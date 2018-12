Stiri pe aceeasi tema

- Cumpara din magazine autorizate Specialistii epidemiologi din cadrul Ministerului Sanatatii recomanda sa nu se consume carne de porc neexaminata trichineloscopic si sa se evite achizitionarea acesteia din alte locuri decat magazinele specializate, scrie click.ro. Nu cumpara carne de porc de…

- Se vor scumpi produsele achizitionate pe Internet din cauza inflatiei, a evolutiei valutei, a cresterii pretului combustibilului si, per total, a deciziilor politice indoielnice, sau, din contra, acestea nu vor avea o influenta vizibila? Despre acest...

- Oficialii de la Protectia Copilului Suceava spun ca au facut o ancheta din care reiese ca fetita de aproape 2 ani n-a murit de foame, ci din cauza unei raceli netratate. Desi recunosc ca tatal a fost depasit de situatie, expertii din institutie au decis sa-i mai dea o sansa.

- In sezonul rece corpul uman are nevoie de mancaruri cu un conținut mai ridicat de grasimi. De ce? Fiindca ii trebuie combustibil pentru a face fața frigului. Daca nu știai, afla ca grasimile stocheaza energie și elibereaza caldura, astfel incat organismul sa poata rezista la temperaturi scazute. Totuși,…

- Castraveti din India, murati în România, cu solutie de dezghetare a drumurilor si metabisulfit de potasiu! Castraveti în otet cu zaharina sodica si acesulfam de potasiu! Castraveti în otet cu acid ascorbic, riboflavina si 9

- Specialistii au facut interviuri si au examinat probele de sange a 99 de persoane carora le-a murit recent partenerul de viata. Persoanele din primul grup au aratat simptome mai severe ale durerii, precum dificultatea de a trece peste, sentimentul ca viata este lipsita de sens si incapacitatea de…

- Ea are grija de parintii sai, grav bolnavi. Mama a fost diagnosticata cu cancer pulmonar si dupa ce a stat o perioada in spital a fost externata, iar medicii i-au spus ca mai are foarte putin timp de trait. De asemenea, tatal fetei sufera de TBC in stadiul terminal. Andreea mai are si un frate de care…

- Toata lumea incearca sa faca economii, mai ales atunci cand observa ca cei mai mulți bani din bugetul lunar se duc catre cumparaturile din supermarketuri. Cu alte cuvinte, cheltuim foarte mult pentru mancare, iar acest aspect nu se datoreaza faptului ca ne alegem cu grija hrana, deși ar fi ideal sa…