Ce diferenta! Fiul lui Arnold Schwarzenegger este obez la 21 de ani!

Stiri pe aceeasi tema

- Supranumit „Arnold Schwarzenegger” pentru muschii sai impunatori, cangurul Roger a murit la varsta de 12 ani. In urma cu trei ani, acesta devenise celebru, dupa aparitia unor fotografii care il aratau in timp ce-si incorda bicepsii...

- Una dintre cele mai indragite actrite de la Hollywood a slabit mai multe kilograme dupa ce a urmat dieta cu castraveti. Cum aceste legume sunt usor de gasit in orice piata poti alege si tu sa o urmezi.

- Fostul cuplu Brangelina, cel mai iubit de la Hollywood, se pregateste de o grea batalie judiciara care va începe la 4 decembrie, în care se va decide ce se va întâmpla cu cei sase copii precum si modul de împartire a

- Cetatea Rasnov va redeveni platou de filmare incepand din 1 noiembrie, dupa ce in incinta monumentului istoric, de-al lungul anilor, au fost realizate mai multe pelicule romanesti si internationale.

- Noua piesa, lansata marți seara, este compusa de Shift și produsa de Coco Siffredi, iar videoclipul, in regia lui NGM Creative, traduce in imagini o serie de trairi care ne duc cu gandul la filmele retro de la Hollywood. „Ma bucur ca am piesa cu Shift Baby și suna mega fresh și nu iți iese... View Article

- Amalia Enache s-a testat pentru a depista genele cu risc cancerigen. Indragita prezentatoare a știrilor Pro Tv s-a decis sa faca acest pas determinata fiind de drama mamei sale care s-a stins din viața la doar 58 de ani in urma unui cancer ovarian agresiv. Amalia Enache, in varsta de 41 de ani, a decis…