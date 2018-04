Ce decizii au fost luate in Adunarea Generala a Asociatilor societatii Ava Partner. Un nou asociat cooptat in cadrul firmei

Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea din data de 8 februarie a adunarii generale extraordinare a asociatilor Societatii Amber Port Operation S.R.L. Potrivit documentului a fost constatata prezenta asociatului unic: Amber Recycling S.R.L., legal reprezentata prin administrator Gafar Serin.…

- Societatea One Force Security SRL, prin Hotararea nr. 1 01.02.2018, a Adunarii Generale a Asociatilor, prin Gheorghe Ramona Cristina si Gheorghe Marius, au hotarat:Se revoca din functia de administrator Grigori Alexandru Ionut si se descarca de gestiune. Totodata, se numeste din functia de administrator…

- In Monitorul Oficial al Romaniei au fost publicate deciziile Adunarii Generale a Asociatilor societatii Consulting amp; Construction Investments SA din data de 31.01.2018. Mihaela Saioc, care detine sase actiuni, reprezentand 60 din capitalul social, si George Cosmin Stancu, cu patru actiuni, reprezentand…

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea nr. 1 din 5 februarie 2018 a Adunarii Generale a Asociatilor a societatii Bosfor Turkish Restaurant SRL. Potrivit documentului, Georgiana Cerasela Onofrei, Fesih Baytekin si Ali Dogan in calitate de asociati ai societatii Bosfor Turkish Restaurant SRL…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia nr.1 din data de 07.02.2018, a asociatului unic al Rommarine Consult S.R.L.. Marin Chintoan Uta, detinand un numar de 20 de parti sociale, reprezentand 100 capitalul social al societatii decide: Articolul 1Se coopteaza in Societate Bianca Chintoan Uta, care…

- In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea nr. 1 din data de 31.01.2018, a adunarii generale a asociatilor Societatii Astoria Eforie Nord S.R.L. Potrivit documentului, asociatii Societatii Astoria Eforie Nord S.R.L., s au intrunit in Adunarea Generala a Asociatilor in data de 31 ianuarie 2018,…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia nr. 5 luata in cadrul societatii Rosiem House SRL in data de 13 februarie 2018. Potrivit documentului, Maria Ion, in calitate de unic asociat in cadrul societatii a decis cooptarea in cadrul societatii in calitate de asociat a lui Eduard Schmliveschi care…

- Societatea Central Park SRL, prin Hotararea nr. 2 din data de 16.01.2018 a adunarii generale a asociatilor SC Central Park SRL Culet Cristian, detinand un numar de 20 parti sociale, reprezentand 90 din capitalul social al societatii, Pasca Vasilica, detinand un numar de 1 parti sociale, reprezentand…