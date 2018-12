Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea de Revelion este momentul in care oamenii incearca sa priveasca cu mutumire spre trecut si cu mare incredere in viitor. Este momentul in care se gandesc la planurile pentru noul an si la tot ceea ce vor sa faca.

- Noaptea de Revelion este plina de tradiții, obiceiuri și superstiții vechi de sute de ani, iar unele dintre acestea au chiar mai bine de un mileniu. In timp ce unele au legatura cu produsele pe care trebuie sa le ai pe masa la petrecere și din care e bine sa te infrupți chiar in primele minute din Noul…

- Revelion 2019 la Alba Iulia: Spectacol de lumini și sunet in Piața Cetații la trecerea dintre ani. La Alba Iulia, la trecerea in Noul An se va organiza un spectacol de artificii corelate pe muzica. Spectacolul piro-muzical va avea loc, la fel ca anii trecuți, in Piața Cetații din Cetatea Alba Carolina…

- Trupa Phoenix este principalul invitat al evenimentului organizat, de Revelion, in Piata Sfatului, de municipalitatea Brasov. Potrivit Primariei, evenimentul va incepe la ora 22,30, cu un spectacol de muzica populara sustinut de surorile Daciana si Suzana Vlad, din judetul Maramures si va continua cu…

- Noaptea dintre ani le va prinde pe multe dintre vedetele noastre despartite de parteneri! Asta pentru ca au ales sa munceasca! Haideti sa vedem ce cupluri intra in noul an separat, dar si cati bani primesc pentru asta!