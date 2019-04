Stiri pe aceeasi tema

- Preotul ortodocs Ioan Istrati a ramas surprins dupa ce in urma unei vizite la Catedrala Notre-Dame alaturi de alți preoți ortodcși, starețului Catedralei, prezent la eveniment, nu i-a venit sa creada cat de credincioși sunt ortodocșii. "Imi amintesc de vizita mea la Catedrala Notre Dame din…

- Cei aproximativ 600 de pompieri care au luptat cu flacarile care au cuprins Catedrala Notre Dame ( unul dintre pompieri a fost grav ranit și se afla in situație critica) au reusit sa salveze structura constructiei gotice vechi de 850 de ani, inclusiv doua turnuri, dupa ce spirala si acoperisul s-au…

- AS Monaco a câștigat cu 2-0 duelul de pe teren propriu cu Olympique Lyon (etapa a 26-a din Ligue 1) și continua forma buna de la revenirea lui Leonardo Jardim pe banca tehnica. Monegascii au o serie de patru meciuri fara înfrângere (trei victorii și un rezultat de egalitate).Ambele…

- Jihadistul francez Fabien Clain, cunoscut drept 'vocea' care a revendicat in numele Statului Islamic (SI) atentatele din 13 noiembrie 2015 de la Paris, a fost ucis in Siria, transmite AFP, citand surse de securitate apropiate dosarului.Conform postului de radio France Inter, care a facut anuntul,…

- Conform primelor verificari efectuate de IPJ Cluj, o femeie de 28 de ani, din comuna Maguri-Racatau, în timp ce conducea autoturismul pe strada Rasaritului, din Cluj-Napoca, ar fi patruns în intersecția cu strada Paris fara a acorda prioritate de trecere unui autoturism condus de catre…

- Pe 19 februarie este marcata Ziua Naționala Constantin Brancuși. Anul acesta se implinesc 143 de ani de la nașterea sculptorului. Constantin Brancuși s-a nascut la 19 februarie 1876, in Gorj și din 1904 s-a stabilit și a creat la Paris, unde s-a stins din viața in 1957. Prin testament, Brancuși a lasat…

- Christophe Dettinger, fost campion la box, a fost condamnat la un an de inchisoare dupa ce a fost filmat in timp ce lovea un jandarm in timpul protestelor "vestelor galbene" din Franța. Pugilistul in varsta de 37 de ani, a fost filmat pe un pod de pe Sena in timp ce lovea in mod repetat in zona capului,…

- Adoris Pop a ajuns eroul zilei la Paris. Romanul, angajat ca o sofer la o firma de constructii din Franta, a reusit sa imobilizeze un hot inarmat, dupa ce l-a alergat pe mai multe strazi din Paris.