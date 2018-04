Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE Gorj, Dian Popescu, atrage atenția ca protestele spontane sau dirijate fac rau Complexului Energetic Oltenia. Fostul consilier al ministrului Energiei a venit cu o reacție in urma marșului minerilor de la Cariera Jilț la Targu-Jiu din ziua semnarii contractului colectiv…

- O veste buna pentru zalauanii ai caror copii invața la Gradinița cu program prelungit numarul 12 din Zalau este cea venita odata cu aprobarea Proiectului de hotarare privind reabilitarea completa și dotarea acestui obiectiv important din sistemul educațional din municipiu. Mai precis, consilierii locali…

- Totul s-a petrecut in șapte septembrie 2017, pe strada Bogdaneștilor din Timișoara. Un batran in varsta de 69 de ani numai ce ieșise dintr-un sediu CAR dupa ce a scos 845 de lei. La ieșire a fost abordat de un individ care l-a invitat la o cafea la un local din apropiere. Au discutat cateva…

- Dupa cum bine stii nu poti sa faci la nesfarsit acelasi lucru insa sa obtii rezultate diferite. Iata 13 lucruri pe care nimeni nu ti le-a spus inca despre obezitate: Oamenii de stiinta au descoperit ca unii dintre soarecii supraponderali prezentau asa numita gena fatso (FTO). Mai…

- Oamenii inteligenti pot fi detectati dupa comportamentul pe care il afiseaza, mai ales in relatie cu ceilalti. Au o fire sensibila, sunt toleranti si intotdeauna dornici sa ajute. Cu alte cuvinte, de comportamentul lor nu te poti indoi...

- Vremea rea care se anunta in urmatoarele zile ii pune in garda si pe politisti. Oamenii legii ii sfatuiesc pe soferi sa acorde un plus de atentie si concentrare maxima in trafic, avand in vedere ca in perioada 18-22 martie, in intreaga tara vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare.…

- Horoscopul zilei de 18 martie vine cu vesti si noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta vesti importante in dragoste, pentru altii in cariera, iar altora li se dau sfaturi pentru sanatate. Ce trebuie sa stiti pentru fiecare zodie veti afla in continuare din horoscopul realizat de astrologul…

- Incidentul a avut loc in august 2016, insa judecatorii au dat decizia finala abia la inceputul acestei luni. Vasquez a fost surprins de camerele de la Whataburger Field in timp ce iși lovea cu salbaticie fosta iubita pe scari. Imediat dupa incident, acesta a spus adio unei cariere in MLB,…

- Ingrijirea unghiilor acasa poate fi o provocare pentru multe femei. Manichiura perfecta inseamna alegerea unei culori care sa reflecte personalitatea și starea ta de spirit. Iar daca bugetul limitat nu iți permite sa iți vopsești mereu unghiile la salon, specialiștii au pregatit un ghid complet care…

- Eficientizarea costurilor trebuie sa reprezinte o prioritate pentru orice antreprenor care isi doreste sa aiba un business sustenabil. De la schimbari banale precum reducerea consumului de energie electrica pana la externalizarea anumitor servicii, deciziile de reducere a cheltuielilor din afacerea…

- BERBEC Berbecul se sperie de orice. In ciuda personalitatii sale, Berbecul poate fi speriat de unele lucruri destul de ciudate. Cu toate ca se da curajos initial, apoi tremura intr-un colt de frica. Oamenii pot fi socati sa-l vada cum reactioneaza atunci cand vede un paianjen, dar trebuie…

- Oamenii de știința nu au descoperit nicio dovada care sa ateste gradul ridicat de pericol aferent acestei zile. Se spune, chiar, ca doar atunci cand 13 pica intr-o zi de vineri este cu ghinion și este cu noroc daca este intr-o zi de marți sau de sambata. Simplul fapt ca mulți oameni cred cu tarie ca…

- Situata in sud-vestul Turciei, in apropiere de templul dedicat zeului Pluto, „Poarta Iadului“ a fost descoperita in 2013 de o echipa de arheologi italieni. Din cauza nivelului ridicat al emisiilor de gaze toxice, locul a fost apoi asociat de-a lungul secolelor cu moartea, scrie CNN.

- Schimbarea poate fi brusca si tu poti simti ca si cum ai o noua perspectiva de a vedea aceeasi situatie sau problema. Schimbarea poate fi bulversanta si poate vei dori ca totul sa revina la normal. Dar si asta este normal. Este noul normal. Imbratiseaza viata cu tot ce iti aduce ea. Horoscop…

- O tanara din Marea Britanie a suferit mult de pe urma carcotașilor care radeau de greutatea ei. Acum, dupa ce a reușit sa slabeasca spectaculos, a devenit o sursa de inspirația pentru cei ce, odinioara, o harțuiau.

- Stresul, emoțiile negative și certurile au contribuit la infidelitatea din cuplu, insa cu siguranța au existat și alți factori. Invața cum sa nu mai repeți aceleași greșeli de doua ori.

- De foarte mult timp, oamenii sint obsedati de obiecte stralucitoare, de la pantofi cu tinte, pina la recentul iPhone auriu. Acum , insa, oamenii de stiinta au abordat subiectul si cred ca pot explica fenomenul. Oamenii de stiinta care au analizat acest comportament prin intermediul a sase studii sugereaza…

- Peste 329.000 de prescolari si elevi, din Romania si Republica Moldova, au studiat in ultimii 5 ani disciplina optionala "Educatie financiara", ca urmare a unui proiect demarat de catre Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Educatiei Nationale si Asociatia pentru Promovarea Performatei…

- Portarul Andrei Vlad (18 ani) a fost criticat dur dupa derby-ul dintre Dinamo și FCSB, scor 2-2, fiind acuzat ca a greșit flagrant la ambele goluri ale "cainilor", iar dupa meci patronul Gigi Becali a anunțat ca va transfera un goalkeeper pentru a-l inlocui pe puștiul de 18 ani. GSP.ro a stat de vorba…

- Nu calca prea tare pedala de accelerație Nu urca in viteza mai mult decat ai nevoie. In primul rand, trebuie sa accelerezi sustinut, in al doilea rand, e bine sa stii ca, daca accelerezi de la 0 pana la 60 km/h, vei consuma semnificativ mai mult decat daca accelerezi doar pana la 50 km/h!…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit, pentru succesul tau. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine oricand. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, autor…

- Un psiholog care a studiat fenomenul norocului și a demonstrat ca, de fapt, n-il putem influența. Daca ii urmezi sfaturile, vei deveni un om foarte norocos. Richard Wiseman a studiat norocul și a ajuns la concluzia ca oamenii nu se nasc norocoși sau ghinioniști. Potrivit lucrarii sale, „The Luck Factor”,…

- Puțini sint oamenii care au ocazia sa calatoareasca in spațiu. Deși oamenii au ajuns acolo, spațiul este un adevarat mister pentru mulți dintre cercetatori. Tocmai de aceea, Libertatea iți spune cinci lucruri neștiute despre spațiu. 1. Un costum de astronaut costa 12 milioane de dolari 2. In spațiu…

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au o fetița superba și statutul de parinți le priește. Libertatea i-a provocat la un test fulger pentru a vedea cat de compatibili sunt cei doi indragostiți. Rezultatul atesta ca se cunosc destul de bine, chiar…

- Inca dinainte de achiziționarea mașinii, orice proprietar trebuie sa ia in calcul ca, la un moment dat, aceasta va reprezenta un bun a carui vanzare ii poate aduce o suma considerabila de bani. De aceea, ingrijirea corespunzatoare a automobilului ar trebui sa fie preocuparea prioritara a deținatorului.

- Berbec Nu ai dreptate intotdeauna si trebuie sa recunosti acest lucru. Poate ar fi mai bine sa lasi de la tine in favoarea altor persoane si sa dai dovada, macar o data, de intelegere. Oamenii si-ar putea schimba radical perceptia despre tine. Citeste si Horoscopul iubirii februarie…

- Cei mai productivi oameni, au cu siguranta obiceiuri specifice pe care le integreaza în rutina lor zilnica, pentru a avea succes. Ei înteleg ca succesul începe si se sfârseste cu sanatatea lor mentala si fizica, care este în interdependeta cu obiceiurile lor dinainte…

- Firesc, fiecare om are o poveste. Cu bucurii, cu iluzii și deziluzii, cu satisfacții mai mari sau mai mici, cu impliniri și eșecuri din care mereu invața… Cea a arhitectei Miruna Ardelean e o poveste foarte frumoasa, o poveste de suflet. Ea nu se compara și nu concureaza cu nimeni. Poate doar cu ea…

- Sunt super cunoscuți in toata lumea datorita carierei lor in lumea filmului, a muzicii, modelingului, pentru statutul de Prime Doamne sau chiar datorita apartenenței la o familei regala și, cu toate ca dețin averi colosale și ar putea avea totul la picioare, aceste personalitați prefera sa duca un trai…

- Antonia a vorbit despre infidelitate și despre increderea in partener. Artista a recunoscut ca nu l-ar ierta niciodata pe Alex Velea daca ar inșela-o. Antonia și Alex Velea traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au impreuna doi copii și formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. „Ma simt…

- Noul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a spus marti, intr-o conferinta de presa, ca obiectivele principale ale mandatului sau sunt realizarea spitalelor regionale si rezolvarea problemei rezidentilor. "Obiectivul principal, in acest moment, pentru mine, este legat de spitalele regionale. Oamenii…

- Unica.ro a stat de vorba cu un trainer in educație financiara și a aflat ponturi pentru a-ți economisi banii fara sa te frustrezi și cum sa iți manageriezi eficient bugetul familiei. Vezi și: Top 5 femei puternice care ne-au inspirat in 2017 Adrian Asoltanie este trainer in educație financiara și,…

- Circa 1000 de salariati ai ArcelorMittal Galati s-au adunat din nou pentru a protesta fata de oferta de marire a salariilor avansata de administratia Combinatului in cadrul negocierilor Contractului Colectiv de Munca aflate in plina desfasurare. Oamenii au inceput protestele de l inceputul anului, dar…

- 1. Copiii care cauta atentia vor invata mai usor mai tarziuBebelusii care in mod constant cer atentie de la parintii lor se vor transforma in adulti care colaboreaza usor cu ceilalti si care invata lucruri noi foarte rapid, sustine un studiu publicat in revista Child Development.Marie-Pierre…

- Antreprenorii din Cluj vor primi finanțare de 33.000 de euro pentru afaceri durabile Asociația Inceptus Romania (AIR), Patronatul Tinerilor Intreprinzatori Cluj, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Nasaud și Fiatest deruleaza din 10 ianuarie proiectul Start-up AIR - Antreprenoriat Inovativ in Regiunea…

- Berbec In viziunea ta, a fi curajoasa inseamna a nu-ti fie teama de intuneric, de boala si nici chiar de moarte. Pentru tine, viata se traieste in prezent, doar o singura data, asa ca dai tot ce ai mai bun pentru a trai frumos si bine. Nu te gandesti la consecinte, ci doar ai curajul sa gresesti,…

- Cifrele arata ca, in 7 ani, contributiile stranse la pensiile facultative aproape ca s-au triplat, scrie capital.ro. O explicatie este si faptul ca sunt angajatori care includ in pachetul salarial si contributia lunara la pensiile facultative. In plus, si veniturile populatiei au crescut. La finalul…

- RAȘINARI: Un loc bland ca pasul Domnului, un loc plin de legenda, tradiție și poezie, unde se intampla lucruri bune, lucruri care pu pe fruntea satului aura oamenilor plini de inițiativa, implicați, trudnici, cu idei care dau rod. Read More...

- Invațaturile lui Osho pot fi reprezentate ca un mozaic haotic, compus din elemente de budism, yoga, taoism, filozofia greaca, sufism, psihologie europeana, tradiții tibetane, creștinism ș.a. intrețesute cu propriile sale puncte de vedere. Insuși Osho a spus ca nu are un sistem, deoarece sistemele…

- In urma unor investigații, doi barbați cu varsta cuprinsa intre 24 și 44 de ani, originari din Dondușeni, au fost reținuți fiind suspectați de comercializarea drogurilor in partea de nord ai țarii.

- Alexandra a avut de impartașit unele lucruri in legatura cu noul cuplu, pe pagina sa de Facebook, dupa ce Aurel si Diana și-au facut relația oficiala in cadrul unei emisiuni tv. Cel mai nou cuplu din showbiz-ul e la noi. BOMBA: el este fostul iubit al RIVALEI "Voi incepe prin a va mulțumi…

- Momentul trecerii in neființa a unei persoane dragi este probabil unul dintre cele mai triste din viața oricarui om. In astfel de situații, cuvintele sunt de prisos iar cei din jur, oricat de mult ar ține la tine, nu pot face nimic ca sa te ajute sa treci peste cu bine. Fiecare persoana experimenteaza…

- Nu puține au fost cazurile in care grupuri de turiști s-au ratacit pe traseele montane din judetul Buzau iar intervenția jandarmilor montani a fost salvatoare. Pentru a nu mai exista asemenea situații, jandarmii le ofera cateva sfaturi practice iubitorilor de natura care intenționeaza sa mearga in drumeție,…

- Politistii brigazii Rutiere a Capitalei au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, peste 130 de sanctiuni contraventionale si au retinut 18 permise de conducere, in cadrul unei actiuni care a avut ca scop depistarea celor care conduc autovehiculele sub influenta bauturilor alcoolice, precum…

- Un piteștean s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins, ieri, de polițiștii Secției 3 Poliție Pitești la volanul unui autoturism, deși nu avea permis de conducere. Oamenii legii l-au depistat pe S.M., de 30 de ani, din Pitești, conducand fara drept pe Bulevardul Libertații din Trivale. In cauza a…

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…