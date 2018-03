Ce efecte poate avea, mai tarziu in viata, experienta timpurie a copiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a aplicat sfaturile propuse in cartea „Cum sa te desparti de telefonul tau: planul de 30 de zile pentru a-ti recupera viata“, scriitoarea Stacey Halls a reusit sa-si imbunatateasca viata, resimtind schimbari majore si declarand ca se simte un alt om.

- Intr-un clip video ce face inconjurul internetului, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a facut cateva declarații uluitoare. Șeful statului rus susține ca bunicul sau patern a lucrat ca bucatar atat pentru Vladimir Lenin, cat și pentru Iosif Stalin.

- O lectie de viata oferita noua, tuturor, de o eleva din Missouri, Statele Unite. Depistata cu o forma rara de cancer la oase, Gaby Shell nu s-a lasat rapusa de lovitura primita de la soarta. Sfidand greutatile, suferind...

- O ieșeanca a scris o carte dupa o experiența unica din viața sa. La Iași, lansarea carții „Trei saptamani, cu trei copii”, de Iulia Cruț va fi pe 14 martie , ora 18, la Carturești Palas. Un interviu cu autoarea, Iulia Cruț a fost realizat de Raluca Daria Diaconiuc http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/8-martie-Pulsul-zilei-RDDiaconiuc.mp3…

- A rapus-o dorul de copii. O tanara s-a aruncat in gol dintr-un bloc din Craiova. O macina o durere mare, spune mama femeii. Fostul ei sot nu o lasa sa-si vada fiicele. Copilele erau crescute de tata, in Constanta.

- Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor in vederea inscrierii in clasa pregatitoare, se realizeaza in conformitate cu Ordinul MEN nr. 3242/23.02.2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018 – 2019. PRECIZARI METODOLOGICE…

- Copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi inscriși daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare. Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor se efectueaza sub coordonarea Centrului…

- Actorul din spatele unuia dintre cele mai iubite personaje din Romania, Giani, din serialul „Las Fierbinți”, a vorbit despre starea lui de sanatate. Constantin Dița a contemplat mult timp cu privire la cauzele afecțiunii care l-a ținut departe de proiectele sale indragite. Interviul pe care l-a oferit…

- Parintii au inceput sa acorde mai mare atentie problemelor dentare ale copiilor, astfel ca numarul copiilor cu varsta pana in trei ani s-a triplat in ultimii doi ani, fata de perioada 2014-2015, 22 la suta dintre copiii care merg la stomatolog avand mai putin de 3 ani, varsta recomandata pentru prima…

- Experiența de viața, educația, contextul și micile detalii formeaza mereu marile caractere. La aceasta lista se poate adauga insa și profilul astrologic al fiecarei persoane. In mod evident, fiecare zodie este reprezentata de cateva trasaturi care o fac unica. Iar astazi vorbim despre una dintre zodiile…

- Csaba Azstalos a precizat ca, in ceea ce priveste situatia copiilor cu autism, CNCD a avut o serie de plangeri referitoare la accesul acestora la educatia de masa, fiind date sanctiuni cu amenda contraventionala si fiind castigate si procese in instanta. "Confirm realitatea dificila cu care se confrunta…

- Intrebarea „Care sunt lectiile pe care majoritatea oamenilor le invata cel mai adesea prea tarziu in viata?“ a aparut initial pe Quora - o platforma pe care oamenii isi impartasesc cunostintele, ajutandu-i sa invete unii de la altii cum sa inteleaga mai bine lumea. Un raspuns complex si complet l-a…

- Panasonic anunta lansarea unor noi modele super puternice din gama de sisteme audio. Aceste noi modele cuprind completari importante la seriile MAX, AKX si UA. Acestea ofera o experienta puternica iubitorilor de muzica dornici sa se lase cuprinsi de energia melodiilor preferate, indiferent de genul…

- Mai este doar o saptamana pana la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va debuta pe 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00, iar vedetele sunt nerabdatoare sa revada ,,experiența...

- Mai este doar o saptamana pana la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va debuta pe 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00, iar vedetele sunt nerabdatoare sa revada ,,experiența vieții lor” derulata pe micile ecrane.

- BUCURESTI, 4 feb — Sputnik, Doina Crainic. Fostul anestezist șef de la spitalul Bakersfield Heart din California descrie experienta cutremuratoare pe care a avut-o în afara corpului, în timp ce se afla în operatie. Experienta prin care a trecut l-a determinat sa…

- Atunci cand vine vorba de sanatatea noastra fizica si psihica, specialistii ne recomanda, inainte sa actionam in consecinta, sa ne punem urmatoarele intrebari: Mananci mult?, Faci miscare suficienta?, Bei lichide destule?, Mananci de minim 3 ori pe zi si nu mai tarziu de ora 20.00?,…

- Pentru Diana Enache (21 ani), fata lui Adrian Enache, cosmarul nu s-a terminat, scrie click.ro. In vara anului 2014 a vazut moartea cu ochii, iar acum se teme din nou pentru viata ei. Barbatul, care a injunghiat-o cu un briceag, poate iesi in curand din penitenciar pentru buna purtare. Citeste…

- Maidanezii se simt in largul lor si in orașul Caușeni. In jur de 80 de caini ii terorizeaza pe locuitorii din centrul orașului. Patrupezii și-au gasit adapost in preajma tomberoanelor de gunoi. Pericolul e si mai mare pentru ca in apropiere se afla doua gradinițe.

- Loredana, fosta concurenta la "Insula Iubirii", si-a schimbat complet viata dupa relatia cu iubitul bataus. Tanara duce un trai la care multi oameni doar pot visa si se declara o femeie implinita si fericita.

- Artista de muzica populara, Silvana Riciu, la un pas de divorț. Vedeta a recunoscut ca sta cu soțul ei doar de dragul copiilor și ca de ceva timp, fiecare are viața lui, pe plan personal. Silvana Riciu nu mai poarta nici verigheta și marturisește sincer ca anul 2018 ar putea sa o aștepte cu un divorț.…

- HOROSCOP IANUARIE 2018 BERBEC Daca esti intr-o relatie, vei pune pret pe libertate si independenta, intrucat vezi asta ca fiind o parte importanta a intimitatii de cuplu. Venus te incurajeaza sa gasesti un echilibru, astfel incat sa ii arati partenerului ca tii la el atat cand sunteti impreuna,…

- In Iran au izbucnit recent mai multe proteste la nivel national care au adus multimi in strada ce condmna sau sprijina guvernul. Treptat, protestatarii anti-guvernamentali s-au indreptat spre aceeasi tinta: elita bogata care se bucura de beneficiile unui regim teocratic, de sus in jos, relateaza Business…

- Pentru copii de acum 30,40 – 50 de ani, era chiar amuzant. Pandeau momentul cand mama și tata despodobeau bradul și-l aruncau, sigur ca da, cum altfel, pe fereastra, sa nu umple casa scarii cu ace. Dar o faceau intenționat, pentru ca era imediat inhațat și transformat in spada. Sa te ții…

- Preferințele copiilor cand vine vorba de o petrecere, zi onomastica se refera de fiecare data la joc și joaca. Așa definesc ei o zi implinita, o zi distractiva. Ori piața raspunde favorabil cand vine vorba de astfel de opțiuni; serviciile de animatori copii sunt din ce in ce mai populare, un segment…

- Romania. „Captain Adventure” a luat sfarsit. Nu inainte ca cele trei grupe de tineri din Romania sa fi strabatut in lung (mai ales in lung) si in lat Iordania. Asociatia Pas Mare a pus punct final proiectului „Captain Adventure” dupa ce 30 de tineri din Arad, dar si din alte locuri din tara, au facut…

- Mircea Solcanu a trebuit sa se retraga de pe platourile de televiziune, unde era una dintre cele mai indragite vedete, alaturi de Cabral, in urma unor comentarii neinspirate legate de drama baietelului de 9 ani sfasiat de o haita de caini. Atunci, fostul prezentator TV a acuzat familia baiețelului…

- "Azi dimineata in zori s-a stins din viata colegul meu de liceu, colaboratorul meu de la Senat si prietenul meu Andrei Alexandru. Era un om puternic, cu convingeri solide asa cum putini oameni mai intalnesti azi.Dar din pacate pentru el si pentru cei apropiati lui nu a reusit sa invinga…

- ”Azi dimineata in zori s-a stins din viata colegul meu de liceu, colaboratorul meu de la Senat si prietenul meu Andrei Alexandru. Era un om puternic, cu convingeri solide asa cum putini oameni mai intalnesti azi. Dar din pacate pentru el si pentru cei apropiati lui nu a reusit sa invinga in aceasta…

- Surpriza in direct! Anunț-șoc facut de cea pe care cu toții o știam, de ani de zile, drept Dana Grecu! Mai exact, aceasta a fost invitata la Sinteza Zilei, iar in fața lui Mihai Gadea, s-a prezentat in direct, drept Dana Chera, lasand sa se ințeleaga ca a divorțat. Insa, la inceputul emisiunii, jurnalista…

- Cei mai multi parinti depun eforturi sincere pentru a asigura copiilor lor o viata sanatoasa si fericita, insa chiar si ei mai pot gresi, fara sa-si dea seama, lasand asupra copiilor o amprenta care poate dura intreaga viata. Din pacate, insa, unii p

- Valentina Ion este unul dintre oamenii a caror poveste trebuie știuta fiindca este o lecție de viața. Este o femeie careia zeci de copii ii spun ”mama”, pentru ca așa simt. Este un om care da sfaturi celor pe care i-a crescut cu sprijinul organizației in care lucreaza și care și acum plange dupa acei…

- Experienta ca banchet sau Un altfel de scriitor Un bunic, un tata sau un unchi sfatos – multi si-ar fi dorit un astfel de martor nepretuit de la care sa afle cum s-au petrecut de fapt lucrurile in familie, cum se explica atatea conflicte absurde, de ce un var talentat a avut o soarta haina si un nepot…

- ”Mi-aduc aminte ca prima data cand am intrat intr-un studio foarte mic, foarte ingust, cu trei kilograme de fond de ten pe fața, mi s-a parut cea mai oribila experiența din viața mea. Și la propriu, și la figurat! Am plecat de acolo fleașca, curgeau apele de pe mine, tremurand, cu fața schimonosita…

- Fiecare femeie a ajuns, mai devreme sau mai tarziu, in acel punct in viața in care s-a intrebat: “dar de ce fac eu asta?“. Fara sa iți dai seama, viața ta este dominata mai mult de rutina, decat de decizii spontane, pentru ca ceea ce cunoști nu te poate surprinde. Sunt insa lucruri care, odata lasate…

- Mereu pus pe sotii si cu o pofta de viata de invidiat, Titus Francu, la cei aproape 70 de ani ai sai, isi sfideaza varsta cu zambetul pe buze: urca pe munte, calareste, picteaza, sculpteaza, restaureaza mobilier si icoane, canta la vioara, scrie poezii, a cochetat cu cinematografia si fotografia, se…

- Gina Pistol, despre experiența in Cambodgia. Concurenții care au acceptat sa plece la mii de kilometri de casa, la filmarile pentru “Asia Express”, nu au avut nicio clipa viața ușoara. Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii care va incepe la Antena 1 in primavara anului 2018, a ajuns sa ii compatimeasca.…

- Rona Hartner și Daniel Iordachioaie, primul cuplu de la Ferma vedetelor. Cel de-al treilea sezon Ferma vedetelor va duce 6 cupluri de vedete , in creierii munților, in mijlocul unui peisaj de poveste ce le va deveni casa pentru 3 luni. Rona Hartner și Daniel Iordachioaie formeaza primul cuplul care…

- Un tribunal din Silivri, in apropiere de Istanbul, i-a condamnat pe cei 15 pentru tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale prin recurgere la violenta si forta. Ei sunt acuzati ca ar fi incercat sa ocupe sediul Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP, la guvernare) in timpul loviturii de…

- Un tribunal din Silivri, in apropiere de Istanbul, i-a condamnat pe cei 15 pentru tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale prin recurgere la violenta si forta. Ei sunt acuzati ca ar fi incercat sa ocupe sediul Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP, la guvernare) in timpul loviturii de…

- Cincisprezece fosti militari au fost condamnati miercuri la inchisoare pe viata pentru ca au incercat sa ocupe sediul partidului presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de la Istanbul in timpul tentativei de lovitura de stat din iulie 2016, a anuntat agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Un tribunal…

- Cincisprezece fosti militari au fost condamnati miercuri la inchisoare pe viata pentru ca au incercat sa ocupe sediul partidului presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de la Istanbul in timpul tentativei de lovitura de stat din iulie 2016, a anuntat agentia de presa Anadolu, relateaza AFP.…

- Actrița Diana Dumitrescu a facut un bilanț al lucrurilor care i s-au intamplat anul acesta. Diana Dumitrescu, care anul acesta a implinit 34 de ani , este cunoscuta publicului telespectator din Romania din telenovelele de succes in care a jucat de-a lungul anilor. Diana Dumitrescu, care a fost ceruta…

- Cand a fost ultima oara cand ai citit o carte sau un articol substantial? Se intampla ca majoritatea obiceiurilor tale de citit sa graviteze in jurul tweet-urilor, actualizarilor de Facebook sau indicatiilor de pe pachetul de ovaz? Daca esti unul dintre nenumaratii oameni care nu obisnuiesc sa citeasca…

- Sofia, care a cerut sa ii fie pastrat anonimatul, este originara din satul Hanașeni din raionul Cantemir și este stabilita de 13 ani in Italia, la Verona. Are o istorie de viața lunga, cu amintiri frumoase și mai puțin frumoase, cu amintiri care dor, care au lasat rani adanci in suflet și nu pot fi…

- Viața parinților copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) inscriși in invațamantul de masa se complica, din cauza lipsei de logica in luarea unor decizii. In acest an, copiii au primit banii pentru masa doar pe luna septembrie, cu toate ca Legea educației le garanteaza dreptul la acest ajutor.…