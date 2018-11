Stiri pe aceeasi tema

- ''Oumuamua'', un bolid spatial in forma de trabuc reperat in 2017 in timpul traversarii sistemului solar, ar fi putut fi, eventual, si in anumite conditii, trimis de extraterestri, au sugerat doi cercetatori de la Universitatea Harvard din Statele Unite intr-un articol stiintific, extrem…

- Oumuamua este un asteroid misterios considerat a fi primul obiect interstelar observat in Sistemul Solar. Un grup de specialisti considera ca aceasta ar putea fi o structura extraterestra ce este in cautarea semnelor existentei vietii.

- Un obiect spatial ce are forma unui trabuc si care a vizitat Sistemul Solar in 2017 ar putea fi o nava extraterestra trimisa pentru a studia Terra. Aceasta ipoteza, ce pare desprinsa dintr-un film SF, este...

- Un asteroid misterior, care a fost denumit “Oumuamua”, ar putea fi o nava spațiala trimisa pentru a cauta semne de viața, arata un studiu efectuat de astronomii din cadrul Centrului de Astrofizica de la Universitatea Harvard.

- ALERTA mondiala! O nava EXTRATERESTRA se indreapta spre Pamant. Astronomii sunt in stare de ȘOC Un asteroid misterior, care a fost denumit “Oumuamua”, ar putea fi o nava spațiala trimisa pentru a cauta semne de viața, arata un studiu efectuat de astronomii din cadrul Centrului de Astrofizica de la Universitatea…

- Potrivit papei Francisc corpul uman "nu este un obiect al placerii", ci "salasul asa-numitei iubiri autentice, unde nu are ce cauta propria dorinta ", relateaza miercuri EFE.In cadrul Audientei generale de miercuri desfasurata in Piata Sf.

- BepiColombo, prima misiune spatiala europeana spre planeta Mercur, a fost lansata cu succes spre planeta cea mai mica si mai apropiata de Soare din sistemul nostru solar, in incercarea de a-i descifra necunoscutele, relateaza sambata EFE, citata de Agerpres.

- Povestea lui Tsomou, atacantul lui Hermannstadt. Congolezul Fred Tsomou Juhwel a reușit primele sale goluri in Liga 1, in victoria cu FC Voluntari . Hama Fred Juvhel Tsoumou, 27 de ani, e primul stranier transferat in istoria clubului FC Hermannstadt, promovat in L1 in acest sezon. Nascut la Brazzaville,…