Ce drepturi ai atunci cand apelezi la estetician. Sfaturi de la medicul Iancu Morad

- Cu siguranta, orice sofer care ruleaza zilnic cu masina poate observa cu usurinta orice modificare care survine in modul de mers al autoturismului sau. Dintre acestea, cele mai serioase probleme care pot interveni sunt cele la sistemul de suspensie, care este responsabil cu mentinerea stabilitatii masinii,…

- Sindicalistii din Societatea de Transport Bucuresti (STB) vor protesta, luni, la Autobaza Militari, incepand cu ora 11:00. Oamenii cer plata indemnizatiilor de concediu, salarii corecte pentru munca prestata, grile de salarizare corespunzatoare tuturor categoriilor de personal, dar au si revendicari…

- ANSVSA anunta retragerea de la vanzare a unei cantitati de file de somon afumat contaminat cu Listeria si recomanda celor care au cumparat acest produs sa nu il consume, ci sa il distruga sau sa il aduca inapoi in magazinul Carrefour de unde l-au cumparat. "Societatea NEGRO 2000 SRL procedeaza…

- Faptul ca buteliile pe gaz sunt inca extrem de populare in Romania este un fapt ce nu poate fi contestat. Din lipsa retelelor locale de gaz, sau chiar din cauza costurilor ridicate de racordare, milioane de gospodarii din tara noastra se bazeaza inca pe butelia reincarcabila pentru a satisface necesitatile…

- Producatorul de masini Rolls Royce, una din cele mai mari companii din domeniul aerospatial, a anuntat ca isi muta anumite operatiuni din orasul englez Derby in Germania, pentru a limita impactul pe care il va avea Brexit asupra companiei. Este vorba despre operatiunile de aprobare a design-ului…

- IKEA le recomanda tuturor clientilor care au achizitionat masa extensibila GLIVARP alba mata sa inceteze utilizarea produsului si sa o returneze in magazin, pentru a primi inapoi suma integrala platita. "IKEA a primit sesizari din partea clientilor cu privire la piesa de extensie a mesei GLIVARP,…

- Ministerul Transporturilor informeaza ca, in urma unui control, a constatat ca CFR Marfa ar fi pierdut un posibil profit in valoare de peste 19 milioane de lei, in urma unei licitatii pentru transport de carbune pe care ar fi pierdut-o intentionat. De fapt - sustine Ministerul Transporturilor…

- Tramvaiele, autobuzele si troleibuzele Societatii de Transport Bucuresti vor fi scoase pe traseu de la ora 4:00, joi dimineata, avand in vedere greva de avertisment anuntata de sindicalistii de la metrou. Ca urmare a grevei de avertisment a angajatilor Metrorex SA, programata pentru joi, 15…