Stiri pe aceeasi tema

- Chernobyl e noua perla a coloanei pentru HBO. Serialul care descrie intamplarile de la Centrala Nucleara de la Chernobyl a luat cu asalt topurile, devenind, in scurt timp, cel mai bun serial din istorie, conform IMDB. „Am inregistrat centrala nucleara și am creat coloana sonora folosind acele inregistrari.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, marti, ca nu este multumita de modul in care s-a desfasurat votul in diaspora si a cerut Ministerului Afacerilor Externe o analiza in acest sens, ea aratand ca cei care au gresit trebuie sa plece acasa. ''Nu, nu sunt multumita de votul…

- Știm deja ca oamenii care se ocupa de comunicarea Netflix in Romania sunt extrem de buni in a face real time marketing. Netflix a inlocuit mesajul „Netflix&Chill” cu „Netflix&Racoare” și a pus pe o lista toate filmele/serialele de pe platforma care au legatura cu oamenii privați de libertate. Reacția…

- In timp ce mulți plang inca dupa mega succesul ”Game of Thrones”, o alta producție marca HBO și Sky Atlantic a inceput sa cucereasca telespectatorii și a ajuns pe primul loc in topul celor mai votate seriale din istorie pe siteul IMDb. Vorbim de mini seria ”Chernobyl” care spune povestea din spatele…

- Politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au aplicat noi sanctiuni in ultimele ore.Oamenii legii, au depistat, in aceasta dimineata, in jurul orei 06.15, un barbat, in varsta de 22 de ani, din localitatea Poarta Alba, din judetul Constanta, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii…

- Daniel Petru Corogeanu a fost arestat, dupa ce a exorcizat o maicuța de 23 de ani, scrie capital.ro. Deși a susținut mereu ca este nevinovat, calugarul a fost condamnat la șapte ani de inchisoare. Citeste si Relatii intime la manastire! Un calugar din Cluj a lasat gravida o enoriasa Preotul…

- Oamenii de stiinta au descifrat genomul unei tulpini de holera prelevate in urma cu un secol, in timpul Primului Razboi Mondial, de la un soldat britanic, descoperind indicii referitoare la modalitatea prin care anumite tulpini provoaca epidemiile din prezent, potrivit Reuters. Bacteria, despre care…

- Oamenii de știința din Romania au cu ce se lauda. Tocmai au anunțat ca laserul de la Institutul de Fizica Nucleara de la Magurele este capabil sa produca cel mai puternic puls de lumina de pe planeta. In termenii cei mai tehnici, laserul a atins 10 PetaWatts, iar cei care se pricep foarte bine la treaba…