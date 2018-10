Stiri pe aceeasi tema

- Vremea incepe sa se raceasca in ultima perioada, iar utilizataorii de centrale termice sunt inclinați sa faca o serie de greșeli care pot afecta modul de funcționare a echipamentului. Centralele termice de apartament cunosc o utilizare mai intensa in perioadele cu temperaturi scazute, ca parte a nevoii…

- CE verifica modul in care autoritatile romane au combatut pesta porcina Comisia Europeana verifica modul în care autoritatile din România au aplicat corect masurile de combatere a pestei porcine africane. Verificarea este efectuata deoarece România participa,…

- Dupa o perioada cu temperaturi mult mai ridicate decât media acestei perioade, meteorologii anunța ca de la finalul acestei saptamâni vremea se va raci considerabil.Vineri, temperaturile se vor menține ridicate, acestea fiind cuprinse între 28 grade Celsius și 12 grade…

- Una dintre problemele grave cu care se confrunta, la fiecare inceput de an scolar, unitațile de invațamant din județul nostru, este lipsa autorizației sanitare de funcționare. Vorbim despre unitați de invațamant cu grupuri sanitare necorespunzatoare, nefuncționale, sali de clasa in care pardoseala sau…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 05.09.2018 ORA 09 – 06.09.2018 ORA 09 Vremea va fi in general instabila, iar valorile termice, Post-ul METEO: Vremea devine instabila, cu valori termice in scadere apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Toți adulții ar trebui sa fie conștienți și sa acorde o importanța deosebita nivelului de zahar din sange. Toata lumea ar trebui sa aiba grija cu acest nivel, deoarece acesta poate reflecta daca aveți diabet zaharat sau daca sunteți sanatoși. Mai jos sunt enumerate mai multe cauze pentru nivelul ridicat…

- Una dintre cele mai des intalnite greseli ale utilizatorilor de echipamente de incalzire apare inca din momentul instalarii, multi dintre acestia preferand, in mod eronat, sa apeleze la firme nespecializate pentru aceasta etapa. Pe loc secund se afla lipsa activitatilor de mentenanta necesare unei centrale…

- HORNBACH, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcții și gradinarit, ofera clienților sai o gama completa de articole destinate montarii placilor ceramice de dimensiuni mari. Totodata, in magazinele rețelei HORNBACH se poate gasi o varietate de articole pentru realizarea unui…