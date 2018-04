Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) a anunțat solutionarea a 92,18% din dosarele rezultate in urma falimentului societatilor Astra si Carpatica, valoarea totala a despagubirilor ridicandu-se la 73,7 milioane de euro. ”Ca urmare a falimentului celor doua societati Astra si Carpatica,…

- Simona Halep este la un pas de a trece bariera celor 23 de milioane de dolari - premii brute castigate din tenis. Simona va depasi acest prag impresionant daca se va califica in semifinalele turneului Premier de la Stuttgart (23 - 29 aprilie). Competitia sponsorizata de Porsche va fi prima pe care…

- Ministerul Finantelor vrea sa imprumute de la banci 3,4 miliarde lei in luna aprilie, la care s-ar putea adauga 420 milioane de lei din licitatii suplimentare, suma fiind cu 12,5% mai mica decat tinta de imprumut din aceeasi perioada a anului trecut si cu 3,3% sub nivelul stabilit pentru luna anterioara.Din…

- Protecția consumatorilor reprezinta o direcție strategica pentru Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Pentru gestionarea cat mai eficienta a acestei activitați, ASF monitorizeaza cu atenție trei aspecte care reliefeaza modul in care entitațile reglementate iși desfașoara activitatea in relația…

- 'Alocarea bugetara tine cont de ceea ce previzioneaza compania, ca si cofinantare pentru lucrarile facute pe fondurile europene si chiar decontarea acestor lucrari, urmand apoi sa faca cerere de rambursare. Sigur ca nu si-au indeplinit obiectivele niciodata in acesti ani si, in septembrie, banii asezati…

- Serviciul de muzica prin streaming Pandora, una dintre cele mai mari platforme de acest fel din lume, a cumparat AdsWizz, o companie specializata in publicitate digitala audio cu centrul principal de inginerie in București, intr-o tranzactie evaluata la 145 milioane de dolari.

- Romania a platit, in cursul anului trecut, peste 2 milioane de euro in urma condamnarilor CEDO pentru nerespectarea conditiilor din penitenciare, fiind pronuntate si mai multe decizii decat anul precedent, arata raportul de activitate al ANP pe anul 2017.

- Romania a platit, in cursul anului trecut, peste 2 milioane de euro in urma condamnarilor CEDO pentru nerespectarea conditiilor din penitenciare, fiind pronuntate si mai multe decizii decat anul precedent, arata raportul de activitate al ANP pe anul 2017. Romania a platit, in anul 2017,…

- La finalul anului 2017, datoria publica a Romaniei a fost de 33,53 miliarde euro, arata datele BNR. Totodata, in luna ianuarie 2018, datoria externa totala a scazut cu 651 milioane euro fata de decembrie 2017, pana la 93,3 miliarde euro.Din aceasta, datoria externa pe termen lung a insumat…

- Aproape 2,75 milioane de turisti nerezidenti s-au cazat in structurile de cazare turistica din Romania anul trecut, iar cheltuielile acestora au depasit 6 miliarde de lei, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Turistii nerezidenti sositi in Romania in 2017 au…

- Banca Transilvania a încheiat un contract pe cinci ani cu societatea care administreaza Sala Polivalenta din Cluj-Napoca și va da numele salii. ”Probabil în urmatoarele doua luni vom finaliza tot procesul și sala se va nimi BT Arena. Am reușit sa…

- Românii au ajuns la vânzari pe platforma Amazon de cel puțin 50 de milioane de dolari, vânzatorii din top 10 realizând anul trecut vânzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon în momentul de fața este cel mai simplu mod de a porni o afacere…

- Amazon a creat un nou domeniu de activitate, iar acest model de business a ajuns deja in Romania la cifre de minim 50 de milioane de USD pe an. Sellerii de succes din top 10 au realizat anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de USD. In contextul creșterii accelerate a numarului de cumparatori de…

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- Cu prilejul „Zilei Internationale a Femeii”, Institutul National de Statistica a publicat o selectie de date si informatii statistice si ureaza tuturor femeilor din Romania “La multi ani”! Din cele 19, 6 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei pentru…

- Consumul zilnic de gaze a fost de circa 65 de milioane de metri cubi, iar sursele de provenienta au fost productie interna (aproximativ 27-28 de milioane de metri cubi), gaz extras din depozite (circa 14-15 milioane de metri cubi) si importuri, care au ajuns si la 22 de milioane de metri cubi (adica…

- Sutele de mii de bucuresteni care au centrale termice de apartament alimentate cu gaz risca sa aiba probleme de incalzire, in zilele urmatoare, in conditiile in care, miercuri, 28 februarie, Sistemul National de Transport (SNT) al gazelor a intrat in stare de dezechilibru si era pe punctul de a ajunge…

- Exodul romanilor a fost confirmat: din 2007 pana in 2017 au plecat din tara 3,4 milioane de romani, aproximativ 17% din populatie. Statistica plaseaza astfel Romania pe locul doi mondial la emigratie, dupa Siria, scrie Ziarul Financiar. Citeste si: Patriarhia, replica DURA la criticile privind…

- Scandal mare in vestiarul FCSB, dupa eliminarea in fața lui Lazio, dar mai mult din cauza umilinței de la Roma, 1-5! Gigi Becali e un car de nervi. Abia schimbase obiectivul: renunțase la titlu, in favoarea unui trofeu mult mai prețios, Europa League! Este, insa, picatura care a umplut paharul! CANCAN.RO,…

- Superfood Company, unul dintre cei mai mari importatori și distribuitori de produse pentru copii mici, a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in creștere cu aproape 10% fața de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane…

- România risca sa piarda 830 de milioane de euro de la UE. Constructia spitalelor regionale, mentionate în programul de guvernare, e pusa sub semnul întrebarii, deoarece proiectul are spune ca are mari întârzieri.

- Premierul Viorica Dancila incendiaza guvernarea anterioara a PSD și arata ca exista probleme majore la nivelul Guvernului, in mod special la capitolul atragerii de fonduri europene. Dancila a explicat ca Romania are risc de dezangajare la fonduri europene de 800 de milioane de euro, cele trei spitale…

- UPC Romania, parte a grupului Liberty Global, si-a majorat anul trecut veniturile cu 6,5%, la 734 milioane lei, si a ajuns la pragul de 2,4 milioane abonamente (RGU), inregistrand cresteri pe toate segmentele de business, determinate in principal de extinderea ariei de acoperire a serviciilor si…

- Banca Transilvania a facut un profit anual de 257 de milioane de euro Profitul net al Bancii Transilvania (BT) Cluj pe anul trecut de 1,18 miliarde de lei, iar cel al grupului financiar, de 1,24 miliarde. Grupul BT a încheiat 2017 cu active de 59,8 miliarde de lei, din care banca deține…

- Se stie ca Sfantul Valentin vine cu multa momente, gesturi dar, mai ales cu cadouri romantice oferite persoanei iubite. Asa ca astazi, cei mai multi dintre indragostiti si-au dat frau liber imaginatiei astazi, pentru a-si impresiona partenerul. Altii au pregatit din timp momentul. Surpriza majora a…

- Simona Halep a semnat un contract substanțial cu sponsorul Nike, insa suma incasata de jucatoarea de tenis din Romania este mult mai mica decat sumele incasate de rivalele sale din tenis de la același sponsor. Nu de multa vreme, Simona Halep, numarul 2 mondial in clasamentul WTA , a semnat un contract…

- Compania Garanta Asigurari a anuntat achitarea diferentei de plata de 4 mil. euro catre proprietarul fabricii de mobila Prestige Mob, care a ars anul trecut in Balotesti. Aceasta este cea mai mare dauna cunoscuta in istoria asigurarilor imobiliare.

- Numar record de mașini second-hand inmatriculate in țara noastra Numarul autoturismelor second-hand înmatriculate în România, în prima luna din acest an, a fost de peste patru ori mai mare decât în ianuarie anul trecut, depasind 39 de mii de unitati, reiese din…

- Fonduri europene pentru promovarea carnii de oaie și de capra Organizațiile reprezentative din sectorul agroalimentar din Romania se pot inscrie pentru obținerea de finanțare pentru programe de informare și promovare. Comisia Europeana (CE) a adoptat programul de lucru pentru 2018 cu privire la…

- La Strada Street Mall Concept, dezvoltatorul unuia dintre primele proiecte de tip strip mall din Romania, anunta constructia a doua noi centre comerciale ce urmeaza sa fie livrate pana la finalul acestui an in Bucuresti si Brasov, in urma unor investitii de 10 milioane de euro. 0 0 0 0…

- Alibec crede ca ”ghinionul” l-a impiedicat sa se realizeze: ”Cu puțin noroc, aș fi fost și acum acolo!”. Denis Alibec, rasfațatul și colericul atacant de la FCSB, ingroașa randurile fotbaliștilor care cred și susțin cu tarie ca astrele nu s-au aliniat cum trebuie și, de aceea, au avut sincope de-a lungul…

- Conform proiectului publicat pe site-ul Ministerului Mediului, pentru Programul de Stimulare a Innoirii Parcului National Auto (Rabla) vor fi alocate in acest an 150 de milioane de lei din credite bugetare si 133 milioane lei din credite de angajament. De asemenea, pentru reducerea emisiilor de gaze…

- Anul 2017 a insemnat pentru Grupul Jidvei, unul dintre principalii jucatori pe piața vinurilor din Romania, vanzari cu 13% mai mari fața de anul anterior și peste 14 milioane de sticle vandute. Vorbim despre o creștere sustenabila in condițiile in care Jidvei este singurul producator care realizeaza…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. 0 0 0 0 0 0

- DRPCIV: Parcul auto național a ajuns la peste Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere ...

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate…

- Compania de stat Romtehnica a achizitionat un radar tridimensional, in valoare de 64,46 milioane lei (13,9 milioane euro), fara TVA, de la compania americana Lockheed Martin, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).Contractul a vizat achizitionarea unui…

- Potrivit notei de fundamentare a proiectului de buget pentru Fondul de Mediu și Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), publicat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Mediului, Romania va aloca, in 2018, suma de 13 milioane de lei pentru Programul de dezvoltare și optimizare a Rețelei Naționale…

- În cazul unei masini care a suferit avarii grave se va suspenda ITP-ul, iar dupa efectuarea reparatiilor va fi realizata o noua verificare tehnica, informeaza ASF. Mai mult, atunci când se vor deplasa la statia ITP, soferii vor fi obligati sa faca dovada devizului de reparatie,…

- ♦ Ce au in comun branduri precum Ikea, Zara, Sephora, Yves Rocher si CCC in afara de faptul ca toate sunt businessuri in retail? ♦ Toate au testat initial piata din Romania in sistem de franciza inainte ca grupurile mama sa se convinga de perspectivele locale si sa vina direct ♦ Gigantii internationali…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Român (RAR) vor derula trei proiecte cu impact asupra celor 7,6 milioane de autovehicule din România, respectiv efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranta rutiera, constituirea…

- Omul de afaceri Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane (AHK Romania), se plange ca patronii din Romania sunt afectati de lipsa de forta de munca, in timp ce milioane de romani lucreaza in strainatate.

- FCSB a fost depasita de Admira Wacker cu scorul de 3-2, in primul amical al ros-albastrilor din cantonamentul de pe taram spaniol, austriecii avand 3-0 la pauza. Budescu a explicat motivul pentru care el si colegii sai erau condusi cu trei goluri dupa circa o jumatate de ora de joc. "Am…

- Fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) Dan Radu Rusanu va da statul roman in judecata si cere daune de 6,5 milioane de lei (1,4 milioane de euro), pentru perioada in care a fost arestat in dosarul "ASF-Carpatica". Rusanu a spus ca cele 6,5 milioane de lei reprezinta…

- Statele Unite au trimis 60 de milioane de dolari agentiei Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA), pentru ca aceasta sa poata continua sa opereze, dar au retinut plata altor 65 de milioane, a declarat marti un oficial al Departamentului de Stat, citat de AFP."Trebuie revazute…

- “Proiectul Companiei Romane de Chimie, de altfel unic in Romania in industria chimiei post-decembriste, va pune pe roate refacerea si relansarea industriala de care tara are nevoie pentru intarirea numelui peste hotare, regional, intr-un context in care coagularile industriale nationale devin din ce…

- Tariceanu ii cere premierului Mihai Tudose sa vina sa discute despre restructurare in coaliție. El a facut referire la informațiile neoficiale din ședința CEX, in care premierul ar fi spus ca nu poate face performanța conducand un Trabant. ”Intai trebuie sa inveți sa conduci Trabantul, și apoi sa te…

- Oficial! Coutinho, la Barcelona. Spaniolii au platit 160 de milioane de euro. Telenovela inceputa asta-vara s-a terminat in aceasta seara! Liverpool l-a cedat pe mijlocașul brazilian, care va semna un contract pe 5 ani, iar luni va fi prezentat oficial. Mutarea a fost oficializata pe site-ul oficial…

- "Se implinesc exact 5 ani de cand pe 5 ianuarie 2013 domnul Dumbrava a sunat-o pe Alina Bica si i-a cerut sa mearga la arestare cu un inculpat. Nu va dau numele, era un dosar la Alina Bica. Eram cu Alina Bica la momentul acela, a fost sunata de Dumbrava si i-a cerut sa mearga la arestare marti pe…