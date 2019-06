Ce efecte dezastruoase va avea încălzirea globală asupra omenirii în următorii ani Incalzirea globala este un fenomen care ne afecteaza deja și care in urmatorii ani va avea consecințe dezastruoase asupra intregii planete daca nu se vor lua masuri, avertizeaza cercetatorii. Scenariile specialiștilor cu privire la urmarile incalzirii globale sunt cat se poate de sumbre. Aceștia avertizeaza asupra faptului ca viața pe Terra este amenințata de manifestarile acestui fenomen produs de umanitate, potrivit Digi24 . Intr-un raport ce aparține Centrului National pentru Restaurarea Climei sunt prezentate scenarii ce s-ar putea concretiza pana in 2050, cum ar fi lipsa alimentelor sau… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

