzul emotional, scrie BBC. A doua plecare in cateva zile Plecarea sa are loc la cateva zile dupa ce un alt consilier, Rob Porter, a plecat din cauza acuzatiilor similare formulate de doua…

- Clinica de Radiologie din Spitalul Județean Timișoara a implinit 70 de ani. Aici s-au realizat, numai in anul 2017, 114.000 de tomografii computerizate și radiografii. Secția va fi dotata, in acest an, cu un nou Computer Tomograf (CT) și un aparat de radiologie. Aparatele pe care le are clinica in momentul…

- Spitalul Judetean de Urgenta Braila a inregistrat, anul trecut, peste 40 de cazuri de urgenta generate de consumul de droguri, potrivit bilantului facut public miercuri de Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA). "In anul 2017 au fost colectate 42 fise privind urgentele datorate…

- Cantareața de muzica populara Irina Loghin a luat un virus in timpul turneului din America, iar imediat ce a revenit in țara a mers de urgența la medic. Irina Loghin, care este recunoscuta pentru faptul ca este foarte atenta la dieta sa , a fost plecata in turneu in America. Artista a contactat un virus…

- Mai exact, de cateva zile, intre Bianca Dragușanu și Gabriela Cristea are loc un razboi surd, prima avand de replicat la tot felul de acuzații venite din partea Paulei Craciunescu, mama adoptiva a fostei vedete TV, scrie spynews.ro. Și, suparata pana peste poate, Bianca a anunțat ca vrea sa o dea…

- Fratele Madalinei Manole iși vede nepotul doar in poze. Marian a facut tot ce se putea pentru a petrece timpul cu baiatul, insa Petru Mircea refuza sa le ofere acest drept. Vara trecuta, Marian Manole a reuțit sa vada intr-o fotografie, cum arata nepotul lui in varsta de 8 ani. Barbatul susține ca problemele…

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: HUNEDOARA DATA: 30-01-2018 INTERVAL ORAR: 08:00 – 15:00. STRAZI AFECTATE: P-ta. Eliberarii,Bl:2,3,4,5,6,7,10,11 sc.A MOTIVUL: Eliminare avarie p-ța Eliberarii,bl.6. SC Apa Prod SA iși cere…

- Toader Butincu este autorul mai multor inventii premiate la saloanele de inventica din Romania. Una dintre inovatiile acestuia sunt aparatele de zbor care decoleaza si aterizeaza pe verticala. Sunt diferite unele de celelalte, dar si fata de aparatele de zbor care exista pe piata, prin constructia si…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au desfasurat activitati de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, la nivelul intregului judet. Astfel, politistii au constatat opt infractiuni la regimul circulatiei si au intocmit sapte dosare penale care au vizat conducerea…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova recomanda cetațenilor respectarea urmatoarelor masuri menite a le proteja viața: u Ascultati la radio, televiziune, buletinele meteorologice si informatiile autoritatilor locale responsabile cu gestionarea situatiilor…

- Oficial pe panoul de start al celei mai dure competiții din lume, Arctic Ultra 6633, la secțiunea 350 de mile, ultramaratonistul aiudean Levente Polgar incearca sa gaseasca rapid finanțare pentru a putea reprezenta Romania, cu fruntea sus. Levi este primul sportiv din istoria competiției cu un handicap…

- Oboseala nejustificata, insomnia, migrena, depresia, anxietatea, constipația, lipsa de energie, balonarea, celulita, acneea, parul lipsit de stralucire pot fi câteva dintre semnalele prin care corpul ne anunța ca este intoxicat.

- Arctic, liderul pieței de electrocasnice din Romania, l-a numit pe Murat Buyukerk in funcția de Director General, incepand cu luna ianuarie 2018. Buyukerk a preluat conducerea de la Nihat Bayiz, care a fost promovat in funcția de Director R&D in cadrul grupului Arcelik. Buyukerk are o experiența de…

- Cine e Destanee Aiava, adversara Simonei Halep in primul tur de la Australian Open 2018. Intalnirea cu Graff, idolul Serena, recordul de anul trecut, presiunea parinților și fractura de stres. Simona Halep o va intalni pe australianca Destanee Aiava in primul tur de la Australian Open. Sportiva de 17…

- Un barbat in varsta de 44 de ani din Targu-Carbunesti a fost arestat preventiv dupa ce a incalcat prevederile controlului judiciar, el fiind acuzat ca, in decembrie, a agresat fizic o persoana din aceeasi localitate, se arata intr-un comunicat de presa postat miercuri pe site-ul Inspectoratului de…

- Infrangere surpriza pentru Sorana Cirstea. Jucatoarea din Romania a fost invinsa in primul tur al turneului australian de la Hobart de o jucatoare care a avut nevoie de calificari ca sa ajunga pe tabloul principal. Cirstea este numarul 37 in clasamentul WTA si a pierdut in fata britanicei Heather Watson,…

- Inca un esec pentru tenismenul gorjean Florin Mergea. El si noul sau partener, sarbul Nenad Zimonjic, au fost intrecuti in primul tur a probei de dublu de la turneul ATP de la Sydney de principalii favoriti, Luklasz...

- Un incident care putea sa se termine tragic a avut loc vineri pe aeroportul Pearson din Toronto. O aeronava cu 168 de pasageri la bord a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare. Un incendiu s-a declansat rapid.

- LG Electronics anunța crearea marcii proprii, ThinQ, sub care se vor reuni în 2018 toate electrocasnicele, aparatele electronice pentru consumatori și serviciile ce utilizeaza inteligența artificiala. Produsele și serviciile LG ThinQ vor avea capacitatea de a folosi tehnologia deep learning…

- Anul trecut, Google a introdus cinci noi modalitati de a construi o prezenta online captivanta, care arata clientilor ce inseamna afacerea in sine. O prezenta online puternica este o componenta esentiala a strategiei de marketing, indiferent de marimea afacerii sau de industria in care apartine.

- eMAG a inceput anul 2018 cu o serie de reduceri la o gama diversa de produse. De la laptopuri pana la mobilier pentru casa, produsele din oferta celui mai mare retailer din Romania au reduceri de peste 40%. 0 0 0 0 0 0

- Detoxifierea dupa mesele copioase de sarbatori, bogate in grasimi si prajeli este la indemana oricui. Clasicele medicamente pot fi date uitarii deoarece exista remedii naturale care fac minuni in caz de greata, balonare, indigestie si stimuleaza tranzitul intestinal, potrivit ziarului Adevarul.Citeste…

- In vederea bunei desfașurari a spectacolului organizat de Primaria Municipiului Iași in noaptea de Revelion in fața Palatului Culturii, conducerea municipalitații a dispus o serie de masuri privind instituirea de restricții / inchiderea circulației auto, funcție de necesitați, in zona Palatului Culturii.…

- Irlanda a eliberat un numar record de pasapoarte in anul 2017, iar aproape o cincime dintre acestea au fost pentru cetateni din Marea Britanie si Irlanda de Nord, pe fondul temerilor generate de Brexit, a anuntat vineri ministerul irlandez de Externe, relateaza site-ul Euronews.

- Vrei sa dispui de un creier eficient chiar și la batranețe? Vrei sa te protejezi de senilitate și probleme cardiovasculare? Vei gasi in continuare un alt supliment motivațional – legatura exercițiului fizic cu volumul creierului. Sanatatea creierului descrește pe masura inaintarii in varsta. Descreșterea…