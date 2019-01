Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Fortelor Navale vor desfasura timp de doua zile, in judetul Iasi, o serie de activitati legate de marcarea a 169 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu si de comemorarea a 102 ani de la cea mai mare catastrofa feroviara din Romania, scrie Agerpres. Potrivit unui comunicat…

- Papa Francisc a raspuns invitației lansata de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, tocmai in martie 2017. Conform Administrației Prezidențiale, Sanctitatea Sa Papa Francisc va intreprinde o Vizita Apostolica in Romania, in perioada 31 mai – 2 iunie 2019. Cu aceasta ocazie, Suveranul Pontif…

- Administrația Prezidențiala a transmis, vineri, ca Sanctitatea Sa Papa Francisc va efectua o vizita in Romania in acest an.„Primind invitația Președintelui Romaniei, a Autoritaților statului și a Bisericii Catolice din Romania, Sanctitatea Sa Papa Francisc va intreprinde o Vizita Apostolica…

- Vasile Voina avea 61 ani si a murit de cancer. "Am primit vestea azi dimineata si ne-a socat pe toti. Stiam ca e bolnav, dar nu atat de grav. Practic, a plecat pe 20 noiembrie si stiam ca se interneaza la spital. De atunci nu l-am mai vazut. Am inteles ca avea o problema la prostata, la un…

- Alex Vezeteu s-a indragostit de sport inca de la varsta de șapte ani. Insa parinții și-au dorit sa-l vada inginer. Astfel ca tanarul a muncit in paralel pentru ambele vise. A facut sport 27 de ani și a urmat Facultatea de Construcții. Munca de pe șantier nu l-a motivat pe Alex astfel ca și-a urmat visul…

- Sambata, 1 Decembrie – ZIUA NATIONALA A ROMANIEI la orele 10.00 – Statia CFR Barlad, va avea loc intampinarea TRENULUI UNIRII, garnitura speciala care va circula pe ruta Bucuresti – Iasi, de Ziua Nationala a Romaniei. Incepand cu orele 13.30 – Piata Civica „AL. I. Cuza” – TE-DEUM oficiat cu ocazia Zilei…

- IASI: 1 Decembrie 2018 – Ziua Nationala a Romaniei – program complet Manifestarile din acest an vor avea loc in piațeta Palatului Culturii, programul debutand la ora 9.00 cu un concert de muzica populara „Noi suntem romani”. Vor canta elevi din Iași (David Simion, Andrei Nicai, Maria Ionescu, Diana…

- Teatrul „Luceafarul” din Iasi va pune la dispozitie o serie de spectacole inedite! Povestea povestita pe scena este rodul multor ore de munca: de la obținerea drepturilor de autor pentru a fi jucata pe scena, traducerea in limba romana, realizare decorurilor, alegerea actorilor și orele de repetiție. …