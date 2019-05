Ce durere! Şi-a îngropat două fiice în câteva săptămâni din cauza abuzului de droguri Tragedie in Irlanda. Doua surori au murit din cauza dependenței de droguri. Geraldine, 30 de ani, a murit pe 11 aprilie, iar Bridget, 27 de ani, a murit pe 4 mai. Cele doua erau cunoscute pentru consumul de droguri. Acestea devenind dependente in urma cu 14 ani, atunci cand mama lor a murit. Tragedie fara margini! A murit cu zile. S-a stins din viata in chinuri, iar ultimele sale cuvinte sunt cutremuratoare "Am incercat tot ce a tinut de mine sa le salvez. Am mers cu Bridget sa o internez intr-un centru si nu mi-au dat voie. Au zis ca ori nu este din zona lor, ori au considerat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini. 60 de oameni au murit dupa ce au incercat sa ia benzina dintr-o cisterna rasturnata O cisterna plina cu benzina s-a rasturnat, iar oamenii de la fața locului au venit cu recipient sa le umple. Doar ca s-a produs imediat deflagrația, in urma careia 60 de oameni și-au pierdut viața.…

- O cisterna plina cu benzina s-a rasturnat, iar oamenii de la fața locului au venit cu recipient sa le umple. Doar ca s-a produs imediat deflagrația, in urma careia 60 de oameni și-au pierdut viața. Un...

- Cel putin 58 de persoane si-au pierdut viata luni, in Niger, in urma exploziei unui camion-cisterna in apropierea unei statii de combustibil din capitala Niamey, a anuntat ministrul de interne Mohamed Bazoum, relateaza AFP.

- Tragedie fara margini! 11 bebeluși au murit, in mai puțin de 24 de ore, din cauza unor infectiilor din sange. In urma acestei tragedii, ministrul Sanatatii din Tunisia Abdel-Raouf El-Sherif a demisionat, sambata.

- Accident cumplit petrecut in cursul zilei de mimercuri! O femeie a decedat in urma unui accident rutier produs pe DN 64, in comuna Dobrosloveni, dupa ce a incercat sa traverseze strada prin loc nepermis si fara sa se asigure, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.

- Canotorul german Maximilian Reinelt a murit la varsta de 30 de ani in timp ce schia pe partia de la St. Moritz din Elveția. El a fost medaliat cu aur la Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra. Cauza decesului nu...

- Femeia din comuna Borascu, judetul Gorj, pe care un medic pneumolog din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu a refuzat sa o consulte, invocand salarizarea „necorespunzatoare”, a murit la un spital din Craiova, unde a fost transferata....

- Caz uluitor in sistemul medical. Femeie din Gorj pe care medicul de la spitalul județean a refuzat s-o consulte a murit. Medicul, platit cu un salariu de 15.000 de lei conform presei locale, a scris in fișa de observație a pacientei ca are un salariu necorespunzator. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/caz-revoltator-in-gorj-femeia-refuzata-de-medic-din-cauza-salariului-necorespunzator-a-murit_460516.html#ixzz5f8EM0ogU