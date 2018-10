Stiri pe aceeasi tema

Roxana Ciuhulescu divorța in luna iunie a anului trecut de Mihai Ivanescu, dupa un mariaj de fix 10 ani! Cei doi și-au spus adio civilizat, dar la scurt timp aveau sa apara, totuși, problemele. Este vorba de partaj! Roxana Ciuhulescu a cerut imparțirea bunurilor, pentru ca,…

La aproximativ doua luni dupa ce s-a desparțit de Liviu Varciu, Anda Calin a luat o decizie de-a dreptul uluitoare, dar și dureroasa. Bruneta care i-a oferit celebrului prezentator TV cel de-al doilea moștenitor vrea sa se tuneze. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA,…

Elena Basescu și Catalin Tomata se iubesc mai mult ca niciodata. Zilele trecute, mezina fostului președinte Traian Basescu a ieșit la unul dintre cele mai luxoase restaurante din Capitala sa ia cina alaturi de iubit și de bebelușa lor. Chiar daca in urma cu aproximativ…

Dupa ce și-a gasit alinarea in brațele unui milionar italian, senzualul model Anna Roman s-a hotarat sa-l "ștearga" din viața ei pe faimosul Catalin Cazacu. Bruneta a apelat la serviciile unul artist tatuator pentru a-și acoperi tatuajul ce reprezinta data de naștere a fostului…

Elena Basescu și Catalin Tomata au aparut pentru prima data in public, dupa ce mezina fostului președinte Traian Basescu a nascut o fetița perfect sanatoasa, in 4 iunie. EBA a devenit, astfel, mamica pentru a treia oara. Ultima sarcina a lasat insa anumite urme… In clipa…

Mare, sarbatoare, mare in familia Loredanei Groza! Astazi, fiica ei iși sarbatorește ziua de naștere, iar artista i-a transmis un mesaj extrem de emoționant. Astazi, Elena, fiica Loredanei Groza a implinit varsta de 20 de ani. Tanara este o domnișoara in toata regula,…

Au trecut mai bine de doua luni de cand și-a pierdut fiul, iar Nelu Ploieșteanu a luat o decizie radicala. Artistul vrea sa se mute cu soția lui. Moartea fiului lor i-a facut pe Nelu Ploieșteanu și pe soția lui sa se apropie. Cei doi inca iși cauta puterea sa […] The post…