- Marcel Lepa a murit! El a fost gasit spanzurat luni dimineața in celula, iar medicii chemați la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, constatand decesul acestuia. Ionel Marcel Lepa, barbatul care l-a impuscat mortal pe politistul din Recas, Cristian Amariei, iși recunoscuse vineri…

- Intamplare emoționanta pentru luptatorii SIAS, care l-au prins pe Marcel Lepa, asasinul ce l-a omorat pe polițistul din Recaș, Cristian Amariei, in varsta de 43 de ani, care a lasat in urma doi copii. La scurt timp dupa ce și-au terminat treaba, unul dintre aceștia s-a indreptat spre Piața Badea Carțan…

- Ies la iveala noi detalii din ancheta care a dus la capturarea lui Ionel Lepa, interlopul care l-a ucis, duminica dupa-amiaza, pe agentul Cristian Amariei, la Recas, scrie observator.tv Surse din randul anchetatorilor spun ca telefonul criminalului Ionel Lepa, prins in aceasta dimineata,…

- Polițiștii au reușit capturarea asasinului polițistului Cristian Amariei – Marcel Lepa a fost capturat in aceasta dimineața in localitatea Remetea Mare din Timișoara. Mai exact in locuința unde, ieri, trupele speciale au descins in casa prietenului acestuia și au gasit urme de sange. Conform primelor…

- Locuitorii din comuna timișeana Izvin, locul in care Marcel Lepa l-a ucis duminica pe polițistul Cristian Amariei de la IPJ Timiș - Ordine Publica, au facut un gest de omenie fața de polițiștii care se afla in zona pentru a-l gasi pe criminal. Dupa ce ieri localnicii din Izvin au incercat sa-i ofere…

- Polițiști din toata țara au aprins astazi lumanari și au ținut un moment de reculegere in memoria colegului care a cazut la datorie ieri, in localitatea timișeana Izvin. Inmormantarea lui Cristian Amariei este programata pentru joi, la ora 14.00, la Recaș, la ceremonie fiind așteptați reprezentanți…

- Este in continuare alerta maxima in toata tara pentru capturarea lui Ionel Lepa, ucigasul polițistului Cristian Amariei, in Recaș. Sute de politisti ... The post Criminalul politistului e inca liber. Mobilizare maxima pentru prinderea ucigașului periculos și inarmat appeared first on Renasterea banateana…