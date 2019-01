Stiri pe aceeasi tema

- Kiwi este o sursa foarte buna de fibre dietetice. Cercetatorii au descoperit ca dietele care contin o multime de fibre pot reduce nivelul ridicat de colesterol, ceea ce poate reduce riscul de boli de inima si de atac de cord. Fibrele sunt, de asemenea, bune pentru eliminarea toxinelor din colon, astfel…

- Potrivit ISU Alba, este vorba despre doua intervenții, un pacient cu fractura tibie stanga predat echipajului SMURD Sebeș (sosit la intalnire cu echipajul SMURD Șureanu), respectiv un pacient cu traumatism umero-scapular stang, care s-a deplasat la UPU cu mijloace auto proprii. In ambele cazuri s-a…

- Jaguar Land Rover (JLR), cel mai mare constructor auto britanic, ar urma sa anunte joi eliminarea a pana la 5.000 de locuri de munca, din cauza scaderii vanzarilor in China si a incertitudinilor cu privire la Brexit, informeaza BBC preluat de Agerpres. Aceste restructurari, care ar viza mai…

- Astazi, pompierii din Capitala monitorizeaza activitațile prilejuite de slujbele religioase la 25 de biserici și manastiri, locații unde s-a preconizat participarea unui numar ridicat de persoane.Totodata, un echipaj de prim ajutor SMURD și o autospeciala de stingere sunt prezente in dispozitiv,…

- Traficul rutier din apropierea Cetatii Oradea va fi dirijat in subteran prin constructia unor pasaje, iar zona de la suprafata va deveni pietonala, legand Cetatea Oradea de Piata Unirii. Este noul proiect al Primariei Oradea care a castigat o finantare de 111 milioane de lei.

- Nici nu s-a racit bine scandalul scoaterii de pe post a lui Rares Bogdan si a jurnalistului Oreste, iar Realitatea TV a inceput sa acorde spatii generoase unor celebri penali. Joi seara, in emisiunea „Jocuri de putere”, care a fost moderata pana miercuri de Rares Bogdan, a fost invitat Dan Andronic.…

- Din ce in ce mai intalnite pe piata internationala, produsele si remediile naturale pe baza de canabis au inceput recent sa capete popularitate si la noi in tara. Captand in ultimul timp atentia oamenilor de stiinta din toata lumea, uleiul CBD este una dintre cele mai mari descoperiri in domeniul sanatatii…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, vineri, la Parlament, ca formațiunea incepe strangerea de semnaturi pentru eliminarea prin lege a pensiilor speciale, ținta fiind atragerea suportului a 2,5 milioane de romani pentru aceasta inițiativa.„PMP a avut un Consiliu Executiv Național la Durau, ...