- Pe 30 decembrie 2017, s-au implinit 70 de ani de la abdicarea regelui Mihai. Acest eveniment a fost speculat in mai multe moduri. In special admiratorii maresalului Ion Antonescu, mai degraba comunisti convertiti la nationalism decat antonescieni veritabili, incearca sa prezinte gestul regelui fie drept…

- Pretinsul fiu al Regelui Mihai rupe tacerea si vine cu marturii incredibile! Intr-un interviu acordat Romania TV, barbatul de 36 de ani sustine ca nasterea sa s-a produs in urma unui incest in familia regala. El sustine ca este fiul Regelui Mihai si al fiicei acestuia, Principesa Sofia. Mai mult,…

- Casa Regala prezinta marti bilantul vizitelor si evenimentelor din anul 2017, anuntand ca toate cele 50 de vizite au fost facute din fondurile personale ale Regelui Mihai. Declaratia vine in contextul controverselor legate de proiectul privind statutul Casei Regale.

- Mihai Tudose a declarat intr-un interviu pentru Romania TV ca Guvernul va da aviz negativ pe proiectul de lege privind noul statut al Casei Regale, care se afla in acest moment in Parlament: "Avizul va fi negativ dintr-un motiv foarte simplu, cu tot respectul pentru Regele Mihai, pentru ce…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca Guvernul ar putea sa acorde Casei Regale statut de utilitate publica, dar s-a exprimat inca o data impotriva acordarii altor beneficii urmasilor Regelui Mihai I, mentionand ca urmasii celorlalti sefi de stat nu au, potrivit legii, astfel de drepturi.

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse oficiale. Proiectul…

- Custodele Coroanei, Principesa Margareta, mulțumește romanilor pentru afecțiunea și gandurile pline de compasiune pe care le-au aratat dupa moartea Regelui Mihai I, „un stalp al istoriei contemporane a țarii noastre”. „Adresez tuturor recunoscatoare mulțumiri pentru cuvintele alese, pentru afecțiunea…

- Fostul Principe Nicolae a ajuns la Curtea de Argeș, cu puțin timp inainte Trenului Regal, care transporta sicriul cu trupul neinsuflețit al Regelui Mihai I. Principele Nicolae nu a fost primit in Trenul Regal, alaturi de ceilalți membrii ai Casei Regale. „Voi merge pe langa tren”, a declarat fostul…

- Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai si fost principe al Romaniei, si logodnica lui, Alina-Maria Binder, au ajuns la Palatul Regal in aceasta dupa amiaza și a stat de vorba cu unii dintre oamenii care așteptau la coada pentru a ii aduce un ultim omagiu bunicului sau.

- O delegatie a Partidului National Liberal condusa de presedintele Ludovic Orban a sosit, miercuri, la castelul Peles pentru a-i aduce un ultim omagiu regelui Mihai. Delegatia a depus o coroana de flori in fata intrarii principale de la Castelul Peles, dupa care a intrat in Holul de Onoare unde membrii…

- Dupa ce Dan Badic, fostul director al Casei Regale, a anuntat ca va propune canonizarea Regelui Mihai, Biserica Ortodoxa Romana a explicat ca fostul Suveran nu poate fi trecut in randul sfintilor. Declaratia a fost facuta de purtatorul de cuvant Vasile Banescu.

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a declarat, duminica, ca la inmormantarea Regelui Mihai va participa printul Charles, dar si un reprezentant al Casei Regale a Spaniei.

- Romani și elvețieni iși astern gandurile in cartea de condoleanțe. Joi seara, a avut loc o vizita surpriza la reședința Regelui Mihai, a emisarului special al ONU, Staffan de Mistura, cel care s-a ocupat de negocierile din Siria. A stat la reședința regelui și s-a rugat la capataiul sau mai…

- Ies la iveala dezvaluiri incendiare dupa decesul Regelui Mihai I. Inca din vara acestui an, moștenitorii Casei Regale, in speța Principesa Margereta și șoțul ei, ar fi decis sa mareasca serios chiria pe care o platește statul roman pentru Castelul Peleș.Vezi AICI cati bani ar vrea sa obtina…

- Guvernul va aproba in ședința de miercuri o hotarare privind stabilirea a trei zile de doliu național pentru decesul Regelui Mihai I, in 14, 15 și 16 decembrie. Decizia vine dupa ce marți, la ora 13.00, Regele Mihai a incetat din viața, la varsta de 96 de ani, la reședința sa din Elveția. Marți, reprezentanții…

- Dupa moartea Regelui Mihai, Principesa Margareta devine „Regina” Margareta. Conform Statutului Casei Regale modificat in urma cu cațiva ani de Regele Mihai, Principesa Margareta preia șefia Casei Regale: „Fiica mea cea mare, Principesa Margareta, va fi succesorul meu dinastic și Șef al Casei Regale…

- Localnicii din comuna Savarsin, judetul Arad, acolo unde se afla resedinta preferata a Regelui Mihai I, sunt tristi in urma aflarii vestii mortii Regelui Mihai I. “Comunitatea din Savarsin este trista in urma acestui eveniment, dar avand in vedere starea de sanatate a Regelui, care a fost…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Lucian Romascanu, afirma ca moartea Regelui Mihai "aduce cu sine o mare tristete în inima fiecarui român" si ca acesta "a purtat cu sine, pretutindeni, valorile morale si culturale

- Conflictul din interiorul Casei Regale pare ca arde mocnit, chiar si în contextul mortii Regelui Mihai. Fostul principe Nicolae nu a primit tragica veste de la Familia Regala, ci de la avocatul sau, Radu Enache, dupa cum a declarat acesta la Realitatea TV.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, condoleanțe membrilor Casei Regale la moartea Regelui Mihai, precizand ca acesta a fost una dintre cele mai mari personalitați ale Romaniei și „a scris cu litere mari” istoria țarii. „Astazi este o zi trista pentru Romania și pentru romani, a trecut in…

- ”Regele Mihai ramane un simbol al patriotismului, al dragostei fata de tara si popor, a afirmat, marti, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Ziua de astazi este una trista pentru poporul roman, a mai spus acesta, intr-un mesaj postat pe pagina de socializare. „Cu profund regret si durere…

- O ședința tehnica va avea loc marți dupa-amiaza, la Palatul Victoria, pe tema funerariilor Regelui Mihai I, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Conform surselor citate, ședința este organizata la nivelul Secretariatului General al Guvernului cu responsabili din…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, condoleanțe membrilor Casei Regale la moartea Regelui Mihai, precizand ca acesta a fost una din cele mai mari personalitați ale Romaniei și "a scris cu litere mari" istoria țarii.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, sustine ca autoritatile vor sustine Casa Regala a Romaniei in ceea ce priveste funeraliile pentru Regele Mihai I. Intr-o interventie la Romania TV, ministrul a transmis condoleante si a amintit faptul ca intre membrii Casei Regale si MApN si MAI exista un protocol…

- Gheorghe Funar a reclamat la DNA incercarea de jefuire a statului roman prin institutionalizarea Casei Regale – statut care ar acorda sotilor Duda folosirea gratuita a Palatului Elisabeta pentru urmatorii 49 de ani, asta pe langa alte si alte beneficii. Funar a depus o plangere penala in care ii acuza…

- In contextul in care planeaza numeroase suspiciuni rezonabile asupra indepartarii Principelui Nicolae din linia succesorala a Casei Regale, care ar fi fost operata fara consimtamantul Regelui Mihai I, dar cu largul concurs al cuplului Margareta-Duda, cunoscuta jurnalista si documentarista Marilena Rotaru…

- In ultimele doua saptamani, starea generala a Regelui Mihai nu s-a agravat, semnele vitale ale Majestații Sale aflandu-se pe o platforma constanta. Medicii elvețieni ”considera prea riscanta deplasarea Regelui Mihai de la reședința privata la spital” și i-au administrat o medicație care sa ușureze somnul…

- „El (n.red- Principele Nicolae) nu e membru al familiei regale. (…) Proprietatile vor fi mostenite de cele cinci fiice. (…) Inainte si dupa august 2015, nu avea interese patrimoniale. Nu s-au produs schimbari in testament. El nu a fost inclus niciodata in testament. El nu are un interes succesoral in…

- Andrew Popper, seful Casei Regale, a vorbit la TVR despre starea de sanatate a Regelui Mihai. Din pacate, vestile sunt foarte triste. Adrew Popper a explicat la TVR ca starea de sanatatea a Regelui Mihai este foarte precara: "Medicii isi concentreaza eforturile pentru a mentine pe Majestatea Sa fara…

- „Starea este foarte precara. Medicii isi concentreaza efoturile pentru a-l mentine fara dureri. Previziunile sunt imposibile in aceste cazuri. Sunt momente mai bune, mai proaste. Pentru moment, situatia s-a stabilizat. Este o situatie precara. (...) Are si momente in care este constient, in care…

- Scandalul iscat la resedinta Regelui Mihai a facut subiectul acestor zile. Mai exact,Principele Nicolae a vrut sa-si vada bunicul care se afla intr-o stare grava in urma cu cateva zile, insa nu a fost lasat. Principesa mostenitoare, Margareta a venit cu un anunt de ultima ora, explicand motivele pentru…

- Se spune ca adevarata avere a unui rege este poporul. Dar in momente dificile se vorbeste despre averea fizica, bunurile, banii, bijuteriile unei familii regale. S-a vorbit si se vorbeste de multe ori si despre averea Regelui Mihai. Dupa 2000, i s-au restituit multe dintre proprietatile confiscate…

- Copilul “din flori”, motivul conflictului dintre Casa Regala si Principele Nicolae? Multi se intreaba de ce membrii Casei Regale l-au renegat pe Nicolae, nepotul Regelui, caruia i-au retras titlul de Principe in 2015 fara explicatii, cel putin oficiale. Saptamana aceasta, odata ce a fost anuntat ca…

- "Situația lui juridica, deocamdata, nu este foarte imbucuratoare, insa speram ca se va imbunatați. Sa facem o diferența intre bunurile Casei Regale, un fond imobiliar deosebit, aducator de rente, venituri și alte chirii, și bunurile personale ale membrilor Casei Regale. Lupta juridica ar fi pentru…

- Tinut departe de patul pe care Regele Mihai isi traieste ultimele clipe pe acest pamant, marginalizat de intreaga Casa Regala a Romaniei, ex-principele Nicolae isi cauta alinarea alaturi de sustinatorii care ii trimit mesaje de incurajare pe retelele de socializare. Isi cere nu dreptul de descendent…

- Contextul agravarii starii de sanatate a Regelui Mihai i-a facut pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu-Tariceanu, adica presedintii Parlamentului si ai celor doua partide aflate la guvernare, sa depuna un proiect de lege privind statutul Casei Regale, urmand ca aceasta sa aiba parte de mai multe beneficii…

- Localnicii din comuna aradeana Savarsin sunt indurerati de vestile privind starea de sanatate a Regelui Mihai I. Majoritatea oamenilor l-au cunoscut pe fostul monarh si spun ca asteapta sa se insanatoseasca pentru a-i vizita din nou de Craciun. Pe de alta parte, isi arata dezacordul fata de tratamentul…

- Acum doi ani, o știre cutremura lumea monarhiei romanești. Vazut de mulți drept un reformator al tot ceea ce insemna regalitate in Romania, Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, a fost dezmoștenit, exclus din linia dinastica și alingat din țara.

- Casa Regala prezinta joi linia de succesiune, pe fondul agravarii starii de sanatate de Regelui Mihai si al scandalului provocat de fostul principe Nicolae. Este prezentata și lista titlurilor deținute de membrii Casei Regale.

- Fostul principe Nicolae Medforth-Mills a avut o tentativa de violare a domiciliului regelui Mihai, la resedinta acestuia din Elvetia, unde a fortat usa casei, implicand in incident sase persoane, dintre care trei colaboratori ai Casei Regale, pe care i-a agresat, anunta Casa Regala, precizand ca Regele…

- Un scandal de proporții a avut loc astazi la reședința Regelui Mihai din Elveția. Nepotul sau, fostul print Nicolae, a vrut sa intre cu forța in casa și s-a luat la bataie cu mai mulți angajați.

