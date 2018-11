Ce efecte ar putea avea instalarea și utilizarea rețelelor 5G în România. S-ar putea crea peste 250.000 de locuri de muncă O noua revoluție in domeniul tehnologiei mobile este pe cale sa se produca! Este vorba despre tehnologia 5G, prin care viteza de transmitere a datelor va fi mult mai mare și care iși propune sa aduca pana in anul 2026 venituri de aproape 5 miliarde de euro și sa creeze 250.000 de locuri de munca. Ce inseamna tehnologia 5G? 1G ne-a adus vorbitul la telefonul mobil, 2G a introdus SMS-ul, 3G ne-a permis sa accesam Internetul, iar 4G ne-a adus imaginile video, 5G inseamna toate acestea la viteze de 10 ori mai mari. Mai exact, daca iți dorești sa descarci un film de 2h. in calculator fara cablu, cu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Instalarea si utilizarea retelelor 5G in Romania duce la crearea a 252.000 de locuri de munca si va avea un efect de multiplicare de 4,7 miliarde euro, arata Strategia 5G pentru Romania, document pus in discutie publica in 21 noiembrie, de Ministerul Comunicatiilor si de ANCOM.

- Noua tehnologie va avea efecte directe, indirecte (de multiplicare) si induse (de antrenare) semnificative, estimate în ansamblul UE la 142 miliarde euro si 2,4 milioane locuri de munca, arata documentul. Pentru România rezultatele unui studiu despre 5G pentru Smart Cities, într-un…

- Instalarea si utilizarea retelelor 5G in Romania duce la crearea a 252.000 de locuri de munca si va avea un efect de multiplicare de 4,7 miliarde euro, arata Strategia 5G pentru Romania, document pus in discutie publica, miercuri, de Ministerul Comunicatiilor si de ANCOM.

- Comisarul european Corina Crețu spune ca suma de 150 de milioane de euro alocata din bani europeni pentru cele trei spitale regionale – la Craiova, Iași și Cluj – a rezultat exclusiv din propunerea inaintata de Romania și ca aceasta suma poate fi majorata. Darius Valcov, consilierul premierului Dancila,…

- Peste 32.000 de locuri de munca sunt vacante in intreaga tara, cele mai multe dintre acestea fiind in Bucuresti (peste 6.000), Prahova (peste 3.000) si Arad (aproape 2.000), anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), conform news.ro.Potrivit ANOFM, in evidentele institutiei…

- Peste 29.500 de locuri de munca sunt vacante in intreaga tara, cele mai multe fiind in Bucuresti (peste 5.000), anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Angajatorii cauta in special muncitori necalificati, lacatusi si lucratori comerciali, scrie news.ro.Potrivit ANOFM,…

- Peste 27.700 de locuri de munca sunt vacante in intreaga tara, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe sunt in Bucuresti (peste 4.200), Prahova (peste 2.600) si Arad (aproape 2.000), iar cei mai cautati sunt muncitorii necalificati.Potrivit ANOFM, in…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM sunt inregistrate 25.460 locuri de munca, in data de 7 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti ndash; 3.672,…