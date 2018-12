Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 60% dintre cetatenii francezi nu au fost convinsi de presedintele Emmanuel Macron, care a promis masuri pentru depasirea crizei sociale, arata un sondaj realizat de Institutul Odoxa la cererea cotidianului Le Figaro si postului Franceinfo.

- Cea mai mare parte a editorialistilor fracezi au luat act de aceasta mea culpa a presedintelui Republicii, dar isi exprima indoiala ca anunturile lui Emmanuel Macron au satisfacut asteptarile francezilor. Nici asa-numitele veste galbene nu par a fi fost convinse, in vreme ce opozitia din Franta da frau…

- Comisia Europeana monitorizeaza cu atentie impactul bugetar al noilor masuri fiscale care vor fi luate de guvernul francez, a declarat vicepresedintele executivului comunitar Valdis Dombrovskis, relateaza Reuters si AFP. "Monitorizam indeaproape noile masuri potentiale care au fost anuntate, dar nu…

- "Monitorizam indeaproape noile masuri potentiale care au fost anuntate, dar nu putem comenta inainte ca ele sa fie detaliate corespunzator", a declarat Valdis Dombrovskis in fata parlamentarilor europeni, reuniti in sesiune plenara la Strasbourg. Remarcile sale au fost facute in contextul in care…

- Autoritatile franceze au luat deja masuri pentru protestele anunțate de miscarea „Vestele galbene”. Mai multe obiective turistice din Paris, printre care Turnul Eiffel si Muzeul Luvru, vor fi inchise in...

- Greva spontana la ANAF în mai multe județe! Protestele angajaților vin dupa ce ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca o patrime din angajații ANAF ar putea pleca acasa.

- "Suntem in faza finala cu masurile prudențiale de limitare a gradului de indatorare. Ele vor fi anunțate intr-un orizont nu prea indepartat. Am discutat și cu industria și cu alți factori de decizie. Ne gandim la o creștere sanatoasa a creditarii, care sa fie spre binele consumatorilor. Sa-și poata…

- Romania nu mai este competitiva din punctul de vedere al disponibilitatii fortei de munca calificate, potrivit indicelui perceptiei membrilor Consiliului Investitorilor Straini (FIC) despre mediul de afaceri realizat in septembrie 2018. "Pentru prima dată, din 2015, de când FIC realizează…