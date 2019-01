Ce e de facut? Valuri de nereguli rutiere, constatate de politisti In urma activitatilor desfasurate in ultimele 24 de ore de politistii rutieri, au fost aplicate 204 de sanctiuni contraventionale si retinute 7 permise de conducere. Politistii au sanctionat 36 de conducatori auto care nu au respectat regimul legal de viteza, alti 22 pentru ca nu au utilizat centura de siguranta, 15 pentru ca au condus autovehicule cu defectiuni tehnice si 8 pentru ca au oprit sau stationat in locuri ce au periclitat fluenta traficului. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 ianuarie a.c., in intervalul orar 16.00 ndash; 19.00, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea faptelor de tulburare a ordinii si linistii publice.Potrivit IPJ Constanta, politistii au actionat pe raza municipiului Constanta,…

- Directia Generala Politia Locala isi desfasoara activitatea in interesul comunitatii locale si actioneaza pentru respectarea normelor legale referitoare la siguranta si fluenta rutiera.Pe tot parcursul anului 2018, politistii locali s au confruntat cu o serie de nereguli constatate pe drumurile publice,…

- La data de 27 decembrie a.c., polițiștii rutieri au desfașurat activitați de verificare a modului in care este asigurata starea de viabilitate a drumurilor publice din județ și a celui in care sunt respectate prevederile legale pe linie de sistematizare rutiera. In urma neregulilor din teren, polițiștii…

- Polițiștii din cadrul IPJ Cluj, in colaborare cu lucratori din cadrul RAR Cluj, au desfașurat o acțiune comuna pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de viteza excesiva. In noaptea de joi spre vineri, 13-14 decembrie, in intervalul orar 23:00 – 01:00, polițiști din cadrul Secției 2 Poliție,…

- La data de 20 noiembrie a.c., politistii Biroului pentru Combaterea Delictelor Silvice au efectuat verificari privind gestionarea masei lemnoase, din fondul forestier al comunei Dumitrita. Cu ocazia verificarilor, politistii au constatat faptul ca in perioada 6 iunie-20 noiembrie 2018, un padurar din…

- In perioada 3-11 noiembrie, politistii maramureseni au organizat 10 actiuni punctuale pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, pe parcursul saptamanii trecute s-a intervenit la peste 170 evenimente de natura judiciara sau privind siguranta publica…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Dej si cei ai Sectiei 5 Politie Rurala Dej au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere, a infractiunilor cu violenta si a cersetoriei, in zona de competenta. La data de 6 noiembrie, politistii din cadrul Politiei municipiului Dej, in colaborare…

- Politistii au intervenit, in cursul zilei de ieri, la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112.Au constatat aproape 1.000 de infractiuni si au aplicat peste 8.300 de sanctiuni contraventionale, pentru faptele antisociale constatate. La data de 29 octombrie a.c., peste 9.600 de politisti…