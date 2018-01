Ce este de urmarit la Davos din momentul deschiderii Forumului Economic Mondial: efectele Brexitului, criptomonedele si Big Tech

Stiri pe aceeasi tema

- Economia mondiala si tensiunile geopolitice se situeaza pe lista in urma unei probleme mai importante in acest moment la summitul liderilor politici si afaceristilor de la Davos din acest an: zapada in cantitati mari ingroapa locul, noteaza Reuters. Organizatorii spera ca lucrurile sa functioneze mai…

- Christine Lagarde, directorul Fondului Monetar International (FMI), a observat, la Forumul Economic Mondial, aflat in curs la Davos, ca prea multi oameni inca nu beneficiaza de efectele relansarii economice. "In mod clar, trebuie sa ne simtim incurajati de consolidarea cresterii economice, dar nu trebuie…

- Protectionismul in crestere si lipsa eforturilor de a combate schimbarile climatice reprezinta cele mai mari amenintari la adresa lumii de astazi, a declarat marti prim-ministrul indian Narendra Modiv (foto), in discursul de deschidere a Forumului Economic Mondial de la Davos. "Se pare ca…

- Riscul de avalansa in nordul Alpilor elvetieni a fost ridicat la 5 (gradul maxim), ceea ce inseamna ca posibilitatea ca un astfel de fenomen sa aiba loc este "foarte mare", a informat luni Institutul Meteorologic din Davos, citat de EFE. Precipitatiile abundente din ultimele zile insotite…

- Patru din fiecare cinci dolari generati in 2017 au ajuns in buzunarele celor mai bogati oameni din lume, in timp ce jumatate din oamenii de pe glob nu au simtit nicio imbunatatire la nivelul veniturilor, potrivit Time. In timp ce liderii politici si cei ai mediului de business se intalnesc…

- Horoscop Donald Trump a anunțat ca va participa, ca și Angela Merkel, Narendra Modi, Theresa May, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Benjamin Netantyahu, și mulți, mulți alți lideri mondiali. Pentru partea cultural-artistica vor fi prezenți Cate Blachett și Elton John

- Blocajul din Congresul SUA, care a impiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru functionarea guvernului, paralizeaza partial administratia americana. Unul din efectele neprevazute este ca presedintele Donald Trump ar putea sa nu mai participe saptamana viitoare la Forumul Economic Mondial…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, in…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata, 27 ianaurie,…

- La scurt timp dupa investirea presedintelui american, Theresa May s-a grabit sa ajunga la Washington, sperand sa consolideze relatiile dintre cele doua tari in vederea Brexitului. Anularea vizitei lui Donald Trump la Londra complica sarcina guvernului britanic, care spera in semnarea rapida a unui parteneriat…

- Dintre cei aproape 1.000 de participanti la acest sondaj anual privind riscurile la nivel global, 93% au spus ca frictiunile politice sau economice intre marile puteri se vor inrautati. Aproape 80% considera ca riscurile legate de razboaie care sa implice mari puteri sunt mai ridicate in acest an…

- 'Tatal meu vede o singura culoare: verdele. Este preocupat de economie', afirma Eric, in varsta de 34 de ani, care impreuna cu fratele sau Donald Jr. gestioneaza din luna ianuarie afacerile presedintelui.'El nu vede rase. Este cea mai putin rasista persoana pe care am intalnit-o in viata…

- Autoritatile elvetiene au anuntat joi ca se asteapta la manifestatii violente in acest weekend in capitala Berna dupa anuntul venirii lui Donald Trump la Forumul Economic Mondial (WEF), informeaza AFP. "In cadrul viitorului WEF de la Davos (22-26 ianuarie) si dupa anuntul vizitei presedintelui…

- Presedintele american Donald Trump va participa in premiera la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, care va fi organizat in perioada 23-26 ianuarie, a anuntat marti secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza site-ul Politico. "In cadrul Forumului Economic Mondial…

- "In cadrul Forumului Economic Mondial de anul acesta, presedintele asteapta cu interes sa-si promoveze politicile de consolidare a afacerilor americane, a industriilor americane si a lucratorilor americani. Presedintele saluta oportunitatea de a-si prezenta agenda America First in fata liderilor…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul sau 'America…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a revenit miercuri pe Twitter cu o postare in care se arata solidar cu participantii la protestele din Iran, el exprimandu-si 'respectul pentru poporul iranian care incearca sa isi ia inapoi guvernul devenit corupt', informeaza agentiile internationale de presa.…

- Democrația din Romania este in pericol sa faca pași inapoi, iar romanii onești au nevoie de ajutor din partea guvernelor occidentale, scrie „The Washington Post” intr-un comentariu asumat de board-ul editorial al ziarului.

- Publicatia aminteste insa ca "acele tari UE care sunt acuzate de subminarea principiilor democratice ori de inactiune in privinta luptei anticoruptie si garantarii independentei judiciare provin din est. Printre ele se numara Ungaria, Bulgaria si Romania, pe langa Polonia." Financial Times citat de…

- Date fiind problemele Angelei Merkel, Macron preia rolul de lider al Uniunii si lanseaza o viziune a lumii diferita de cea americana. Donald Trump a fost convins ca nu trebuie sa se masoare cu nimeni. Si desigur, in niciun caz cu liderul de 39 ani al unei tari a carei economie este aproape de opt ori…

- Presedintele american Donald Trump va acuza China de ”agresiune economica”, atunci cand va prezenta luni strategia de securitate nationala, dand un semnal puternic ca a devenit frustrat de incapacitatea de a se folosi de relatia sa cu presedintele chinez Xi Jinping pentru a convinge aceasta tara…

- Presedintele american, Donald Trump, a vorbit la telefon joi cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cei doi lideri discutând "sa lucreze împreuna pentru a rezolva situatia foarte periculoasa din Coreea de Nord", a precizat Casa Alba, într-un comunicat citat de Reuters.…

- SUA a avertizat Rusia ca va incepe sa dezvolte noi rachete nucleare daca Moscova nu se va conforma in continuare tratatului de control al armamentelor pe care este acuzata ca il incalca. Oficialitati americane au spus ca Donald Trump vrea sa ramana in cadrul tratatului fortelor nucleare cu raza medie…

- In urma negocierilor care au continuat in timpul weekendului, Marea Britanie ar fi acceptat sa mențina in Irlanda de Nord reguli similare celor in vigoare pe piața unica europeana și din Uniunea Vamala, pentru 'a nu exista divergențe' cu Republica Irlanda, a precizat RTE.Dublinul i-a cerut…

- Consultantul politic Cozmin Gusa face previziuni sumbre pentru social-democrati. In cadrul unei interventii la Realitatea TV, analistul a sustinut ca nimeni nu trebuie sa se aștepte ca Liviu Dragnea sa cedeze si sa renunte la sefia partidului, pe motiv ca acesta se bazeaza pe faptul ca legile justiției,…

- Astazi va avea loc ceremonia de investire a lui Emmerson Mnangagwa in funcția de președinte al Zimbabwe. Pentru prima data in 37 de ani, țara va avea un nou președinte. Robert Mugabe a fost nevoit sa demisioneze dupa ce militarii au preluat controlul asupra Zimbabwe, iar propriul sau partid s-a intors…

- Cel care va deveni vineri noul presedinte din Zimbabwe nu este, la prima vedere, eroul de care are nevoie tara sa. Emmerson Mnangagwa are 75 de ani si, timp de decenii, a fost mana dreapta a lui Robert Mugabe, scrie Guardian.

- Chipul lui Donald Trump straluceste in fiecare minut in Times Square, dar nu asa cum ii place presedintelui. In cea mai celebra si circulata piata de la New York, ecrane mari fac acum o campanie foarte luminoasa pentru destituirea sa, potrivit Folha Online , citat de Rador. Tom Steyer, miliardarul democrat…

- Fostul vicepresedinte al Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, va fi investit in functia suprema in stat pe data de 24 noiembrie. Inaugurarea va fi la trei zile dupa demisia lui Robert Mugabe, care a condus tara cu o mana de fier vreme de 37 de ani, a anuntat radio-televiziunea publica ZBC, preluata de reuters.com.…

- Suleiman Kerimov, om de afaceri si membru al Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului Rusiei, a fost arestat preventiv de politia franceza in cursul noptii de luni spre marti, pe Aeroportul din Nisa, in cadrul unei investigatii privind spalare de bani si frauda fiscala, au declarat…

- Presedintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe, si-a anuntat demisia, astazi, prin intermediul unei scrisori.Presedintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe, si-a anuntat demisia, astazi, prin intermediul unei scrisori. Anuntul vine in conditiile in care partidul de guvernamant a lansat un proces parlamentar…

- Robert Mugabe, despre care presa internationala a scris in urma cu cateva ore ca a decis sa demisioneze din functia de presedinte al statului Zimbabwe, a sustinut duminica seara un discurs televizat, cu o durata de 20 de minute, insa contrar asteptarilor nu si-a anuntat demisia. El a afirmat…

- Contrar asteptarilor, Mugabe nu a mentionat ca ar intentiona sa demisioneze, desi puterea a fost preluata de fortele armate, iar el se afla in arest la domiciliu, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Intr-un discurs televizat, presedintele zimbabwian a recunoscut insa existenta unor…

- Președintele din Zimbabwe a primit un ultimatum din partea partidului sau pentru a-și da demisia. Formațiunea politica aflata la putere i-a impus un termen limita pana cel tarziu luni la pranz, avertizand ca in caz contrar va fi pus sub acuzare, relateaza Reuters. Totodata, liderul de la Harare, care…

- Donald Trump a inghetat vineri seara importul de trofee de elefanti ucisi in Zimbabwe si Zambia, la doar 24 de ore dupa anuntul foarte controversat al administratiei sale potrivit caruia ii va...

- "Departamentul de Stat american a aprobat un posibil acord in valoare de 10,5 miliarde $ privind vanzarea de sisteme de rachete Patriot Poloniei (...). Natiune de importanta strategica pe flancul de est al NATO, Polonia a inceput accelerarea eforturilor de modernizare a fortelor armate de cand Rusia…

- Presedintele SUA Donald Trump a suspendat importul trofeelor ​​de elefant din Zambia sau Zimbabwe, la doar o zi dupa ce interdictia fusese ridicata de catre administratia sa, provocand revolta asociatiilor de aparare a animalelor si a activistilor de mediu.

- Președintele statului african Zimbabwe, Robert Mugabe, a avut prima apariție in public, dupa ce armata a preluat controlul țarii. Liderul de la Harare a fost prezent la o ceremonie de absolvire din capitala. Președintele statului Zimbabwe ar fi fost ținut in arest la domiciliu, in urma loviturii de…

- "Guvernul american este preocupat de recentele acte ale forțelor militare din Zimbabwe", a declarat un responsabil al Departamentului de Stat. "Statele Unite nu iau parte la chestiuni de politica interna din Zimbabwe", dar, in general, "nu aproba intervenția militara in procesele politice", a adaugat…

- Ofițeri ai armatei din Zimbabwe au anunțat ca au intervenit în noaptea de marți spre miercuri pentru a elimina "criminali" apropiați de președintele Robert Mugabe, dar au dezmințit orice tentativa de lovitura de stat contra stapânului absolut al țarii din 1980, transmite AFP…

- Armata din Zimbabwe anunța ca intervenția sa nu il vizeaza pe presedintele Robert Mugabe, ci "criminali" din jurul lui. Ofițeri ai armatei din Zimbabwe au anunțat ca au intervenit in noaptea de marți spre miercuri pentru a elimina "criminali" apropiați de președintele Robert Mugabe, dar au dezmințit…

- Posibila tentativa de lovitura de stat in dezvoltare in Zimbabwe. Trupe ale armatei au ocupat poziții in Capitala Harare dupa demiterea intempestiva a vicepreședintelui Emmerson Mnangagwa.Klaus Iohannis 'ramane' fara purtatoare de cuvant: Vestea MINUNATA primita de Madalina Dobrovolschi…

- Peste 2.800 de documente declasificate saptamana aceasta in legatura cu asasinarea președintelui SUA John F. Kennedy arata haosul intern și suspiciunea din cadrul serviciilor secrete americane dupa momentul uciderii șefului de stat in noiembrie 1963, potrivit Axios.com. Documentele au fost publicate…

- Presedintele american Donald Trump a aprobat joi publicarea a mii de dosare privind asasinarea presedintelui american John F. Kennedy, dar a amanat dezvaluirea unor documente "sensibile", au indicat responsabili ai administratiei sale, citati de AFP. Se astepta publicarea a 3.100 de dosare…

- Riad Malki, ministrul palestinian al Afacerilor Externe si Diasporei, s-a intalnit miercuri, la Ramallah, cu Teodor Melescanu. Riad Malki a acuzat Guvernul Israelului ca a accelerat activitatile de colonizare in Ierusalimul de Est si in Cisiordania, afectand procesul de pace israelo-palestinian.…

- ”Este foarte clar ca Statele Unite au capacitatea incontestabila de a se apara si de a-si apara aliatii. Prin intermediul cuvintelor si al actiunilor, Coreea de Nord ameninta si submineaza pacea si securitatea internationala”, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA.…