- Sarbatoare importanta pentru creștini, in ultima zi din an. Biserica praznuiește una dintre cele mai cunoscute sfinte, in fiecare an, pe data de 31 decembrie. Astfel, in ultima zi din fiecare an Sfanta Melania Romana este sarbatorita de catre creștini.

- Sfantul Stelian, unul dintre cei mai cunoscuti Sfinti ai crestinatatii, este sarbatorit de crestini, luni, pe 26 noiembrie. In fiecare an, in aceasta zi, crestinii il praznuiesc si ii multumesc pentru darurile sale. Sfantul Stelian este cunoscut drept ocrotitorul mamelor si copiilor, iar ajutorul sau…

- Sfantul Nectarie Taumaturgul este praznuit de crestini in fiecare an pe data de 9 noiembrie. Sfantul Nectarie Taumaturgul a dus o viata in credinta si in rugaciune, iar dupa moarte trupul sau a fost descoperit neputrezit si izvorand mir.

- Citeste aici Mesajul zilnic al Arhanghelului Mihail pentru zodii! Cand sa-l chemi pe Arhanghelul Mihail Fiecare inger si Arhanghel are "specializarea" sa. Il poti chema pe Arhanghelul Mihail in ajutor in urmatoarele situatii: 1. Protectie Arhanghelul Mihail este unul dintre cei…

- 3-6 nov 2018 – Sarbatoare studenteasca! Zilele Casei de Cultura a Studentilor din Iasi! Evenimente marca CCS Iasi din care nu lipsesc studentii, voluntarii, surprizele si marea sarbatoare a Ansamblului Studentesc „Doina Carpatilor” la 55 de ani de existenta. Spectacolul aniversar va avea loc sambata…

- Sfantul Dumitru Izvoratorul de Mir se praznuieste in data de 26 octombrie. Legat de aceasta sarbatoare pentru crestini, sunt amintite mai multe traditii si obiceiuri. Peste 340.000 de romani isi serbeaza onomastica in data de 26 octombrie, cu ocazia Sfantului Mare Mucenic Dimitrie, izvoratorul de Mir…

- La o zi distanta dupa Sfantul Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir este praznuit Sfantul Mucenic Dimitrie Basarabov. Acestia sunt considerati unii dintre cei mai mari Sfinti ai crestinatatii.

- Pe 25 octombrie, romanii ii praznuiesc pe Sfinții Mucenici Marcian și Martirie. Aceștia au fost secretarii Arhiereului Pavel, Patriarhul Constantinopului, in timpul imparatului Constantine. Marcian a fost citeț, iar Martirie a fost ipodiacon in marea Aghia Sofia din Constantinopol.