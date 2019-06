Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Bergodi, antrenorul de 54 de ani al celor de la FC Voluntari, e unul dintre numele vehiculate pentru banca lui CSU Craiova. Cum interimatul lui Corneliu Papura se apropie de sfarșit, oltenii au incocmit o lista pe care se regasește și Cristiano Bergodi. Doar ca italianul a fost vag atunci…

- Curatenia de vara va incepe la CSU Craiova imediat dupa terminarea sezonului, mai multi jucatori fiind pusi pe lista disponibilizarilor potrivit mediafax. Primii „pe liber” vor fi Cesar Meza Colli (din Paraguay) si Nuno Rocha (Insulele Capului Verde). Cei doi nu se mai antreneaza de ceva timp…

- Corneliu Papura (45 de ani) a fost numit antrenor la CSU Craiova, insa la finalul sezonului oltenii vor incerca aducerea lui Mirel Radoi (38 de ani), selecționerul naționalei Romaniei sub 21 de ani. Razvan Burleanu, președintele FRF, susține ca nu exista nicio șansa ca Radoi sa ajunga in Banie. ...

- Se anunța un meci aprig in aceasta seara pe Ion Oblemenco din Banie. Antrenorul clujenilor, Dan Petrescu va aborda altfel partida dupa experimentul din manșa tur a Cupei, cu Astra, cand, folosind rezervele, au fost invinse cu 3-1 in

- Azi noapte peste 500 de invitati au chefuit la nunta Liei Olguta Vasilescu si a lui Claudiu Manda.Nunta a inceput la ora 18:00 si a fost organizata intr un cort din Isalnita, localitate aflata la 10 kilometri de Craiova.La petrecere au fost prezenti presedintele PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica…

- Mihai Teja, antrenorul celor de la FCSB, a primit o veste excelenta chiar inainte de meciul cu CS U Craiova de duminica. Staff-ul medical al ros-albastrilor l-a anuntat pe Teja ca Mihai Pintilii, 34 de ani, unul dintre cei mai importanti jucatori din lot a fost recuperat si poate fi folosit in derby-ul…

- Echipa masculina de volei SCM „U“ Craiova s-a impus cu scorul de 3-0 in partida susținuta sambata, in Sala Polivalenta din Banie, in fața formației Explorari Baia Mare, contand pentru etapa a 22-a, ultima din campionatul regular al Diviziei A1. ...

- Sorin Carțu, 63 de ani, a fost prezentat astazi, in cadrul unei conferințe de presa, in funcția de președinte al celor de la CS U Craiova. Cel poreclit „Sorinaccio" a vorbit despre planurile sale din „Banie" și spune ca nu se pune problema sa amenințe in vreun fel postul antrenorului Devis Mangia. …